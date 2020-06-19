Приближение карантина мы ощутили, как надвигающуюся тучу, — еще до официально объявленного локдауна. За пару дней до карантина завезли в офис тиражи книг. Боялись, что склады и логистические компании перестанут работать, и превратили офис в книгохранилище. Всей редакцией (а у нас одни девушки в штате) перетаскали полторы тонны книг — такой вот бук-фитнес.

Успели получить из типографий новинки: африканское фэнтези «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор и арт-учебник «Воображая лес» Динары Мирталиповой. Купили в тот день шампанского, сидра и пирожных — хотели устроить «отходнячок». И только вечером вспомнили, что все за рулем — нужно же компьютеры и документы вывозить по домам. Так шампанское и стоит в офисе на подоконнике. Видимо, выпьем уже за возвращение.

Потом начались летучки в Zoom и пристальные наблюдения за продажами. Казалось, все рухнет, книги перестанут покупать вообще. Но нет, в интернет-магазинах выстрелила новинка «Воображая лес» Динары Мирталиповой — очень непосредственный и живой мастер-класс по рисованию в фольклорных традициях. На интернет-площадках оценки 10 из 10.

Резко рванула вверх давняя книжка «Один день Мисс Петтигрю». Стало понятно: люди хотят смеяться! Авантюрный эскапизм — это то, что люди хотят сейчас читать. Да мы и сами постоянно хохотали, несмотря ни на что. Такого количества хохм в рабочем чатике, как в эти месяцы, я не припомню.

Отгрузки упали практически вдвое. Типографии «брали паузу», с доставкой книг тоже все было непросто, но нам удалось напечатать и довезти до магазинов две новинки: «Рождение таблетки» Джонатана Эйга, исторический и медицинский нон-фикшен про создание противозачаточной пилюли, и «Искусство отдыха» Клодии Хэммонд.