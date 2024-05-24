Свет мой, зеркальце купи! 25 необычных зеркал: минимализм, бохо-шик и классика

Богемный стиль с уходом в этно (привет, Coachella) — оптимальный выбор для тех, кто постоянно хочет сбежать из шумного мегаполиса в лес или хотя бы в парк. Дерево, рафия, ручное плетение и пятьдесят оттенков песочного: бренды мебели и интерьерного декора не остаются в стороне и активно используют отсылки к бохо-шику в своих предметах. Небольшие круглые зеркала будут выигрышно смотреться над изголовьем кровати.