Ароматный мир: 10 кремов, которые заменят вам духи этим летом

Отдушка — один из самых дорогих компонентов в составе косметики, наравне с упаковкой и активами вроде пептидов, поэтому нужно быть морально готовым к тому, что стоимость парфюмированного крема (особенно со стойкой сложной композицией, а не просто «вкусом клубники») будет выше обыкновенного. При выборе обращайте внимание на яркость аромата — он не должен быть слишком насыщенным, иначе при нанесении на все тело запах будет навязчивым и раздражающим. Другой лайфхак — обратите внимание на основные ноты — если там есть амбра, мускус, нероли, аромат продержится до конца дня. А вот цитрусовые и свежие цветочные композиции обычно выветриваются быстрее.