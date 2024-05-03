Санскрин теперь можно не обновлять каждые два часа. Вот 13 средств нового поколения

Что, санскрин правда можно не обновлять?
Да, но есть нюанс. Более долгую защиту обеспечивают химические SPF-фильтры новогоВ составе они будут указаны как Tinosorb S (bis-ethyl-hexyloxyphenol methoxyphenyl triazine), Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutyl-phenol), Uvinul T (оctyltriazone/ethylhexyl triazone), Uvinul A plus (diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate). поколения: они проникают в кожу глубже, чем физическиеОни создают физический барьер на коже за счет оксидов металлов — диоксида титана и оксида цинка. Физические фильтры безопасны, но выбеливают кожу, ощущаются на лице, легко стираются механически и требуют обновления каждые два часа., и создают барьер за счет химической реакции. «Улавливая фотон света, они используют его энергию и превращаются в новую субстанцию, — говорит Ксения Эллинская, кандидат медицинских наук и врач-косметолог. — Соответственно, ультрафиолет не влияет на кожу до тех пор, пока весь объем химического фотофильтра, входящего в состав препарата, не будет дезактивирован солнцем. Поэтому косметика с содержанием химических фотофильтров обычно имеет высокий SPF — до 90».
«СтарыеВ составе они будут указаны как Octocrylene, Octinoxate, Oxybenzone, Avobenzone, Benzophenone-4, Octisalate, Homosalate. химфильтры не фотостабильны: если на них достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы, которые могут повредить здоровые клетки кожи», — уточняет Ксения. У фильтров нового поколения такой проблемы нет: они фотостабильны и в городских условиях не требуют обновления в течение шести-семи часов.
Если средства с физическими фильтрами можно наносить непосредственно под солнцем, то «химики» нужно использовать за двадцать минуть до выхода на солнце, чтобы крем успел впитаться и подействовать. Но если вы обладатель склонной к жирности кожи или находитесь на пляже, обновлять такой санскрин все равно нужно каждые два часа и после каждого контакта с водой. «Под прямыми солнечными лучами продукты с такими фильтрами постепенно деактивируются, а при пляжном отдыхе и купании смываются, поэтому требуют обновления. Не рекомендуется использовать детям и беременным. Иногда вызывают раздражение кожи при активном солнце: зуд, покраснение, мелкую сыпь», — добавляет Ксения Эллинская.
Какие фильтры лучше?
Все зависит от индивидуальных особенностей кожи. Но наиболее качественную защиту коже обеспечивает смесь химических и физических фильтров. Таким образом у производителей получается нивелировать недостатки каждого вида и максимально использовать их достоинства. «Стоит помнить, — говорит Ксения, — что не нужно выбирать фотозащиту на основе натуральных экстрактов или в которой есть спиртосодержащие компоненты, чтобы не повышать фоточувствительность и не провоцировать пигментацию и раздражение кожи. А людям с аллергией на солнце, детям и беременным сегодня рекомендуют применять именно физические фильтры, которые остаются на поверхности кожи и не впитываются».
Дружеское напоминание, как и зачем пользоваться санскрином
Использование SPF — это не капиталистический заговор корпораций, которые хотят ваши деньги взамен на молодость и здоровье кожи. Санскрин нужен, чтобы защищать кожу от воздействия солнечного излучения и снизить риск фотоповреждения. Шанс его заполучить есть всегда — независимо от погоды и времени года до нас доходит 80% ультрафиолетовых лучей.
Есть два вида ультрафиолетовых лучей, способных повлиять на состояние нашей кожи — UVB и UVA. Первые воздействуют на верхние слои эпидермиса и способны вызывать ожоги и приводить к серьезным повреждениям кожи. Они особенно активизируются в весенне-летние месяцы.
UVA-излучение напрямую отвечает за фотостарение кожи. В отличие от UVB-лучей, они работают без перерыва и отражаются от облаков, воды, снега и прочих поверхностей. Их воздействие значительно глубже. Они проникают в дерму и постепенно разрушают волокна коллагена и эластина, ответственные за здоровье и сияющий внешний вид кожи. В результате мы получаем фотоповреждение, которое приводит к преждевременному старению кожи и появлению различной кожной патологии, в том числе злокачественных изменений. Солнцезащитные средства с SPF-фильтрами — та самая палочка-выручалочка, которая помогает предупредить нежелательные изменения.
Когда начинать использовать санскрин?
«Чтобы понять, применять SPF или нет, загляните в приложение „Погода“. — уточняет Ксения Эллинская. — Если ультрафиолетовый индекс 3 и выше, то стоит нанести фотозащитное средство. Санскрин не применяется, если УФ-индекс от 2 и ниже и вы не планируете выходить на солнце или сидеть у окна. Ультрафиолетовые лучи типа А проникают даже сквозь стекла, и именно они обладают наибольшим повреждающим действием на коллаген, приводя к фотостарению».
Как правильно наносить защиту?
Самая расхожая теория — нужно наносить одну чайную ложку солнцезащитного средства или два пальца. Важно помнить, что этого количества должно хватить не только на лицо, но и шею, декольте и уши. Также можно воспользоваться специальным калькулятором, который поможет определить, сколько средства нужно конкретно вам.
Что означают цифры на упаковке?
Цифры на солнцезащитных средствах показывают их степень защиты. Чтобы точно обезопасить свою кожу, выбирайте средства SPF30 или 50. Они дают наибольшую эффективность.
Согласно исследованиям, SPF-30 способен защитить кожу от UVA-излучения на 96,7%, а SPF-50 — на 98%. Все, что выше, — это уже маркетинговые уловки, потому что 100%-ной защиты вы не получите. Также стоит помнить, что чаще всего мы наносим недостаточно средства, но использование более высокого SPF может частично это компенсировать.
На заметку: когда помимо SPF-средства вы используете другие продукты с солнцезащитным индексом, эти цифры не суммируются между собой. Максимальную защиту обеспечит средство с самым высоким показателем.
Еще на санскринах можно встретить слова Broad Spectrum или PA++++. Broad Spectrum показывает, что средство защищает от UVA- и UVB-лучей. Чаще всего в их составе можно встретить одновременно физические и химические фильтры.
PA++++ отражает степень защиты от UVA-лучей. Самая высокая — это четыре плюса.
Что делать, если кожа плохо реагирует на любой SPF?
Санскрины могут забивать поры, вызывать акне и раздражение и усугублять состояние кожи. Чаще всего такие реакции индивидуальные, и к подбору средства придется подойти осознанно. «Нужно понять, на какие фильтры проявилась реакция. Если виноваты „химики“, то стоит уточнить, на какие, потому что возможна индивидуальная реакция на отдельные ингредиенты, — уточняет Ксения Эллинская. — Но на рынке много разных вариантов, чтобы подобрать свой. Если есть тотальная непереносимость, то для защиты от солнца стоит использовать естественную тень и одежду».
Как правильно смывать санскрин?
Слои солнцезащитного средства, которые накапливаются в течение дня, могут создать на лице маску и забить поры. Чтобы избавить кожу от нежелательных побочных эффектов, используйте двойное очищение. Для первой ступени подойдет гидрофильный бальзам или масло, растворяющие большую часть макияжа и защиты. А для второй понадобится ваше стандартное средство для умывания, чтобы снять остатки.
Если поры все равно забиваются, воспользуйтесь бережным отшелушиванием. Например, энзимной пудрой или средством с салициловой кислотой, которые не повышают фоточувствительность кожи.