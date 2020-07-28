Россия может открыть авиасообщение еще с четырьмя странами

На следующем этапе восстановления авиасообщения Россия может открыть границы с Мальдивами и Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

По словам информированного источника «Интерфакса», границы также могут отрыть с Венгрией и Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ уже уведомили о готовности открыть границы для россиян, отметил собеседник.

Пару дней назад источник ТАСС заявлял, что Россия может возобновить авиасообщение с Южной Кореей с 1 августа. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Россия возобновит международные полеты с 1 августа. Но пока только в три страны — Великобританию, Турцию и Танзанию. Причем рейсы будут вылетать из трех городов — Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, такое решение было принято, чтобы не допустить новых завозных случаев коронавируса.