Мамин симпатяга: 10 брендов стильной детской одежды

Бренд семь лет назад создала мама, которая не могла найти ребенку подходящую одежду. Раньше марка специализировалась на вещах для дошкольников, но сейчас в Bungly можно подобрать образ как для тоддлеров, так и для подростков. Большая часть ассортимента — базовые модели, но необычные вещи тоже есть.