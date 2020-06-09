Пандемия и карантин сильно отразились на всех индустриях, в том числе и на книгоиздании. «Афиша Daily» и книжный сервис MyBook узнали у издателей, как они переживают изоляцию и как пандемия повлияла на их планы. В десятом выпуске — шеф-редакторы издательства «МИФ».

Ольга Киселева Шеф-редактор направления «Культура»

Я единственная в своем (немифовском) круге общения, кого не раздражает Zoom. «МИФ» со дня основания было издательством на удаленке, и скайпы, хэнгаутсы, зумы и прочее как родные. Бонус удаленного издательства в том, что технически все уже настроено, но… «Но» есть всегда. Стратегии на год, которые только-только презентовали все команды издательства, стали неактуальны. Команды «МИФа» работают, отталкиваясь не от прошлого опыта, а от тех задач, которые нужно сделать сейчас. Нужно провести исследование по краткосрочным трендам — проводим, нужно перетрясти годовой план выхода книг — вперед, нужно научится делать курсы — сейчас лучшее время начать. Сложнее всего тем отделам, которые завязаны на внешних исполнителей. Логистика завязана на склады, на возможность перемещения транспорта и курьеров, принт-менеджеры лавируют между графиками работ типографий и закупок материалов, дистрибуция в офлайне — особая история. А вот онлайн у нас — ведущий и отлично настроенный канал продаж. К счастью.

Если задачи зависят от нас или мы можем научиться их выполнять, то уже проще. Чтобы не было хаоса, оперативно вносим коррективы и не считаем постоянные изменения трагедией. Благо сами выпускаем книги о скраме и эджайлеЭджайлГибкая методология разработки; обобщающий термин для целого семейства подходов и практик, чаще всего применяющихся в IT-сфере. Скрам — один из этих подходов. и многие процессы давно уже настроены гибко. Встреча на «МИФе» называется «Чудотворцы» — мы сами, все 200+ сотрудников, творим свое чудо в том самом Zoom. Есть там важная штука — когда по итогам встреч все участники анонимно отвечают на три вопроса: было ли полезно? Стало ли понятнее, что происходит? Улучшилось ли ваше состояние? Ниже 3,9 из 5 мы ни разу не набирали, средний ответ — 4,5. В команде шеф-редакторов перед каждой рабочей встречей проводим короткий чек-ин настроения и состояния. Это дает чувство поддержки.

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Прогнозировать сейчас невозможно, не стоит даже тратить время. Важнее постоянно получать свежую информацию и исходя из этого решать срочные задачи.

У нас есть портфель книг на 2020 год, которые отобраны в соответствии с ценностями «МИФа». И уже из этого портфеля мы вынимаем наиболее актуальные книги. Сейчас это книги о здоровье, внимании к телу человека — с точки зрения не только физики, но и психологии. Хочется поговорить о спокойствии и о том, как научиться жить в гармонии с собой, несмотря на происходящее в мире. Книги про тревожность — «Беспокойный человек», «Сила спокойствия» и еще для родителей «Спокойные. Как помочь детям справиться со страхами и тревогой» — должны были выйти в конце года, но мы передвинули их в плане на лето, так как в это время тема будет актуальнее. С западных рынков приходят сигналы: стали интереснее путеводители, книги про путешествия, тревел-подкасты. Мы тоже начинаем смотреть, что есть в нашем портфеле по этой тематике, и по возможности передвигаем даты выхода книг на ближайшее время. У нас, например, хорошо пошла книга «В Париже». Скоро выпустим «Роман с Грецией», в следующем году — серию «Музей без границ».

Казалось бы, туризм не актуален и надо бы свернуться, но книги становятся удачной заменой путешествиям.



Ближайший год будет более насыщенным, концентрированным, чем раньше. У нас выйдет меньше новинок, чем в 2019-м, потому что мы убрали всех середнячков. При этом наш портфель стал сильнее, так как теперь в нем только те книги, которые могут стать классикой наших жанров. Отбор книг на следующий год идет по тем же принципам: мы отталкиваемся от смыслов, от продукта, а потом уже укладываем самое достойное в бюджет. Мы сдаем книги в печать порциями. Определяем на месяц вперед самые важные, актуальные, хорошие — и даем зеленый свет. Шеф-редакторы сейчас опираются на то, чего у нас не отнять. Точка опоры — смыслы. Смыслы — это нечто большее, чем набор тем или трендов. Мы изначально планировали их таким образом, чтобы они оставались с нами не на один год: мы же не можем в 2020 году поговорить про корпоративную культуру и потом забыть о ней.

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Ольга Архипова Шеф-редактор направления «Арт»

Любой сложный период — это время для возможностей. Если говорить в целом про «МИФ», мы уже сейчас меняемся. Например, у нас стали активно развиваться курсы. «МИФ» гибко реагирует на изменения внешней среды, но при этом остается верным своим ценностям. Сейчас мы открываем для себя новые направления и ниши, о которых раньше не задумывались. Кризис для нас — это возможность делать то, что мы раньше никогда не делали.

Сейчас есть ощущение плотного тумана вокруг, когда видно в лучшем случае на пару метров, но надо идти вперед.

И когда в этот момент можно взять кого‑то за руку, становится и проще идти, и не так страшно. Сейчас мы идем не просто в тумане, а еще в лесу, ночью, без фонарика и навигатора. В такой путь никто бы в здравом уме не отправился. Но мы уже здесь.

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