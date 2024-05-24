Интерьеры

Свет мой, зеркальце купи! 25 необычных зеркал: минимализм, бохо-шик и классика

Сегодня в 18:52
Зеркало — хороший способ визуально увеличить пространство и расставить акценты в интерьере. Его можно подбирать, ориентируясь только на функциональность, а можно отдать предпочтение небанальным и забавным моделям: для поднятия настроения и, конечно, классных селфи. Мы собрали 25 зеркал на любой вкус и бюджет.

Для тех, кто готов к ярким цветам и трендовым формам

Облако, цветок, капля — дизайнеры и бренды не боятся создавать зеркала, которые точно станут центром внимания любого пространства. Не сдерживайте себя и смело экспериментируйте с выбором форм, цветов и c декором: они добавят оригинальности даже самой простой обстановке.

Elnik

16 000 р.

Настенное зеркало в форме цветка, которое притянет к себе все взгляды. Лучше всего такая модель подойдет для минималистичных и однотонных пространств.

Plyaka

13 000 р.

Яркая рама в виде морской пены создана из натуральной кожи. Зеркало-трансформер идеально подойдет тем, кто любит перемены. Когда вам надоест дизайн, раму можно будет снять и заменить на другой вариант из коллекции бренда.

gvzd

15 000 р.

Зеркало? Ковер? Или гобелен? Авторская модель (это, кстати, единичный экземпляр) сделана из акриловой пряжи в технике тафтингВид текстильного производства: ткань-основу пробивают толстой иглой и обрезают лишнюю пряжу..

Moroshka

2335 р.

Базовую квадратную форму зеркала компенсирует акцентная рама ярко-голубого оттенка. Простой дизайн дополняют декоративные бусины.

Для снимков во весь рост

Если вы часто делитесь аутфитами в социальных сетях или просто хотите оценить выбранный наряд перед выходом из дома, вам нужно зеркало в полный рост. Обладателей компактных пространств ждет приятный бонус: такие модели помогают визуально увеличить помещение и наполнить его светом.

SWOG

42 600 р.

Минималистичное настенное зеркало строгой геометричной формы. Модель представлена в трех стандартных цветах — белом, сером и черном.

«Огого Обстановочка»

24 100 р.

Напольное зеркало необычной формы. Его мягкие линии помогут сбалансировать помещение, в котором много прямых углов: модель привнесет в комнату расслабленное и игривое настроение.

Loft & Concept

17 700 р.

Благодаря натуральной деревянной раме зеркало легко интегрировать в уже готовый интерьер. Еще у модели приятная гладкая фактура.

Market-House

7782 р.

Помимо внушительной ширины (70 см) у зеркала есть еще одно преимущество — минималистичная рама из алюминиевого профиля, устойчивого к влажности и перепадам температуры.

Genglass

16 999 р.

Главное отличие этой модели от предыдущих вариантов — овальная форма. У зеркала изящная металлическая окантовка, которая представлена в трех цветах: черном, белом и золотом.

Для любителей острых углов

Если вы хотите добавить в интерьер эффектный акцент, беспроигрышный (и практичный) инструмент — зеркало неправильной геометричной формы. Круги, квадраты, ромбы, треугольники, сочетания острых углов с округлыми силуэтами: кажется, эти модели сошли с полотен супрематистов. Если вы не боитесь экспериментов, выбирайте не только смелую форму зеркала, но и присмотритесь к вариантам с выразительными рамами — например, ярких цветов или с рельефной поверхностью.

Umbra

5873 р.

Своей ромбовидной формой зеркало напоминает драгоценный камень в огранке из тонкой стальной проволоки медного оттенка. Благодаря ломаному силуэту его можно по-разному располагать на стене.

Romi

31 300 р.

Рама из высококачественного МДФ окрашена вручную. Бренд делает ставку на бережное отношение к окружающей среде и использует экологичные материалы. Модель могут изготовить под заказ в любом цвете. Раму покрывают защитной эмалью, но все же продавец рекомендует не размещать зеркало в ванной комнате и других помещениях, где есть риск контакта с водой или паром.

Manner & Matter

18 500 р.

Классическая круглая рама с яркими объемными деталями из шпонаНатуральный природный материал. Представляет собой тонкие листы, изготовленные из натуральной древесины разных пород. . Модель точно понравится тем, кто любит кастомные и индивидуальные решения: деревянные вставки зеркала представлены в семи оттенках.

«Би Джи»

3100 р.

Компактное зеркало, которое удобно повесить на стену с помощью цепочки. Модель впишется даже в небольшую прихожую.

AM.PM.

24 731 р.

Деконструктивизм, эстетика футуризма, игра объемов и оптическая иллюзия: все смешалось в этой модели немецкого бренда AM.PM. Небольшие квадратные зеркала со скошенными углами закреплены на каркасе из МДФ, который можно разместить как вертикально, так и горизонтально.

Для фанатов бохо-шика

© IKEA

Богемный стиль с уходом в этно (привет, Coachella) — оптимальный выбор для тех, кто постоянно хочет сбежать из шумного мегаполиса в лес или хотя бы в парк. Дерево, рафия, ручное плетение и пятьдесят оттенков песочного: бренды мебели и интерьерного декора не остаются в стороне и активно используют отсылки к бохо-шику в своих предметах. Небольшие круглые зеркала будут выигрышно смотреться над изголовьем кровати.

OmMandalaOm

3600 р.

Рама зеркала создана из рафии — древесного волокна, которое имитирует высушенные на солнце пальмовые листья. Особую элегантность модели добавляет внутренняя окантовка из искусственного жемчуга.

La Redoute Interieurs

6682 р.

Ротанг, замысловатое плетение и форма в виде солнца — эта модель создана по всем канонам богемного стиля. Зеркало натурального соломенного оттенка будет особенно эффектно выделяться на фоне яркой или темной стены.

La Forma

14 990 р.

Каждое зеркало этой коллекции плетется вручную, поэтому вам точно достанется уникальное изделие.

SkyProject

2743 р.

Необычная форма зеркала в виде большого глаза сразу привлекает внимание. Рама украшена хлопковой бахромой.

IKEA

3998 р.

Модель с плетеной рамой из бамбука. Ее можно разместить как самостоятельный объект или встроить в композицию с другими зеркалами, панно и картинами, выполненными в похожей стилистике.

Ezoray

15 408 р.

Один из главных интерьерных трендов последних лет — волнистое зеркало. Его вариаций бесконечное множество. Можно выбрать модель в пастельных оттенках или более ярких, которые подчеркивают чувственные объемы рамы.

Для ценителей классики

Самая привычная форма зеркала — круглая. Такие варианты подойдут для любого пространства: от ванной комнаты и прихожей до гостиной и туалетного столика в спальне. К тому же простой силуэт позволяет экспериментировать с декоративными решениями: будь то сдержанная деревянная рама или менее банальные варианты в виде лучей из стекла. В интерьере небольшое круглое зеркало всегда смотрится уместно и лаконично.

Umbra

12 500 р.

Главное достоинство зеркала — две регулируемые круглые полки. На них можно поставить небольшое кашпо с цветком, предметы декора или косметику. Главное — не переборщить: полки могут выдержать только 1,4 килограмма.

Kubi

4900 р.

Универсальное зеркало, которое можно повесить на стену или поставить на стол, комод и любую другую поверхность. Модель доступна в 16 оттенках — от нейтрального бежевого до лавандового и броского изумрудного, благодаря чему может вписаться в любой интерьер.

Otkroy Glass

14 000 р.

Мастерская Otkroy Glass доказывает, что даже классика может быть нескучной. Команда создала зеркало на основе из МДФ с красочным рисунком — рама расписана вручную акрилом.

Besty Decor

9490 р.

Буквально ослепительная интерпретация традиционного силуэта. Фишка модели — рама с рельефным краем, который сформирован из зеркальных лучей.

Hoff

4399 р.

Технологичное зеркало с LED-подсветкой — практичный выбор для ванной комнаты. Яркость можно регулировать с помощью сенсорной кнопки на поверхности изделия.

Подробности по теме
От подушек и пледов до ламп и подсвечников: 50 предметов для уютной гостиной
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами