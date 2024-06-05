Мы что, в нулевых? Честный обзор автозагаров от «Афиши»

Я никогда не пользовалась автозагарами — немного загорала летом. Но зимой косметолог мне посоветовала с этим завязывать, потому что мои веснушки становятся более глубокими и потом могут превратиться в пигментные пятна. Поэтому с начала сезона я пользуюсь довольно сильным SPF, но загара мне не хватает: с ним ты выглядишь хорошо, даже если не накрашена, потому что выравнивается тон кожи и нет синяков под глазами, чувствуешь себя увереннее.