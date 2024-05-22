Идеальная косметичка

Ароматный мир: 10 кремов, которые заменят вам духи этим летом

Сегодня в 18:40
Хорошие крема со стойким ароматом можно найти не только у Zielinski & Rozen. Вот еще десяток увлажняющих средств в разных ценовых категориях с качественными парфюмерными композициями, которые будут чувствоваться на коже в течение дня.

Отдушка — один из самых дорогих компонентов в составе косметики, наравне с упаковкой и активами вроде пептидов, поэтому нужно быть морально готовым к тому, что стоимость парфюмированного крема (особенно со стойкой сложной композицией, а не просто «вкусом клубники») будет выше обыкновенного. При выборе обращайте внимание на яркость аромата — он не должен быть слишком насыщенным, иначе при нанесении на все тело запах будет навязчивым и раздражающим. Другой лайфхак — обратите внимание на основные ноты — если там есть амбра, мускус, нероли, аромат продержится до конца дня. А вот цитрусовые и свежие цветочные композиции обычно выветриваются быстрее.

Крем для тела Acqua della Regina

Итальянская марка, появившаяся еще в 1221 году, специализируется на тонких пудровых ароматах с растительной основой. Линейку парфюмов полностью дублируют в кремах-флюидах. У каждого запаха своя история: например, свежий цитрусовый Acqua della Regina был создан специально для Екатерины Медичи, которая, по легенде, привила французскому двору любовь к итальянским духам. Качество составов отличное — бренд относится к нишевому люксу, использует дорогие компоненты и стоит соответствующе.

Где покупать

в Cosmotheca и ЦУМе

Цена

6 800 рублей

Бальзам для тела Fragrart French Kiss

Еще один итальянский бренд, специализирующийся на органике. Fragrart делает акцент на средствах для ухода за телом, руками и волосами, и добавляет в них собственные парфюмерные отдушки. Аромат French Kiss марка презентует как осенний, хотя внутри — внесезонное сочетание свежих верхних нот апельсина, мандарина и бергамота с более глубокими оттенками ванили, лаванды и абрикоса. В основе запаха — мускус и сандал, так что аромат ляжет на кожу плотно и продержится до конца дня. С составом тоже все отлично: есть много смягчающих и увлажняющих компонентов и даже UV-фильтр, а после впитывания остается легкий эффект сияния — впрочем, от брендов в таком ценовом сегменте меньшего не ждешь.

Где покупать

оффлайн — в Cosmotheca, онлайн — на randewoo и spadream

Цена

3 700 рублей

Лосьон для тела Sachajuan Fresh Lavender

У лосьона шведской марки есть две особенности: во-первых, это редкий пример лавандового аромата, который может понравиться даже тем, кто не любит растение из‑за слишком яркого запаха. Все благодаря удачному сочетанию с другими оттенками — свежим эвкалиптом и розмарином, сладким мускусом и ванилью, цветочной розой и ирисом. Во-вторых, лосьон делает с кожей что‑то невероятное: бренд создали два парикмахера, и первой их линейкой стала уходовая косметика для волос, в которой использовали особое сочетание экстрактов водорослей, удерживающих влагу и придающих блеск. Оказалось, что на коже такая формула работает не хуже — эффект после нанесения как от шиммер-крема с «сиянием изнутри».

Где покупать

в оффлайн и онлайн-магазинах Cosmotheca, «Рив Гоше» и на сайте spadream

Цена

4 700 рублей

Восстанавливающий крем Predubezhdai

Легкий крем от косметического бренда Анастасии Мироновой с ароматом лимонного пирога для фанатов фуд-запахов. В составе — хорошо питающие кожу масла ши и оливы, эфирное масло гвоздики и пантенол с аллантоином, отвечающие за восстановление. Если хочется более легкого аромата, попробуйте крем этого же бренда из коллекции «Прекрасное далеко» с цитрусовыми и мускусно-древесными нотами.

Где покупать

на сайте FOAM

Цена

3100 рублей

Молочко для тела Green Mandarin

Ультра-легкая эмульсия на водной основе подойдет для жаркого лета — средство быстро впитывается и не оставляет чувства чего‑то лишнего на коже. При этом состав у молочка внушительный: есть антиоксидантный экстракт черной смородины, пантенол, молочная кислота, а еще экстракты ананаса и зеленого чая, дающие легкий противоотечный эффект. Green Mandarin отдает сладкими запахами цитрусовых, в линейке кремов также есть фирменный аромат бренда Muschio Bianco и пудровый цветочный Sakura Tokyo.

Где покупать

марка популярная — ее можно найти в большинстве косметических магазинов

Цена

стоимость варьируется, самые выгодные варианты — за 4700 рублей в authentica love, а в spadream по скидке крем часто можно найти за 3 700 рублей

Увлажняющий крем для тела и рук Perfumed Hydra Prime Cream Just Care

Чуть более плотный крем для сухой и чувствительной кожи с большим набором масел и экстрактов (ши, авокадо, апельсин, опунция, семена винограда) и витаминами C и E. В парфюмерной композиции — табак, карамель, орхидея, лилия, пачули и ваниль. Аромат крема многим напоминает Orchid Soleil от Tom Ford как раз благодаря пересечению некоторых оттенков и мягкой пряности.

Где покупать

бюджетнее всего — на сайте бренда, оффлайн — в «Золотом Яблоке»

Цена

3 020 рублей

Парфюмированный крем Pure Sense my dear gardenia

Питательный крем с маслами ши и макадамии, влагоудерживающими компонентами и экстрактом листьев розмарина, который успокаивает кожу и работает как мягкий антисептик. В купаже — аромат цветов гардении и франжипани в сочетании с сочной мякотью персика и пряным мускусом — терпкий, стойкий и цветочный. Обладателям особенно чувствительного обоняния он может показаться слишком резким — лучше наносите небольшими порциями.

Где покупать

в «Золотом Яблоке»

Цена

1 428 рублей

Парфюмированный лосьон для рук и тела Lime&Lavender IQ beauty

Бюджетный вариант, отдушка в котором выполнена без значительных потерь в качестве — в верхних нотах сочетаются цитрусовые, трава, лаванда и мята, а за стойкость аромата отвечает амбра в основе. Состав лосьона менее богатый, чем в вариантах выше, но есть масла ши и аргановое, витамин E. Производитель заявляет матирующие свойства средства благодаря органическому кремнию в составе, но этот эффект заметен скорее на сухой коже. Помимо свежего лаймового аромата есть с десяток других — например, нероли и розовый перец или иланг-иланг с ванилью.

Где покупать

на сайте бренда

Цена

890 рублей

Мерцающее молочко для тела Zeitun ritual of revival

Амбассадор восточных традиций ухода в относительно бюджетном сегменте. В составе марокканская аргана, макадамия, масло виноградной косточки и витамин E — при этом средство не ощущается на коже тяжелым слоем, а мелкий шиммер добавляет легкий эффект сияния на солнце (подойдет тем, кто не любит слишком выразительные блестки). В основе парфюмерной композиции — ваниль, амбра и эбеновое дерево. Это обволакивающий восточный аромат, похожий на популярный лосьон La Sultane de Saba — но менее стойкий и не для любителей слишком плотных сладких запахов.

Где покупать

в «Золотом Яблоке», «Рив Гоше» или на маркетплейсах

Цена

от 400 до 800 рублей в зависимости от скидки

Парфюмированный крем для тела Yerma 9pm

Вариант для фанатов «запахов чистоты» в духе byredo blanche — альдегидный пудровый аромат с нотами хлопка, фиалки и мускуса. С точки зрения стойкости Yerma уступает более дорогим аналогам, но точно продержится три-четыре часа после нанесения. Зато в составе много антиоксидантов и обновляющие пептиды (а ведь пептиды в банке дешевле двух-трех тысяч — большая редкость!).

Где покупать

в «Золотом Яблоке» и на маркетплейсах

Цена

от 400 до 1 400 рублей в зависимости от скидки

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Сандал, мох и церковь: 16 средств для тела с яркими ароматами
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