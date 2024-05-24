Свет мой, зеркальце купи! 25 необычных зеркал: минимализм, бохо-шик и классика

Для тех, кто готов к ярким цветам и трендовым формам
Облако, цветок, капля — дизайнеры и бренды не боятся создавать зеркала, которые точно станут центром внимания любого пространства. Не сдерживайте себя и смело экспериментируйте с выбором форм, цветов и c декором: они добавят оригинальности даже самой простой обстановке.
Настенное зеркало в форме цветка, которое притянет к себе все взгляды. Лучше всего такая модель подойдет для минималистичных и однотонных пространств.
Яркая рама в виде морской пены создана из натуральной кожи. Зеркало-трансформер идеально подойдет тем, кто любит перемены. Когда вам надоест дизайн, раму можно будет снять и заменить на другой вариант из коллекции бренда.
Зеркало? Ковер? Или гобелен? Авторская модель (это, кстати, единичный экземпляр) сделана из акриловой пряжи в технике тафтингВид текстильного производства: ткань-основу пробивают толстой иглой и обрезают лишнюю пряжу..
Базовую квадратную форму зеркала компенсирует акцентная рама ярко-голубого оттенка. Простой дизайн дополняют декоративные бусины.
Для снимков во весь рост
Если вы часто делитесь аутфитами в социальных сетях или просто хотите оценить выбранный наряд перед выходом из дома, вам нужно зеркало в полный рост. Обладателей компактных пространств ждет приятный бонус: такие модели помогают визуально увеличить помещение и наполнить его светом.
Минималистичное настенное зеркало строгой геометричной формы. Модель представлена в трех стандартных цветах — белом, сером и черном.
Напольное зеркало необычной формы. Его мягкие линии помогут сбалансировать помещение, в котором много прямых углов: модель привнесет в комнату расслабленное и игривое настроение.
Благодаря натуральной деревянной раме зеркало легко интегрировать в уже готовый интерьер. Еще у модели приятная гладкая фактура.
Помимо внушительной ширины (70 см) у зеркала есть еще одно преимущество — минималистичная рама из алюминиевого профиля, устойчивого к влажности и перепадам температуры.
Главное отличие этой модели от предыдущих вариантов — овальная форма. У зеркала изящная металлическая окантовка, которая представлена в трех цветах: черном, белом и золотом.
Для любителей острых углов
Если вы хотите добавить в интерьер эффектный акцент, беспроигрышный (и практичный) инструмент — зеркало неправильной геометричной формы. Круги, квадраты, ромбы, треугольники, сочетания острых углов с округлыми силуэтами: кажется, эти модели сошли с полотен супрематистов. Если вы не боитесь экспериментов, выбирайте не только смелую форму зеркала, но и присмотритесь к вариантам с выразительными рамами — например, ярких цветов или с рельефной поверхностью.
Своей ромбовидной формой зеркало напоминает драгоценный камень в огранке из тонкой стальной проволоки медного оттенка. Благодаря ломаному силуэту его можно по-разному располагать на стене.
Рама из высококачественного МДФ окрашена вручную. Бренд делает ставку на бережное отношение к окружающей среде и использует экологичные материалы. Модель могут изготовить под заказ в любом цвете. Раму покрывают защитной эмалью, но все же продавец рекомендует не размещать зеркало в ванной комнате и других помещениях, где есть риск контакта с водой или паром.
Классическая круглая рама с яркими объемными деталями из шпонаНатуральный природный материал. Представляет собой тонкие листы, изготовленные из натуральной древесины разных пород. . Модель точно понравится тем, кто любит кастомные и индивидуальные решения: деревянные вставки зеркала представлены в семи оттенках.
Компактное зеркало, которое удобно повесить на стену с помощью цепочки. Модель впишется даже в небольшую прихожую.
Деконструктивизм, эстетика футуризма, игра объемов и оптическая иллюзия: все смешалось в этой модели немецкого бренда AM.PM. Небольшие квадратные зеркала со скошенными углами закреплены на каркасе из МДФ, который можно разместить как вертикально, так и горизонтально.
Для фанатов бохо-шика
Богемный стиль с уходом в этно (привет, Coachella) — оптимальный выбор для тех, кто постоянно хочет сбежать из шумного мегаполиса в лес или хотя бы в парк. Дерево, рафия, ручное плетение и пятьдесят оттенков песочного: бренды мебели и интерьерного декора не остаются в стороне и активно используют отсылки к бохо-шику в своих предметах. Небольшие круглые зеркала будут выигрышно смотреться над изголовьем кровати.
Рама зеркала создана из рафии — древесного волокна, которое имитирует высушенные на солнце пальмовые листья. Особую элегантность модели добавляет внутренняя окантовка из искусственного жемчуга.
Ротанг, замысловатое плетение и форма в виде солнца — эта модель создана по всем канонам богемного стиля. Зеркало натурального соломенного оттенка будет особенно эффектно выделяться на фоне яркой или темной стены.
Каждое зеркало этой коллекции плетется вручную, поэтому вам точно достанется уникальное изделие.
Необычная форма зеркала в виде большого глаза сразу привлекает внимание. Рама украшена хлопковой бахромой.
Модель с плетеной рамой из бамбука. Ее можно разместить как самостоятельный объект или встроить в композицию с другими зеркалами, панно и картинами, выполненными в похожей стилистике.
Один из главных интерьерных трендов последних лет — волнистое зеркало. Его вариаций бесконечное множество. Можно выбрать модель в пастельных оттенках или более ярких, которые подчеркивают чувственные объемы рамы.
Для ценителей классики
Самая привычная форма зеркала — круглая. Такие варианты подойдут для любого пространства: от ванной комнаты и прихожей до гостиной и туалетного столика в спальне. К тому же простой силуэт позволяет экспериментировать с декоративными решениями: будь то сдержанная деревянная рама или менее банальные варианты в виде лучей из стекла. В интерьере небольшое круглое зеркало всегда смотрится уместно и лаконично.
Главное достоинство зеркала — две регулируемые круглые полки. На них можно поставить небольшое кашпо с цветком, предметы декора или косметику. Главное — не переборщить: полки могут выдержать только 1,4 килограмма.
Универсальное зеркало, которое можно повесить на стену или поставить на стол, комод и любую другую поверхность. Модель доступна в 16 оттенках — от нейтрального бежевого до лавандового и броского изумрудного, благодаря чему может вписаться в любой интерьер.
Мастерская Otkroy Glass доказывает, что даже классика может быть нескучной. Команда создала зеркало на основе из МДФ с красочным рисунком — рама расписана вручную акрилом.
Буквально ослепительная интерпретация традиционного силуэта. Фишка модели — рама с рельефным краем, который сформирован из зеркальных лучей.
Технологичное зеркало с LED-подсветкой — практичный выбор для ванной комнаты. Яркость можно регулировать с помощью сенсорной кнопки на поверхности изделия.