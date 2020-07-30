На «Точке доступа» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» показали «Вавилонскую прогулку». «Афиша» задала участникам спектакля-променада, одновременно гулявшим по разные стороны государственной границы, несколько вопросов про понятия границы, дома и жизни на приграничной территории.

Пока мы с надеждой следим за новостями о возобновлении авиасообщения и мечтаем о путешествиях, кто‑то видит границу во время прогулок по собственному городу. Летний фестиваль искусств «Точка доступа», специализирующийся на сайт-специфик-проектах, в этом году полностью ушел в онлайн. В спонтанной и основной программе «Точка доступа» показала «Вавилонскую прогулку». В спонтанной программе по задумке авторов — Дмитрия Крестьянкина из Петербурга, Константина Почтенного из Москвы и Сергея Тейфеля из Алма-Аты: перформеры гуляли по Италии и Франции, России и Казахстану, Америке и Германии, потом — по бывшему СССР. В основной программе в фокусе прогулки оказались уже Россия и Эстония. Незнакомые друг другу люди из Ивангорода, Нарвы, Санкт-Петербурга и Таллина транслировали свою прогулку и отвечали на вопросы о том, как прошел их день, рассуждали о страхах и мечтах — все то, что действительно объединяет людей, на каком бы языке они ни говорили.

Ольга Миловидова Санкт-Петербург

Что для вас значит слово «граница»? Будет смешно, но наличие границы где бы то ни было означает для меня возможность ее пересечь. Я явный маргинал в смысле стремления к границам. А там уже не остановиться. Вспомните «Мы» Замятина. Если речь идет о границах государственных, то я верю, что и они будут отменены. Люди должны свободно ездить друг к другу в гости! Что для вас значит слово «дом»? Дом — это место, где я могу свободно любить живущих со мной под одной крышей. Если в доме нет любви и ты не можешь ее вернуть, уходи! Но есть дом — твой город, твоя страна, планета. И к этому глобальному дому я тоже отношусь с любовью. Экология — это наука о доме! Экофилия — это любовь к дому.

Хочу, чтобы люди полюбили свою Землю как свой маленький дом, в котором живут их любимые люди.

Какие бытовые детали жизни на приграничной территории кажутся вам плюсом, а какие — минусом? На приграничной территории я не жила долго, только проводила время. И не знаю, какие бытовые трудности мешают людям жить мирно и радостно на общей границе… Одно может быть тяжелым преодолением, если дом стоит по одну сторону, а могилы близких — по другую… не дай Бог! Как вы выбирали маршрут прогулки для спектакля? Первая мысль — небольшая река, не Нева. В этот день и час ближе оказалась Мойка. Я работаю на берегу Мойки, в школе № 204, первой финской школе в нашем городе. Можно сказать, что наша школа — пограничная территория двух культур. И Мойка тоже граница. Марсово поле — это территория поля, а на другой стороне Михайловский сад, значит, это территория сада. Спас на Крови — и красивый мост, и излюбленное место влюбленных и молодоженов. Все в Петербурге — на контрастах. Реки умиротворяют и впадают в Балтийское море. Какой маршрут вы бы посоветовали человеку, который впервые приезжает в ваш город? Вот как раз прогулку по рекам и каналам. Лучше сначала посмотреть на Петербург с воды.

Элиза Таллин

Что для вас значит слово «граница»? Интересный вопрос. Граница может значить очень многое. Граница чего? Допустим, в моем случае я не очень люблю соблюдать границы и предпочитаю жить свободно! Мне только нужен мой паспорт. Что для вас значит слово «дом»? Дом — это мой мир, мой уют, моя гармония, мне знакомая еда, люди и комфортная постель. Какие бытовые детали жизни на приграничной территории кажутся вам плюсом, а какие — минусом? Я очень долгое время жила в Финляндии и по возвращению в Таллин стала замечать разницу в качестве жизни, экономике, быту и повседневной жизни. Если в Финляндии государство как‑то старается быть на стороне людей, то в Эстонии порой кажется, что все наоборот. Но, опять же, я помню, что трава всегда зеленее на другой стороне, а моим домом все же является Таллин.

Я считаю, что можно поменять себя и свое мировоззрение, а целый мир не поменяешь.

Как вы выбирали маршрут прогулки для спектакля? Тут все легко. Самое популярное место в Таллине — это старый город. А там уже по дорожке и вперед. Какой маршрут вы бы посоветовали человеку, который впервые приезжает в ваш город? Парк Кадриорг и набережную возле памятника «Русалке» (монумент в память о затонувшем возле финских берегов одноименном российском броненосце; во время его крушения 7 сентября 1893 года погибли 177 членов экипажа. — Прим. ред.) — там сейчас очень красиво построили променад, ведущий в центр. И Старый город. Очень советую посетить креативную часть города под названием Telliskivi loomelinnak. Там есть несколько хороших мест, где можно очень вкусно и дешево поесть, а на выходных и по вечерам там происходит много всего интересного. Недалеко от Telliskivi loomelinnak Балтийский рынок, где можно купить много всего местного и вкусного. Таллин — очень компактный город и много чего можно обойти за один день пешком. За что я и люблю наш маленький, но очень уютный городок.

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Кеша Башинский Санкт-Петербург

Что для вас значит слово «граница»? Граница — способ позиционирования человека относительно чего угодно. Обычно относительно других людей. Граница — событие или повод для события. Ее можно пересечь, нарушить или, наоборот, остановиться перед ней.

Абстрактных и условных границ в нашей жизни гораздо больше, чем физических.

Что для вас значит слово «дом»? Дом для меня связан с пространством и гармонией. В таком пространстве я могу находиться один. С этим пространством я могу сливаться. В это пространство я люблю водить гостей. Наверное, «дом» может быть не один. Какие бытовые детали жизни на приграничной территории кажутся вам плюсом, а какие — минусом? Никогда не думал о своем городе как о приграничной территории. До соседей ближе, чем из других мест, туристов больше… Даже не знаю. Как вы выбирали маршрут прогулки для спектакля? Я гулял по любимым местам вокруг дома. Какой маршрут вы бы посоветовали человеку, который впервые приезжает в ваш город? У меня три любимых района в Питере — Коломна, Васильевский остров и Петроградка. Но я даже не знаю, советовать ли их. Я бы посоветовал маршрут, которым проведет приятный в общении человек.

Серафима Колодкина Нарва

Что для вас значит слово «граница»? Граница — это условная линия допустимого, дозволенного. Без границ в мире был бы хаос или же, наоборот, спокойствие и доброта, поскольку людям не запрещали бы делать те или иные вещи, которые они хотят. Лично для меня граница — это то, через что постоянно приходится переходить, перебарывая себя. Что для вас значит слово «дом»? Дом, милый дом. Место комфорта и уюта, где тебя любят и всегда ждут. В хорошем ты настроении или же плохом. Не важно, как прошел твой день и что ждет тебя впереди, ведь что бы ни произошло, тебя всегда ждут дома. Какие бытовые детали жизни на приграничной территории кажутся вам плюсом, а какие — минусом? Для меня нет особых плюсов или же минусов жизни в приграничном городе.

Это абсолютно обыденно: ты с детства привык, что, гуляя по набережной, можно увидеть другое государство.

В этом нет ничего особенного. Есть определенные ограничения и правила, но и к этому можно легко привыкнуть и в дальнейшем даже не обращать на них внимания Как вы выбирали маршрут прогулки для спектакля? В Нарве есть несколько интересных и красивых мест для прогулки. Для спектакля я выбрала Темный сад и променад. Все потому, что это мое самое любимое место в городе, хоть порой оно и кажется уже слишком заезженным. Какой маршрут вы бы посоветовали человеку, который впервые приезжает в ваш город? Начать изучение Нарвы с посещения Нарвского замка, отведать там национальную кухню и далее продолжить, прогуливаясь по променаду. Там можно насладиться красотой и мощью двух крепостей Нарвы и Ивангорода, а также увидеть тот самый мост Дружбы, через который и проходит граница между Эстонией и Россией. Посетить бастион «Виктория», впечатлиться видом с Темного сада, далее дойти до здания Ратуши — оно единственное осталось от невероятно красивого Старого города, который был разрушен во время Второй мировой войны и сохранился лишь в бумажном виде. Да, в Нарве есть макет старой Нарвы, который полностью сделан из бумаги и заслуживает отдельного внимания. Также не стоит забывать про Кренгольмскую мануфактуру, крупнейшую фабрику XIX века в Российской империи.