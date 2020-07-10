Журналистка Катерина Гордеева выбрала семь книг, которые рассказывают о человечности.
«Анна Каренина» Льва Толстого
Роман взросления, роман — учебник эмпатии, роман — психологический триллер и наконец просто один из лучших в мире романов на русском языке, который я рекомендую перечитывать как минимум раз в пару лет. Я перечитываю раз в год.
«Тихий Дон» Михаила Шолохова
Второй, с моей точки зрения, лучший роман на русском языке. И как минимум одно из лучших эротических повествований в русской классике.
«Котлован» Андрея Платонова
Совсем скоро будет совершенно непонятен язык, которым это все рассказано, но пока еще все не ушло в песок и может быть понята и прочитана та фантастическая красота, которую отыскал Платонов в страшном времени, та невероятная поэзия, ставшая инструментом для описания страшнейшей из утопий.
«Благоволительницы» Джонатана Литтелла
Одна из самых страшных, чудовищных и отталкивающих книг, которые мне доводилось читать, но тем не менее книга, которую следует прочесть. Другой такой нет.
«Аустерлиц» В.Г.Зебальда
Путешествие во времени и трип памяти, тонко и бережно описанное сокровенное одного, ставшее страшным кошмаром многих. Ювелирно сделанная книга о посттравматическом синдроме, который, вопреки уверениям модных психотерапевтов, ничем, кроме внутренней работы, не лечится.
«Памяти памяти» Марии Степановой
Одна из самых важных современных книг на русском языке. Мария Степанова умудрилась собрать из осколков своих и чужих воспоминаний зеркало — вовсе не кривое, в котором отражаются сразу и мгновение, и вечность.
«Покуда я тебя не обрету» Джона Ирвинга
Одна из моих самых любимых книг — завораживающая любовная мистика, хрупкость судьбы и очень много органной музыки. Однажды я сумела проехать маршрутом героини и была совершенно счастлива.
16 июля Катерина Гордеева расскажет о романе Михаила Шолохова «Тихий Дон» в рамках цикла онлайн-встреч «Литературные вечера в «Доме с маяком». Чтобы поучаствовать во встрече, можно сделать пожертвование в пользу благотворительного фонда «Дом с маяком», который помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области.