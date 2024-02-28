Если любишь, отпусти: 18 лучших средств и аксессуаров для ухода за бородой и бритья

Выбор такого средства — не менее важная задача. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа. Один продукт может не только предотвратить раздражение, но и освежить и увлажнить кожу. Обратите внимание на средства с интересными ароматами: в некоторых случаях они даже могут частично заменить парфюм.