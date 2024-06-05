Мы что, в нулевых? Честный обзор автозагаров от «Афиши»

Редактор спецпроектов
Я люблю загорать. Лежать на пляже в наушниках и не думать ни о чем, кроме нанесения ста слоев SPF 50+, — лучший вид отдыха. При этом автозагар я воспринимаю как вид косметики, а не альтернативу естественному загару. Среди типичных отталкивающих минусов этой категории продуктов — дороговизна, странный цвет кожи (оранжевый или серый), страх нанести средство пятнами, испачкав все вокруг. Главный плюс — возможность окрасить места вроде шеи, которые обычно почти не темнеют.
Автозагар James Read обошелся мне в 4176 рублей, отдельно пришлось докупить рукавичку для нанесения. Инструкция на упаковке показалась недостаточно подробной, а это особенно важно, если вы только начинаете свой путь бронзовой богини. Согласно рекомендациям бренда, за сутки до нанесения средства нужно воспользоваться скрабом в душе, при необходимости сделать эпиляцию и хорошо увлажнить кожу, обращая внимание на сухие участки. Если этого не сделать, загар сойдет быстрее, а на локтях и коленях цвет будет темнее.
Через день можно приступать к нанесению. Автозагар идет в формате бесцветного мусса. С одной стороны, благодаря этому он не оставляет пятен на одежде, с другой — сложно понять, какое количество средства вы наносите и насколько равномерно его распределяете. Мусс расходуется экономично — одного нажатия хватит, чтобы обработать голень целиком. Лайфхак: в конце я кисточкой распределила остатки средства по стопам, кистям рук, шее и ушам. Кисть не пострадает, если ее помыть сразу после нанесения.
После того, как мусс перестанет липнуть (через 10–15 минут), можно одеваться. Средство нельзя смывать в течение 6–8 часов. Я наносила автозагар утром, и это оказалось не лучшей идеей: пот или внезапный дождь могут оставить пятна на коже. Так что в следующий раз буду делать это перед сном. Через 8 часов средство можно смыть теплой водой без геля или мыла и увлажнить кожу лосьоном.
Средство позиционируется как постепенный загар, постепенно придающий коже золотистый оттенок — исходя из этого я и строила свои ожидания. Мне понравился получившийся тон, который, как мне показалось, проявлялся еще в течение всего следующего дня. Он получился ровным, естественным, без пятен, будто я съездила на море на длинные выходные.
Спустя четыре дня загар продолжает держаться. Конечно, с каждым походом в душ он смывается — в основном равномерно, но на участках кожи, которые сильно потеют (например, на подмышках) цвет сошел полностью с первого раза.
В итоге единственным минусом автозагара оказалась его цена — без скидки он стоит почти 5000 рублей, но часто бывает на распродажах. Кроме того, в отзывах пишут, что одного флакона может хватить даже на пару лет. Отлично подойдет тем, кто хочет научиться пользоваться автозагаром, но готов переплатить, лишь бы не ходить в оранжевых пятнах.
SMM
Я никогда не пользовалась автозагаром и боялась получить результат, как у Светочки из «Ранеток». Я тестировала два средства параллельно: на тело наносила лосьон Dove, а на лицо — концентрат Clarins.
У лосьона гелевая текстура. Легко смывается водой без остаточного чувства жирности и пахнет как ванильный молочный коктейль. Запах сладкий, но не резкий — через два часа после растирания остается сладость и легкий аромат автозагара.
Специальной варежки для автозагара у меня не было, поэтому я вооружилась медицинскими перчатками и новой губкой для мытья посуды, чтобы не испачкать руки и убирать излишки лосьона. И включила фоном «Топ-модель по-американски», чтобы создать настроение. Средство впитывается постепенно, можно наносить не торопясь. После кожа остается немного липкой, но мягкой и напитанной.
Через два часа заметила легкий золотистый оттенок, который не уходил в рыжий или неестественно-коричневый. У меня не везде получилось распределить автозагар ровно: нужно было нанести побольше средства на кисти, а на стопах заранее увлажнить кожу — она оказалась слишком сухой, поэтому лосьон лег темными пятнами. Светлое пятно на правой руке — не баг, а фича, чтобы была видна разница в оттенке кожи. Уверена, результат будет лучше, если растирать специальной перчаткой. Думаю, как с любым автозагаром, тут нужна сноровка. Когда я искала подробные инструкции, встретила простой человеческий совет: принять, что с первого раза вряд ли получится идеально.
Эффект продержался два дня: потом оттенок стал постепенно сходить. А на четвертый осталась легкая золотистая вуаль.
Капли — полный кайф. 1-2 капельки автозагара бахнула, растерла — и свободна. Мне очень нравится, что Clarins можно смешать с кремом под потребности кожи: более чувствительная — замешала с успокаивающим, более жирная — с легким. Готовый крем может давать классный эффект загара, но не подходить по типу кожи, а Clarins просто взяли и обошли это препятствие стороной — гениально!
Так как моя кожа светлая, я решила ограничиться одной каплей, чтобы не переборщить. Поскольку я тестировала продукты параллельно, мне показалось, что разницы в оттенке лица особо нет — Clarins не угнался за Dove. Решила нанести еще каплю и оценила результат через четыре часа: лицо чуть подрумянилось и приблизилось по цвету к телу. По сравнению с Dove капли Clarins дают более деликатный, натуральный и благородный оттенок. Я стала более медовая, а с Dove — «спелая, садовая».
Загар, увы, смылся на следующий день, потому что я протерла лицо тоником с кислотами, — кожа вновь стала белой. Если убрать кислоты из ухода, думаю, для поддержания оттенка нужно повторять 1–2 капли через день.
Перед нанесением автозагара стоит сходить в душ, но не распариваться. Поры могут расшириться, в них забьется избыток автозагара, и тело будет в точечку. Фанатам душа-кипятка лучше выждать полчаса.
Нужно предварительно отшелушить кожу.
Можно дополнительно избавиться от волос на теле. Они мешают качественно растереть автозагар, из‑за чего покрытие может быть неровным.
Наносить и растирать средство лучше симметрично: сначала голени, потом бедра и выше. Так легче контролировать процесс и избежать проплешин.
Чтобы колени и локти не получились темнее, стоит заранее нанести увлажняющий крем.
Менеджер по документообороту
Автозагарами я пользуюсь примерно три года с перерывами — для поддержания здорового тона кожи зимой. Для меня важно, чтобы средство не давало желтого или оранжевого оттенка.
У Garnier легкая текстура, средство хорошо распределяется по коже, быстро впитывается, а расход средний. Я наносила молочко без перчаток, но оттенок получился ровный — без разводов и пятен. У всех автозагаров характерный противный запах, поэтому после того, как все впиталось, я сходила в душ.
Через полтора часа я заметила мягкий, едва уловимый золотистый оттенок. Поскольку моей задачей было потестировать автозагар, нанесла его вторым слоем. Финальный цвет немного уходит в оранжевый, но в целом выглядит натурально: для такого эффекта мне нужно загорать три-четыре дня. Молочко быстро проявляется, поэтому если к вечеру срочно нужно загорелое тело, Garnier с этим справится. Спустя шесть дней автозагар понемногу сходил, но все еще держался.
На удивление средство мне понравилось. Не могу сказать, что этот автозагар лучше более дорогих средств, которые я пробовала. Но смело могу рекомендовать Garnier любителям золотистого оттенка кожи.
Редакторша
Я никогда не пользовалась автозагарами — немного загорала летом. Но зимой косметолог мне посоветовала с этим завязывать, потому что мои веснушки становятся более глубокими и потом могут превратиться в пигментные пятна. Поэтому с начала сезона я пользуюсь довольно сильным SPF, но загара мне не хватает: с ним ты выглядишь хорошо, даже если не накрашена, потому что выравнивается тон кожи и нет синяков под глазами, чувствуешь себя увереннее.
Мне достался автозагар Pusy — прозрачная вода с очень приятным запахом. Я соблюла все рекомендации производителя марки: сначала очистила лицо, воспользовалась скрабом — у меня мягкий от Bioderma. И потом нанесла с расстояния вытянутой руки пять небольших пшиков. Загар должен был проявиться через шесть часов после нанесения.
Честно говоря, я вообще не верила, что что‑то там проявится — настолько легкая текстура у средства. Но я поставила таймер, ровно через шесть часов пошла смотреть на себя в зеркало — и тон кожи стал значительно темнее. Финальный оттенок выглядел приятно. Хотя производитель пишет, что нужно пользоваться средством два-три раза в неделю, не скажу, что я бы хотела делать тон насыщеннее и наносить спрей чаще. Загар продержался примерно три дня, никакой аллергической реакции на него у меня не было. Думаю, что буду пользоваться Pusy и дальше.
Авторка
Это мое первое знакомство с автозагарами, и думаю, его можно назвать удачным. St. Moritz — простое и интуитивно понятное средство, которое подойдет и новичкам, и бывалым пользователями. С помощью специальной рукавички его нужно распределить по телу, подождать несколько часов и смыть водой. Автозагар ложится на кожу ровно и без пятен. Из очевидных минусов — он подчеркивает все поры на теле. Поэтому если у вас трипофобияБоязнь скопления отверстий. или дерматилломанияНавязчивое поведение, когда невозможно перестать ковырять кожу., будьте осторожны. При нанесении чувствуется тот самый аромат бульонного кубика, но он быстро выветривается. За одежду и постельное белье можно не волноваться: как только мусс впитается, вы ничего не испачкаете.
Загар проявляется через четыре — шесть часов. У меня получился мягкий оттенок — хороший способ скрыть следы годового отсутствия отпуска. Если любите поярче, можно наслоить или смыть мусс попозже. Кожу не сушит, даже придает ей немного блеска. Цвет продержался несколько дней и плавно смылся. Так что нежно рекомендую!
Фоторедактор
Я пользовалась автозагаром еще в далеком 2007 году, когда мне нужно было подготовиться к выпускному в школе. В нулевых было некруто, если ты не была загорелой. Не помню, что за лосьон я тогда купила, но наносился он ужасно, ложился полосками и характерно пах автозагаром.
С брендом Oskia я была знакома и, когда увидела автозагар со скидкой, решила взять на пробу. Я подготовилась к нанесению по инструкции консультанта в магазине: сначала отшелушила кожу скрабом — особенно сухие участки — и нанесла жирный крем, чтобы смягчить кожу. В отличие от олдскульных автозагаров этот почти не пахнет — есть ненавязчивый запах свежести. Это мист, который нужно распылять по телу, и он ложится легкой вуалью. Поэтому покрытие легко контролировать и избегать разводов и пятен. Думаю, что мист можно использовать и на лице, но я лечу кожу, поэтому не рискнула.
Загар проявился на следующий день: я была в очень красивом золотистом неоранжевом оттенке, как будто вернулась с юга. Но, кажется, я прогадала с кремом: стоило выбрать более легкую текстуру, чтобы избежать ощущения липкости. Автозагар я распыляла не всегда равномерно, поэтому кое-где покрытие легло неровно. Важно дать средству несколько минут, чтобы высохнуть. Никаких недостатков мист не подчеркивает, а покрытие продержалось несколько дней.
Впечатления остались хорошие: мне понравился результат. Только немного запарно каждый раз танцевать с бубном при подготовке к нанесению. Но мне кажется, это классное средство для осени или начала зимы, чтобы был более свежий и отдохнувший вид.