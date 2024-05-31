Одежда

Мамин симпатяга: 10 брендов стильной детской одежды

31 мая 2024 в 19:00
Слип для новорожденного тоже может быть стильным. Собрали 10 брендов, у которых можно найти необычную одежду — от стритвира до кигуруми-единорогов — для детей всех возрастов.

Touсan4Kids

Бренд одежды для новорожденных, младенцев и тоддлеров. Большинство вещей однотонные или с ненавязчивыми принтами. Боди, слипы, песочники, комбинезоны — выбор большой. Осторожно: высок соблазн купить еще и вязаную черепашку.

Комбинезон
1190 р.
Вязаный комбинезон «Клетка»
2950 р.
Слюнявчик с гномиками
250 р.
Панамка «Зверята»
650 р.
Песочник из муслина
1450 р.
Слип на молнии
920 р.

Gulliver

К этому бренду стоит присмотреться, если вам нравятся яркие расцветки и необычные фасоны. Собрать гардероб можно для детей в возрасте от 3 до 15 лет. Недавно Gulliver выпустил коллекцию футболок с изображениями краснокнижных животных: снежного барса, стерха, красноногого ибиса и амурского тигра. 150 рублей с каждой продажи пожертвуют заповедникам, в которых обитают эти животные.

Толстовка распашная с фактурным принтом
8699 р.
Футболка с амурским тигром
3499 р.
Платье с воланом
10 999 р.
Платье трикотажное с отделкой из металлизированной плащевки
6999 р.
Жилет джинсовый с дестрой-эффектом
6299 р.
Панама с акварельным рисунком
2999 р.
Лаймовая сумка из канваса с бахромой
5599 р.

Bungly

Бренд семь лет назад создала мама, которая не могла найти ребенку подходящую одежду. Раньше марка специализировалась на вещах для дошкольников, но сейчас в Bungly можно подобрать образ как для тоддлеров, так и для подростков. Большая часть ассортимента — базовые модели, но необычные вещи тоже есть.

Толстовка оверсайз «Позитивный камуфляж»
2599 р.
Рубашка хлопковая «Песок»
2499 р.
Сарафан хлопковый «Песок»
2199 р.
Сабо «Песок»
1099 р.
Сумка-бананка
1299 р.
Боди-кимоно «Жемчуг»
999 р.

Marushik

Бренд для самых экологичных: о природе тут заботятся на всех этапах производства. Даже пуговицы делают не из пластика, а из корозо — материала, который добывают из плодов пальмы. Есть одежда для взрослых, так что вместе с платьем для дочки можно купить что‑то себе.

Футболка из органического хлопка
2100 р.
Худи из бархата
6870 р.
Брюки-бананы
8560 р.
Платье с капюшоном «Абрикосовый бриз»
5350 р.
Джоггеры из кашемира
17 400 р.
Ободок «Тропический бриз»
1180 р.

Futurino

Бренд одежды «Детского мира» и самая бюджетная марка в подборке: цены на футболки стартуют от 179 рублей, на лонгсливы от 199. Ассортимент широкий, подходящую одежду могут найти как любительницы единорогов, так и те, кто признает только стритвир. Бренд шьет одежду для детей от 2 до 12 лет.

Брюки
599 р.
Свитшот
1099 р.
Кигуруми «Единорог»
899 р.
Бомбер
1199 р.
Кеды
1099 р.

Twinklestories

На сайт этого бренда стоит заходить для поиска детской одежды в ретроэстетике: клетчатые платья, соломенные панамы и полосатые комбинезоны. Впрочем, найти можно и практичные худи с джинсами, и муслиновую рубашку. Вещи в основном спокойных цветов без броского декора. И это еще одна марка, у которой мамы смогут тоже найти что‑то для себя.

Джинсовый комбинезон
4790 р.
Джоггеры
3350 р.
Рубашка из муслина
2100 р.
Платье с кружевным воротником
3830 р.
Моксы из натуральной кожи
3590 р.
Соломенная панама
1490 р.
Косынка
790 р.

Puella

Это семейный бренд из Петербурга для детей и подростков: мать и две дочери создают одежду, а внучка Арина выступает в роли модели. В Puella предпочитают свободные силуэты и естественные цвета, а все вещи производят из гипоаллергенных материалов.

У бренда есть проект «Вторая жизнь»: если ваш ребенок вырос из одежды, и она все еще в хорошем состоянии, можно сдать ее и получить скидку на новую покупку. Подержанные вещи выставляют на продажу повторно по сниженной цене, но только один раз.

Толстовка с капюшоном из хлопка
1990 р.
Льняной костюм
620 р.
Сарафан в цветок
4990 р.
Льняная рубашка
3990 р.
Костюм с кантом
8490 р.

9teens

Создатели 9teens следят за актуальными трендами и интересами подростков. Бренд через одежду стремится отражать образ жизни тинейджеров, их интересы и ценности. Чего только стоят надписи «Amazing vibes» и «Limitless talent». Отдельно нужно обратить внимание на оригинальные футболки и лонгсливы марки.

Футболка
758 р.
Футболка с вышивкой
799 р.
Лонгслив оверсайз с двойным рукавом
1168 р.
Брюки карго
1824 р.
Шорты
1320 р.

Asia st 71

Это бренд уличной одежды для взрослых, но у него есть линейка для детей и подростков. Свитшоты с картинами Рубенса, футболки и худи с черепашками-ниндзя, искусственно состаренные бейсболки и яркие олимпийки — все для юных ценителей стритвира.

Худи
17 500 р.
Свитшот
7900 р.
Бейсболка
3700 р.
Олимпийка
8100 р.
Футболка
4500 р.

Smena

В этой подборке Smena — марка с самой долгой историей. Она ведет начало от советского предприятия, которое производило школьную форму (в том числе знаменитые коричневые платья). Теперь тут шьют и повседневные, и праздничные вещи на возраст от 3 до 15 лет. Еще бренд выпускает адаптивную одежду —ту, которую удобно носить детям с особыми потребностями здоровья.

Футболка
935 р.
Лонгслив
510 р.
Кроссовки
2907 р.
Сумка поясная
1020 р.
Сумка поясная
867 р.
Платье
1547 р.
Подробности по теме
«Ребенок — это оберег от тех, кто тебе не подходит». Как россияне с детьми ищут отношения
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами