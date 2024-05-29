Это база: 20 лучших увлажняющих кремов для разных типов кожи

До сих пор существует миф, что склонной к жирности коже не нужно увлажнение, а крем только забьет поры и сделает вас похожими на масляный блинчик. Напротив, достаточное увлажнение поможет регуляции себума и укрепит защитную функцию кожи, что, в свою очередь, уменьшит и успокоит воспаления. Обратите внимание на легкие, гелевые текстуры, которые быстро впитываются и не перегружают кожу. Если средство ощущается липкой пленкой, вероятно, оно вам не подходит, тогда стоит присмотреться к продуктам других марок.