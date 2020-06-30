Международный фестиваль современного искусства EverArt Weekend в этом году не только пройдет в онлайн-формате, но и будет посвящен диджитал-искусству. Накануне фестиваля «Афиша Daily» поговорила с идейной вдохновительницей фестиваля о том, как пройдет EverArt, можно ли смотреть картины с экрана ноутбука и почему художникам нужен инстаграм.

Люси Виноград Основательница арт-агентства Everal, арт-дилер, эксперт в сфере маркетинговых исследований в области искусства и организации арт-мероприятий.

— Как пришла идея сделать темой фестиваля диджитал? Уже после начала пандемии? Была какая‑то другая тема? — Онлайн-фестиваль EverArt Weekend проходит всего во второй раз. Прошлый фестиваль был полностью офлайновым событием, в котором принимали участие 30 галерей в Москве. Это был такой фестиваль-бродилка, мероприятие выходного дня, где главная фишка — сделать искусство доступным и понятным для широкого круга людей. В каждой галерее работал гид, который объяснял, что хотел сказать автор. Когда мы придумывали тему фестиваля этого года, то остановились на «Новой идентичности». Это очень многогранная тема: идентичность общества, страны, политики, личности, то есть ее гендерные предпочтения, вероисповедание, языковые, профессиональные, социальные сообщества, с которыми она себя отождествляет. Мы хотели раскрыть эту тему в офлайне, но тут грянула пандемия — пришлось переобуться на лету. И у нас был выбор: либо не делать ничего, либо быстро придумывать другие формат и тему. Мы отложили новые идентичности на потом, решили отдать дань тому сложному, странному времени, в котором мы все сейчас оказались, и сделали темой этого года «Искусство на расстоянии». Обсудим с нашими гостями, посетителями фестиваля, насколько это вообще возможно. — А ты как думаешь, возможно? — Есть много мнений на этот счет. В первую очередь важно то, что зритель чувствует при личной встрече с искусством, то есть важна аура произведения, аура галереи или музея: белые стены, тишина. Такое подобострастное отношение к искусству чувствуется через его экспонирование в физическом пространстве. Насколько все это будет возможно в диджитале — это вопрос. Но мы решили пойти на этот эксперимент и попробовать.

Вова Перкин. «Дури напор», 2018

— Что подготовили для фестиваля этого года? Как вообще выглядит поход в музей онлайн? — В этом году мы собрали больше 25 выставок на нашем сайте и на сайте «Яндекс.Коллекции». Какие‑то выставки доступны уже сейчас, какие‑то откроются 3 июля и будут доступны в течение месяца. То есть вы заходите на сайт, выбираете галерею, музей или отдельную выставку из списка и получаете доступ к большим оцифрованным коллекциям работ и к информации о них. И таким образом виртуально гуляете по музеям. Также у нас есть дискуссионная программа из 26 мероприятий, совершенно разных по формату. Основной фокус сделан на российское искусство, но будут и презентации работ известных мировых художников. Например, французская арт-группа Obvious, которая два года назад продала на аукционе Christie’s работу, созданную искусственным интеллектом, за полмиллиона долларов, у нас будет презентовать свою новую работу «Лики искусственного интеллекта». Будут художники из Нью-Йорка, Лондона, разных европейских городов. Отдельным проектом мы выделили мультимедийный научный арт-проект «Нейросетевая апофения», который объединит произведения международных художников, созданные с помощью нейросетей. Вообще, благодаря новой теме нам удалось резко расширить географию и превратить фестиваль из московского в международный. Сказалось это и на числе посетителей. Для сравнения: в прошлом году у нас было 52 тыс. посетителей, а в этом году за счет онлайна [ожидается] миллион. Кроме того, фишкой второго EverArt Weekend станут онлайн-походы в гости. Мы будем ходить на арт-завтраки, гулять по мастерским и квартирам художников и коллекционеров. Например, планируем заглянуть к художнице-сварщице Александре Weld Queen, в студию Вовы Перкина, переместиться в Петербург и посмотреть коллекцию первого в мире Музея стрит-арта с работами художников Кирилла Кто, Миши Моста, ПТРК, Escif, Паши 183. Будем говорить о будущем искусства: могут ли роботы создавать произведения, как вообще распространяется такое диджитал-искусство, где выставляется и продается. В этих вопросах нам помогут разобраться эксперты — в частности, Дмитрий Озерков, хранитель коллекции современного искусства Эрмитажа. В нашем фестивале принимают участие большинство галерей и центров современного искусства Москвы: ЦСИ «Винзавод», арт-пространство Cube, музей «Арт4», галерея RuArts, галерея «ГУМ-Red-Line», центр современного искусства «Марс», фонд In Artibus, а также петербургская галерея «Анна Нова» и Музей стрит-арта.

Сергей Борисов. «Агузарова в мастерской», 1987

— Вы чем‑то похожи на биеннале современного искусства? — Наверное, нет. У нас нет жестких рамок. И мы готовы приглашать к участию самых разных художников и галереи. По сути, это такая возможность для культурных учреждений познакомить людей со своими коллекциями на одной платформе, а для людей — возможность разом посетить большое количество событий. — На фестивале будет только диджитал-искусство? С одной стороны, будет представлено искусство в новых медиа: диджитал-арт, видео-арт, но будет и искусство в классическом понимании: холст-масло, фотография, акварель и так далее, просто перенесенные в диджитал-формат.

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— А как ты думаешь, смогут ли люди привыкнуть к такому формату? Ведь с классическим искусством такое, наверное, не прокатило бы. — Может, и прокатило, у меня в Университете Sotheby’s в Лондоне одна из тем работ была как раз «Распространение искусства в электронных форматах». И все сейчас к тому идет. Если мы посмотрим на главный показатель — на каналы, по которым продается искусство, — то увидим, что процент покупок через интернет растет с каждым годом. То есть коллекционеры, особенно молодые, начинают активно покупать онлайн. Но вот смогут ли люди с экрана ноутбука или телефона понять красоту работ, которые не предназначены для экспонирования в сети, — это вопрос. По поводу выставок я думаю, что самый классный формат — комбинированный: когда есть и онлайн, и офлайн. В этом году, по понятным причинам, у нас будет очень мало офлайна. Открытие пройдет в галерее «ГУМ-Red-Line» на Красной площади. И все три дня фестиваля там будет такой арт-хаб, где будет стоять модератор, а на большом экране будут транслировать события, которые происходят в диджитале: арт-завтраки, дискуссии, походы в гости к художникам. Там же можно будет пообщаться с командой фестиваля и с художниками, которые будут туда заглядывать. Такая альтернативная история для тех, кто не боится офлайна в период пандемии.

Антон Тотибадзе. «Холостяк», 2017

— Как ты думаешь, искусство когда‑нибудь полностью перейдет в онлайн-формат? — Нельзя сказать, что будущее за диджиталом. Лично для меня важно посмотреть на произведение: как оно расположено, как падает свет, под каким углом оно смотрится лучше. А онлайн прекрасен тем, что ты можешь социализироваться сразу с огромным количеством людей, попасть на все то, на что у тебя физически не хватило бы времени. Ни один нормальный человек не осилит 25 событий и 30 выставок за три дня. А в онлайне это стало возможным. Ты можешь в Zoom пообщаться и с художниками из Парижа, и с кураторами из Питера, и с перформерами из Нью-Йорка. И все это не выходя из дома. И вот этим диджитал крут. И, скорее всего, следующий год у нас будет годом комбинирования двух форматов: онлайн и офлайн.

Но нужно понимать, что, если вы просто вывалите на людей 3000 картинок, они их посмотрят как картинки в инстаграме и ничего не поймут.

Поэтому важно, чтобы в онлайне были описательный текст, дискуссионная программа, которая помогла бы распаковать эти смыслы. — Некоторые культурные институции во время пандемии даже открыли галереи в инстаграме. Как считаешь, в будущем это может стать прототипом настоящей галереи, заменить выставочное пространство? — Я уверена, что это будет работать. Даже когда ко мне приходят молодые художники с вопросом: «Куда бежать?» Я говорю: «Инстаграм». Потому что это очень хороший канал продаж. Он международный. Галерея — это, конечно, тоже классно, у нее есть свои контакты, она тебя продвигает, делает тебе имя и бренд. В инстаграме это сделать сложнее, но как канал продаж инстаграм работает отлично.

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— А как ты относишься к интернет-искусству, кибер-искусству, искусству, которое создает искусственный интеллект? — С точки зрения бизнеса это очень сложно. Видео-арт, диджитал-арт и весь пласт новых медиа непонятно, как продавать, как хранить и защищать его эксклюзивность. С точки зрения эстетики: если это красиво и откликается — почему бы и нет. Если не откликается, то уже неважно, диджитал-искусство или старые форматы.