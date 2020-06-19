Пандемия и карантин сильно отразились на всех индустриях, в том числе и на книгоиздании. «Афиша Daily» и книжный сервис MyBook узнали у издателей, как они переживают изоляцию и как пандемия повлияла на их планы. В последнем выпуске — издательство Livebook.
главный редактор издательства Livebook
Приближение карантина мы ощутили, как надвигающуюся тучу, — еще до официально объявленного локдауна. За пару дней до карантина завезли в офис тиражи книг. Боялись, что склады и логистические компании перестанут работать, и превратили офис в книгохранилище. Всей редакцией (а у нас одни девушки в штате) перетаскали полторы тонны книг — такой вот бук-фитнес.
Успели получить из типографий новинки: африканское фэнтези «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор и арт-учебник «Воображая лес» Динары Мирталиповой. Купили в тот день шампанского, сидра и пирожных — хотели устроить «отходнячок». И только вечером вспомнили, что все за рулем — нужно же компьютеры и документы вывозить по домам. Так шампанское и стоит в офисе на подоконнике. Видимо, выпьем уже за возвращение.
Потом начались летучки в Zoom и пристальные наблюдения за продажами. Казалось, все рухнет, книги перестанут покупать вообще. Но нет, в интернет-магазинах выстрелила новинка «Воображая лес» Динары Мирталиповой — очень непосредственный и живой мастер-класс по рисованию в фольклорных традициях. На интернет-площадках оценки 10 из 10.
Резко рванула вверх давняя книжка «Один день Мисс Петтигрю». Стало понятно: люди хотят смеяться! Авантюрный эскапизм — это то, что люди хотят сейчас читать. Да мы и сами постоянно хохотали, несмотря ни на что. Такого количества хохм в рабочем чатике, как в эти месяцы, я не припомню.
Отгрузки упали практически вдвое. Типографии «брали паузу», с доставкой книг тоже все было непросто, но нам удалось напечатать и довезти до магазинов две новинки: «Рождение таблетки» Джонатана Эйга, исторический и медицинский нон-фикшен про создание противозачаточной пилюли, и «Искусство отдыха» Клодии Хэммонд.
Печать еще нескольких книг пришлось отложить до лучших времен. Ждут своего часа «Подменыш» Джой Уильямс, два роскошных познавательных комикса, новый роман Мэтта Хейга «Клуб призрачных отцов».
В типографию на днях уехали «Хроники Люциферазы. Три корабля» Натальи О’Шей, лидера группы «Мельница», и биография ученого Уильяма Мастерса и его помощницы Вирджинии Джонсон — «Мастера секса» Томаса Майера, по которой снят одноименный сериал. Мы обязательно выпустим в ближайшее время новый сборник стихов Веры Полозковой.
В самый разгар карантина запустили новый сайт издательства с интернет-магазином. Теперь можно покупать у нас книги напрямую и тем самым сильно выручить. Ведь прямые продажи — это быстрый оборот средств, которые так необходимы сейчас для выплаты аренды, зарплат, роялти и печати новых тиражей.
Вирусная туча, конечно, еще не рассеялась, но уже немного развиднелось, а мы запаслись масками и перчатками. С понедельника, 8 июня, наш офис — книжный магазин на Большой Ордынке, 13/9, снова каждый день открыт. Приходите за книжками!
Книги издательства Livebook можно найти на полке в MyBook. По промокоду AFISHA2020 книжный сервис MyBook дарит 14 дней премиум-подписки.