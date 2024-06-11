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Вещи

20способов изящно пережить отключение горячей воды

Сегодня в 14:30
Горячую воду в Москве и других городах России отключают каждый год, и каждый раз приходится изворачиваться. Собрали два десятка бьюти-продуктов и гаджетов, которые помогут пережить этот период с достоинством и чистой головой.
Складной таз на 10 литров

За ненадобностью сплющивается в «тарелку», которую можно задвинуть под шкаф. В остальном вы знаете, что делать: встреча с ним летом была вопросом времени.

Цена
621 р.
Ковш-динозавр для ванной

Если и купаться в тазу, то с достоинством или хотя бы самоиронично. Ковш-динозавр тут будет как раз кстати.

Цена
256 р.
Очищающие диски для лица Dermatory

Полноценного умывания они не заменят, но сократят время контакта с холодной водой. Удалите дисками макияж и загрязнения, а после быстро ополоснитесь.

Цена
1874 р.
Стрижка волос в Ma and Mi

Подровнять кончики, а главное — делегировать мытье волос профессионалам: тут будет и теплая вода с маской, и легкий расслабляющий массаж.

Цена
от 4000 р.
Сухой шампунь For Me

Классика сезона отключения воды — сухой шампунь, который освежит укладку и отсрочит момент взаимодействия с тазиком, ковшом и нагреванием воды в чайнике.

Цена
400 р.
Влажные салфетки «Лавка»

Огромная пачка универсальных очищающих салфеток, которые помогут освежиться и привести себя в порядок.

Цена
189 р.
Салфетки для снятия макияжа Cremorlab

Бережно удаляют макияж, увлажняют и успокаивают кожу. Разово заменят умывания, но после очищения кожи все-таки стоит сполоснуть лицо водой.

Цена
700 р.
Поход в бассейн

Дешевле всего обойдется поход в открытый бассейн «ЗИЛ» — всего 1500 рублей за сеанс. Районные крытые бассейны тоже не подведут.

Цена
1500 р.
Мицеллярная вода Darling

Еще один вариант умывания без контакта с холодной водой. Долго практиковать такой метод мы не рекомендуем — специалисты советуют смывать средство.

Цена
637 р.
Освежающий мист Masstige

Реальных очищающих свойств у этого продукта нет, но освежиться в жару и почувствовать себя лучше поможет.

Цена
390 р.
Месячная подписка на спорт Fitmost

Скромная плата за возможность посещать новые занятия и неистово намываться после. Главное — чтобы в студиях тоже не отключили воду!

Цена
4000 р.
Жидкий сухой шампунь R + Co

Работает по принципу классического сухого шампуня — наносится на корни и помогает освежить голову на второй (третий, пятый) день после мытья волос.

Цена
4160 р.
Салфетки для интимной гигиены Lactacyd

Не заменят полноценного мытья, но помогут освежиться, когда греть воду и возиться с тазиками нет сил и времени.

Цена
190 р.
Поход в баню

Почувствовать себя советским гражданином, пришедшим на воскресную помывку в баню, сегодня можно за 1000–5000 рублей.

Цена
1000–5000 р.
Антиперспирант Dry Dry

Особая категория антиперспирантов, которые достаточно наносить раз в 2–3 дня, обновляя после каждого мытья.

Цена
915 р.
Чайник Xiaomi

Если вы смирились с реальностью и по-старинке плещетесь в тазике, то вспомните и про электрический чайник с хорошим объемом — 2 литра минимум.

Цена
2871 р.
Термальная вода Kora

Просто нанесите термальную воду на ватный диск и бережно очистите лицо от косметики и загрязнений.

Цена
324 р.
Вкладыши от пота Potspots

Пригодятся не только на период отключения воды, но и просто в жаркие летние дни — вкладыши защищают одежду от пота и минимизируют неприятный запах.

Цена
364 р.
Пенка для мытья и ухода за телом Seni Care

Эту пенку не нужно смывать водой — просто нанесите ее на области, требующие очищения, помассируйте и удалите остатки пены сухими или влажными салфетками.

Цена
603 р.
Освежающий лосьон-спрей для интимной зоны «Несекрет»

Молочная кислота в составе средства поддерживает естественный рН интимной зоны, а алоэ вера успокаивает и смягчает кожу.

Цена
1200 р.
Водонагреватель Electrolux

Устанавливается на смеситель в ванной, подключается к розетке и греет воду.

Цена
7965 р.
Водонагреватель Hyundai

Вершина человеческой мысли. Устанавливается в ванной раз и навсегда и включается на время отключения горячей воды.

Цена
25 000 р.
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