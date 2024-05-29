Идеальная косметичка

Это база: 20 лучших увлажняющих кремов для разных типов кожи

Сегодня в 17:30
Увлажняющий крем — базовая баночка любой косметички. Рассказываем, как подобрать его под свой тип кожи и что искать в составе, а также советуем лучшие позиции.

Для сухой кожи

Стянутость, шелушение, тусклый цвет лица — главные компаньоны сухой кожи. Они могут возникать как сезонно, так и постоянно, если вам не повезло в генетической лотерее. Важно помнить, что, в отличие от других типов, сухая кожа не может самостоятельно регулировать свой уровень увлажненности. Поэтому инвестиция в хороший увлажняющий крем должна стать основой вашего ухода. В идеале стоит выбирать плотные и насыщенные текстуры на масляной основе.

Что искать в составе

Гумектанты, которые притягивают влагу и запирают ее в коже: гиалуроновая кислота, глицерин, мочевина.

Эмоленты, которые выравнивают и смягчают: масло ши, масло какао, сквалан.

Окклюзивы, создающие на коже пленку, чтобы она оставалась дольше увлажненной: кокосовое масло, ланолин, силиконы, минеральное масло.

Липидовосстанавливающий крем Uriage Uriage Xemose
1767 р.
Крем-эмолент для лица и тела «Гельтек»
1486 р.
Крем Physiogel Daily Moisture Therapy
944 р.
Увлажняющий крем Onme
655 р.
Увлажняющий крем CeraVe
1158 р.

Для жирной и комбинированной кожи

До сих пор существует миф, что склонной к жирности коже не нужно увлажнение, а крем только забьет поры и сделает вас похожими на масляный блинчик. Напротив, достаточное увлажнение поможет регуляции себума и укрепит защитную функцию кожи, что, в свою очередь, уменьшит и успокоит воспаления. Обратите внимание на легкие, гелевые текстуры, которые быстро впитываются и не перегружают кожу. Если средство ощущается липкой пленкой, вероятно, оно вам не подходит, тогда стоит присмотреться к продуктам других марок.

Что искать в составе?

Гиалуроновую кислоту, ниацинамид, алоэ вера и центеллу азиатскую, чтобы успокоить воспаления, дать коже достаточное увлажнение и снизить выработку себума.

Крем Bioderma Sebium Hydra
1479 р.
Увлажняющий крем с цинком и ниацинамидом Q + A ZINC PCA Daily Moisturizer
1790 р.
Крем для лица увлажняющий «Вейя»
574 р.
Гиалуроновый крем-антистресс Torriden Dive
2250 р.
Успокаивающий крем с экстрактом полыни I'm From Mugwort Cream
3190 р.

Для нормальной кожи

Иногда кажется, что люди с нормальным типом кожи — единороги. Их по большей части не беспокоит ни сухость, ни жирность, а серьезные проблемы могут возникать при смене сезонов или проблемах со здоровьем. Но и им требуется стабильное увлажнение кожи, чтобы поддерживать ее барьерную функцию, сияющий внешний вид и отсрочить первые признаки старения. Лучше присматриваться к средствам средней плотности.

Что искать в составе

Натуральный увлажняющий фактор — комлекс веществ, естественных для нашей кожи. Они вбирают влагу из окружающей среды и косметики и удерживают ее в тканях.

Керамиды, антиоксиданты, чтобы поддерживать защитный барьер.

Увлажняющий крем для лица на основе компонентов натурального увлажняющего фактора Seveki
467 р.
Легкий крем Don't Touch My Skin
2490 р.
Крем с пробиотиками Openface
1690 р.
Крем Somelove No More Desert
Увлажняющий крем с церамидами и морской водой Round Lab 1025 Dokdo Cream
2950 р.

Для чувствительной кожи

Жизнь с чувствительной или атопической кожей напоминает хождение по минному полю. Любой продукт может вызвать аллергическую реакцию: раздражение, сухость и дискомфорт. Хорошее увлажнение позволяет снять неприятные ощущения, укрепить защитный барьер, повысить способность кожи лучше переносить перепады температур и ускорять ее заживление.

Что искать в составе

Церамиды, центеллу азиатскую, сквалан и алоэ вера — они помогут быстро успокоить кожу и позаботятся о ее здоровье.

Также ищите на баночках пометку о гипоаллергенности, избегайте отдушек и спирта.

Ламеллярный успокаивающий крем-гель Real Barrier Aqua Soothing Cream
2690 р.
Крем для сухой чувствительной кожи Bioderma Atoderm
1090 р.
Успокаивающий ночной крем Dear, Klairs Midnight Blue Calming Cream
2450 р.
Крем Needly Crossbarrier
2130 р.
Крем для восстановления защитного барьера Celimax Dual Barrier Skin
3614 р.
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