За ненадобностью сплющивается в «тарелку», которую можно задвинуть под шкаф. В остальном вы знаете, что делать: встреча с ним летом была вопросом времени.
Если и купаться в тазу, то с достоинством или хотя бы самоиронично. Ковш-динозавр тут будет как раз кстати.
Полноценного умывания они не заменят, но сократят время контакта с холодной водой. Удалите дисками макияж и загрязнения, а после быстро ополоснитесь.
Подровнять кончики, а главное — делегировать мытье волос профессионалам: тут будет и теплая вода с маской, и легкий расслабляющий массаж.
Классика сезона отключения воды — сухой шампунь, который освежит укладку и отсрочит момент взаимодействия с тазиком, ковшом и нагреванием воды в чайнике.
Огромная пачка универсальных очищающих салфеток, которые помогут освежиться и привести себя в порядок.
Бережно удаляют макияж, увлажняют и успокаивают кожу. Разово заменят умывания, но после очищения кожи все-таки стоит сполоснуть лицо водой.
Дешевле всего обойдется поход в открытый бассейн «ЗИЛ» — всего 1500 рублей за сеанс. Районные крытые бассейны тоже не подведут.
Еще один вариант умывания без контакта с холодной водой. Долго практиковать такой метод мы не рекомендуем — специалисты советуют смывать средство.
Реальных очищающих свойств у этого продукта нет, но освежиться в жару и почувствовать себя лучше поможет.
Скромная плата за возможность посещать новые занятия и неистово намываться после. Главное — чтобы в студиях тоже не отключили воду!
Работает по принципу классического сухого шампуня — наносится на корни и помогает освежить голову на второй (третий, пятый) день после мытья волос.
Не заменят полноценного мытья, но помогут освежиться, когда греть воду и возиться с тазиками нет сил и времени.
Почувствовать себя советским гражданином, пришедшим на воскресную помывку в баню, сегодня можно за 1000–5000 рублей.
Особая категория антиперспирантов, которые достаточно наносить раз в 2–3 дня, обновляя после каждого мытья.
Если вы смирились с реальностью и по-старинке плещетесь в тазике, то вспомните и про электрический чайник с хорошим объемом — 2 литра минимум.
Просто нанесите термальную воду на ватный диск и бережно очистите лицо от косметики и загрязнений.
Пригодятся не только на период отключения воды, но и просто в жаркие летние дни — вкладыши защищают одежду от пота и минимизируют неприятный запах.
Эту пенку не нужно смывать водой — просто нанесите ее на области, требующие очищения, помассируйте и удалите остатки пены сухими или влажными салфетками.
Молочная кислота в составе средства поддерживает естественный рН интимной зоны, а алоэ вера успокаивает и смягчает кожу.
Устанавливается на смеситель в ванной, подключается к розетке и греет воду.
Вершина человеческой мысли. Устанавливается в ванной раз и навсегда и включается на время отключения горячей воды.