У британского стритвир-бренда можно найти не только стоящую одежду, но и интересные украшения — вроде подвески в форме головы гоблина.
Есть как минимум две причины потратиться на это кольцо ручной работы из титана — его неидеальная форма и красивая текстура.
Аккуратная форма и лаконичный декор из джеспилитаГорная порода, базу которой составляют чередующиеся слои магнетита, кварца и гематита. графитового цвета. Cамое то для тех, кто никогда не носил печаток.
Лаконичная модель из нити (есть варианты разных цветов) украшена серебряным кольцом. Диаметр браслета регулируется.
Образцовый браслет для ценителей винтажной эстетики. Аксессуар изготовлен из меди, которая со временем благородно состарится.
Один из главных мотивов в линейке украшений японского бренда — смайлик. В этом сезоне он снова появился на аккуратных кольцах.
Локальная марка Styx выпускает эффектные украшения в мрачной эстетике — вроде этой подвески из двух сплетенных гвоздей.
Милое кольцо с нарочито неидеальными формой и декором.
Браслет из камней — альтернатива для тех, кто не хочет покупать украшения из металлов. В композиции задействовали вулканическую лаву, агат, яшму и гранат.
Подвеска в виде доски — беспроигрышная идея для подарка любимому скейтеру.
Браслет из серебра, и никакого декора. Подойдет для тех, кто не любит броских украшений, привлекающих слишком много внимания.
Минималистичное кольцо с имитацией колючей проволоки. Базовое, но не скучное.
У Other Objects можно найти разные фактурные подвески: в форме карабина, булавы, булавки или, например, лезвия.
В коллекциях LevashovaElagina можно найти классные подвески в форме ключей, сердец, таблеток и даже фишек из казино.
Модель для поклонников хип-хопа (особенно раннего 50 Cent) с мотивирующим слоганом.