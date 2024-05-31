Мамин симпатяга: 10 брендов стильной детской одежды

Бренд одежды для новорожденных, младенцев и тоддлеров. Большинство вещей однотонные или с ненавязчивыми принтами. Боди, слипы, песочники, комбинезоны — выбор большой. Осторожно: высок соблазн купить еще и вязаную черепашку.
К этому бренду стоит присмотреться, если вам нравятся яркие расцветки и необычные фасоны. Собрать гардероб можно для детей в возрасте от 3 до 15 лет. Недавно Gulliver выпустил коллекцию футболок с изображениями краснокнижных животных: снежного барса, стерха, красноногого ибиса и амурского тигра. 150 рублей с каждой продажи пожертвуют заповедникам, в которых обитают эти животные.
Бренд семь лет назад создала мама, которая не могла найти ребенку подходящую одежду. Раньше марка специализировалась на вещах для дошкольников, но сейчас в Bungly можно подобрать образ как для тоддлеров, так и для подростков. Большая часть ассортимента — базовые модели, но необычные вещи тоже есть.
Бренд для самых экологичных: о природе тут заботятся на всех этапах производства. Даже пуговицы делают не из пластика, а из корозо — материала, который добывают из плодов пальмы. Есть одежда для взрослых, так что вместе с платьем для дочки можно купить что‑то себе.
Бренд одежды «Детского мира» и самая бюджетная марка в подборке: цены на футболки стартуют от 179 рублей, на лонгсливы от 199. Ассортимент широкий, подходящую одежду могут найти как любительницы единорогов, так и те, кто признает только стритвир. Бренд шьет одежду для детей от 2 до 12 лет.
На сайт этого бренда стоит заходить для поиска детской одежды в ретроэстетике: клетчатые платья, соломенные панамы и полосатые комбинезоны. Впрочем, найти можно и практичные худи с джинсами, и муслиновую рубашку. Вещи в основном спокойных цветов без броского декора. И это еще одна марка, у которой мамы смогут тоже найти что‑то для себя.
Это семейный бренд из Петербурга для детей и подростков: мать и две дочери создают одежду, а внучка Арина выступает в роли модели. В Puella предпочитают свободные силуэты и естественные цвета, а все вещи производят из гипоаллергенных материалов.
У бренда есть проект «Вторая жизнь»: если ваш ребенок вырос из одежды, и она все еще в хорошем состоянии, можно сдать ее и получить скидку на новую покупку. Подержанные вещи выставляют на продажу повторно по сниженной цене, но только один раз.
Создатели 9teens следят за актуальными трендами и интересами подростков. Бренд через одежду стремится отражать образ жизни тинейджеров, их интересы и ценности. Чего только стоят надписи «Amazing vibes» и «Limitless talent». Отдельно нужно обратить внимание на оригинальные футболки и лонгсливы марки.
Это бренд уличной одежды для взрослых, но у него есть линейка для детей и подростков. Свитшоты с картинами Рубенса, футболки и худи с черепашками-ниндзя, искусственно состаренные бейсболки и яркие олимпийки — все для юных ценителей стритвира.
В этой подборке Smena — марка с самой долгой историей. Она ведет начало от советского предприятия, которое производило школьную форму (в том числе знаменитые коричневые платья). Теперь тут шьют и повседневные, и праздничные вещи на возраст от 3 до 15 лет. Еще бренд выпускает адаптивную одежду —ту, которую удобно носить детям с особыми потребностями здоровья.