Это база: 20 лучших увлажняющих кремов для разных типов кожи

Для сухой кожи
Стянутость, шелушение, тусклый цвет лица — главные компаньоны сухой кожи. Они могут возникать как сезонно, так и постоянно, если вам не повезло в генетической лотерее. Важно помнить, что, в отличие от других типов, сухая кожа не может самостоятельно регулировать свой уровень увлажненности. Поэтому инвестиция в хороший увлажняющий крем должна стать основой вашего ухода. В идеале стоит выбирать плотные и насыщенные текстуры на масляной основе.
Гумектанты, которые притягивают влагу и запирают ее в коже: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина.
Эмоленты, которые выравнивают и смягчают: масло ши, масло какао, сквалан.
Окклюзивы, создающие на коже пленку, чтобы она оставалась дольше увлажненной: кокосовое масло, ланолин, силиконы, минеральное масло.
Для жирной и комбинированной кожи
До сих пор существует миф, что склонной к жирности коже не нужно увлажнение, а крем только забьет поры и сделает вас похожими на масляный блинчик. Напротив, достаточное увлажнение поможет регуляции себума и укрепит защитную функцию кожи, что, в свою очередь, уменьшит и успокоит воспаления. Обратите внимание на легкие, гелевые текстуры, которые быстро впитываются и не перегружают кожу. Если средство ощущается липкой пленкой, вероятно, оно вам не подходит, тогда стоит присмотреться к продуктам других марок.
Гиалуроновую кислоту, ниацинамид, алоэ вера и центеллу азиатскую, чтобы успокоить воспаления, дать коже достаточное увлажнение и снизить выработку себума.
Для нормальной кожи
Иногда кажется, что люди с нормальным типом кожи — единороги. Их по большей части не беспокоит ни сухость, ни жирность, а серьезные проблемы могут возникать при смене сезонов или проблемах со здоровьем. Но и им требуется стабильное увлажнение кожи, чтобы поддерживать ее барьерную функцию, сияющий внешний вид и отсрочить первые признаки старения. Лучше присматриваться к средствам средней плотности.
Натуральный увлажняющий фактор — комлекс веществ, естественных для нашей кожи. Они вбирают влагу из окружающей среды и косметики и удерживают ее в тканях.
Керамиды, антиоксиданты, чтобы поддерживать защитный барьер.
Для чувствительной кожи
Жизнь с чувствительной или атопической кожей напоминает хождение по минному полю. Любой продукт может вызвать аллергическую реакцию: раздражение, сухость и дискомфорт. Хорошее увлажнение позволяет снять неприятные ощущения, укрепить защитный барьер, повысить способность кожи лучше переносить перепады температур и ускорять ее заживление.
Церамиды, центеллу азиатскую, сквалан и алоэ вера — они помогут быстро успокоить кожу и позаботятся о ее здоровье.
Также ищите на баночках пометку о гипоаллергенности, избегайте отдушек и спирта.