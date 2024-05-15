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15мужских украшений — от минималистичных колец до фактурных подвесок

Сегодня в 13:12
Собрали мужские украшения на любой вкус — от минималистичных колец до ярких браслетов с камнями. Привлекут даже тех, кто никогда не носил аксессуаров.
Подвеска Heresy

У британского стритвир-бренда можно найти не только стоящую одежду, но и интересные украшения — вроде подвески в форме головы гоблина.

Цена
20 900 р.
Кольцо Grani

Есть как минимум две причины потратиться на это кольцо ручной работы из титана — его неидеальная форма и красивая текстура.

Цена
15 000 р.
Кольцо Sumei

Аккуратная форма и лаконичный декор из джеспилитаГорная порода, базу которой составляют чередующиеся слои магнетита, кварца и гематита. графитового цвета. Cамое то для тех, кто никогда не носил печаток.

Цена
8000 р.
Браслет Anna Maslovskaya

Лаконичная модель из нити (есть варианты разных цветов) украшена серебряным кольцом. Диаметр браслета регулируется.

Цена
5100 р.
Браслет Studebaker

Образцовый браслет для ценителей винтажной эстетики. Аксессуар изготовлен из меди, которая со временем благородно состарится.

Цена
4500 р.
Кольцо Needles

Один из главных мотивов в линейке украшений японского бренда — смайлик. В этом сезоне он снова появился на аккуратных кольцах.

Цена
29 950 р.
Подвеска Styx Jewel

Локальная марка Styx выпускает эффектные украшения в мрачной эстетике — вроде этой подвески из двух сплетенных гвоздей.

Цена
5950 р.
Кольцо Ultra True

Милое кольцо с нарочито неидеальными формой и декором.

Цена
5000 р.
Браслет Diego Ferru

Браслет из камней — альтернатива для тех, кто не хочет покупать украшения из металлов. В композиции задействовали вулканическую лаву, агат, яшму и гранат.

Цена
2590 р.
Подвеска Fjord

Подвеска в виде доски — беспроигрышная идея для подарка любимому скейтеру.

Цена
4400 р.
Браслет Sokolov

Браслет из серебра, и никакого декора. Подойдет для тех, кто не любит броских украшений, привлекающих слишком много внимания.

Цена
4927 р.
Кольцо Other Objects

Минималистичное кольцо с имитацией колючей проволоки. Базовое, но не скучное.

Цена
2000 р.
Подвеска Other Objects

У Other Objects можно найти разные фактурные подвески: в форме карабина, булавы, булавки или, например, лезвия.

Цена
2560 р.
Подвеска LevashovaElagina

В коллекциях LevashovaElagina можно найти классные подвески в форме ключей, сердец, таблеток и даже фишек из казино.

Цена
14 000 р.
Кольцо LevashovaElagina

Модель для поклонников хип-хопа (особенно раннего 50 Cent) с мотивирующим слоганом.

Цена
19 000 р.
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