Журналистка Катерина Гордеева выбрала семь книг, которые рассказывают о человечности.

«Анна Каренина» Льва Толстого

Роман взросления, роман — учебник эмпатии, роман — психологический триллер и наконец просто один из лучших в мире романов на русском языке, который я рекомендую перечитывать как минимум раз в пару лет. Я перечитываю раз в год. «Тихий Дон» Михаила Шолохова

Второй, с моей точки зрения, лучший роман на русском языке. И как минимум одно из лучших эротических повествований в русской классике. «Котлован» Андрея Платонова

Совсем скоро будет совершенно непонятен язык, которым это все рассказано, но пока еще все не ушло в песок и может быть понята и прочитана та фантастическая красота, которую отыскал Платонов в страшном времени, та невероятная поэзия, ставшая инструментом для описания страшнейшей из утопий. «Благоволительницы» Джонатана Литтелла

Одна из самых страшных, чудовищных и отталкивающих книг, которые мне доводилось читать, но тем не менее книга, которую следует прочесть. Другой такой нет. «Аустерлиц» В.Г.Зебальда

Путешествие во времени и трип памяти, тонко и бережно описанное сокровенное одного, ставшее страшным кошмаром многих. Ювелирно сделанная книга о посттравматическом синдроме, который, вопреки уверениям модных психотерапевтов, ничем, кроме внутренней работы, не лечится.

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«Памяти памяти» Марии Степановой

Одна из самых важных современных книг на русском языке. Мария Степанова умудрилась собрать из осколков своих и чужих воспоминаний зеркало — вовсе не кривое, в котором отражаются сразу и мгновение, и вечность.

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«Покуда я тебя не обрету» Джона Ирвинга

Одна из моих самых любимых книг — завораживающая любовная мистика, хрупкость судьбы и очень много органной музыки. Однажды я сумела проехать маршрутом героини и была совершенно счастлива.