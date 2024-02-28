Простые вещи

Если любишь, отпусти: 18 лучших средств и аксессуаров для ухода за бородой и бритья

Сегодня в 16:46
Фото: Smile/Getty Images
Уход за усами и бородой — задача не из простых. Для поддержания волос в опрятном виде нужно приложить немалые усилия. «Афиша Daily» собрала все, что для этого нужно, — от триммеров до специальных масел.

Бритвенные принадлежности

Хороший станок и помазок должны не только обеспечивать комфорт и качество бритья, но и отвечать эстетическим требованиям: это может придать эффект новизны, казалось бы, рутинному процессу. Выбирая принадлежности, внимательно изучите характеристики и отзывы — так вероятность ошибки будет гораздо меньше.

1/4

Помазок Nom, 1890 р.
Минималистичный аксессуар с щетиной кабана, которая обеспечит хорошее вспенивание.

2/4

Бритва-шаветт Morgan’s Classic, 1480 р.

Опасная бритва для тех, у кого есть опыт и навыки. Винтажная эстетика, лаконичный дизайн и складная конструкция — ничего лишнего.

3/4

Станок Edwin Jagger, 5162 р.
Еще одна бритва в винтажном стиле. Из плюсов: закрытый верх и сбалансированная конструкция из латуни с хромированным покрытием.

4/4

Набор для бритья Mühle, 16 550 р.
Эффектный станок и помазок с щетиной из барсучьего ворса. Отличный подарок — например, для себя.

Средства для бритья

Наиболее распространенные форматы — это пены в баллонах и кремы в тюбиках. Если хочется чего‑то более эстетичного, то существует специальное мыло. Тем, кто часто бреется, но никогда таким не пользовался, точно стоит присмотреться.

1/5

Мыло для бритья Proraso, 600 р.
Оказывает заживляющее и антибактериальное воздействие. Идеально для чувствительной кожи.

2/5

Мыло для бритья Kleona, 275 р.
Для тех, кто подумывает об отказе от привычной пены. Помимо бритья мыло можно использовать для умывания.

3/5

Крем для бритья Truefitt & Hill, 6600 р.
Хорошо увлажняет кожу, смягчает жесткие волосы и оставляет свежий древесный аромат с нотами жасмина и пряностей.

4/5

Мыло для бритья Mühle, 4570 р.
В красивой деревянной чаше и с приятным ароматом сандала, аниса и кориандра — точно подойдет тем, кто хочет чего‑то необычного.

5/5

Пена для бритья Acca Kappa, 1250 р.
Подойдет для чувствительной кожи. Масла ши и рисовых отрубей смягчают и увлажняют, экстракты рускуса, зверобоя и алоэ вера успокаивают.

Средства после бритья

Выбор такого средства — не менее важная задача. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа. Один продукт может не только предотвратить раздражение, но и освежить и увлажнить кожу. Обратите внимание на средства с интересными ароматами: в некоторых случаях они даже могут частично заменить парфюм.

1/4

Лосьон Aesop, 6820 р.
Подходит для всех типов кожи, быстро впитывается и снимает раздражение. А еще его можно ежедневно использовать как увлажняющий крем.

2/4

Крем Davines, 3580 р.
Универсальное средство для всех типов кожи не только уменьшает покраснение после бритья, но и хорошо справляется с увлажнением. В составе масла карите, бабассу и успокаивающий экстракт физалиса алькекенге.

3/4

Лосьон после бритья Acca Kappa, 5200 р.
Отличается приятным ароматом и оказывает мгновенный успокаивающий и противовоспалительный эффект (в составе алоэ вера и аллантоин).

4/4

Квасцовый камень Mühle, 1130 р.
Хорошо справляется с порезами, останавливает кровотечение и обладает антисептическим действием. Все это — в удобном формате карандаша.

Все, что нужно для ухода за бородой и усами

Бонус: рассказываем о средствах, которые понадобятся вам, если вы хотите не брить бороду и усы, а носить их — поддерживать длину и нужную форму.

1/5

Триммер Braun, 3999 р.
Практичное устройство с комплектом различных насадок для тех, кто не хочет возиться с бритьем. Будет полезно и для поддержания длины бороды и придания ей контура.

2/5

Масло для бороды Balmain, 11 360 р.
Быстро впитывающееся средство для послушной бороды. В комплекте брендированная маленькая расческа.

3/5

Масло для бороды Proraso, 1416 р.
Смягчает волосы, делает их более послушными и придает им легкий блеск — в удобном формате и с приятным ароматом кипариса и ветивера.

4/5

Расческа Rockwell Razors, 2450 р.
Складная расческа для бороды и волос, которую удобно хранить как на полке в квартире, так и в кармане пиджака или сумки.

5/5

Щетка для бороды Dewal, 815 р.
А если обычная расческа не справляется с бородой (например, она густая, а волосы жесткие), то более эффективным решением будет специальная щетка.

Подробности по теме
Где покупать мужскую косметику: вот 12 вариантов, чтобы ничего не выбирать самому
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+