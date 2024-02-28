Если любишь, отпусти: 18 лучших средств и аксессуаров для ухода за бородой и бритья

Бритвенные принадлежности
Хороший станок и помазок должны не только обеспечивать комфорт и качество бритья, но и отвечать эстетическим требованиям: это может придать эффект новизны, казалось бы, рутинному процессу. Выбирая принадлежности, внимательно изучите характеристики и отзывы — так вероятность ошибки будет гораздо меньше.
Помазок Nom, 1890 р.
Минималистичный аксессуар с щетиной кабана, которая обеспечит хорошее вспенивание.
Бритва-шаветт Morgan’s Classic, 1480 р.
Опасная бритва для тех, у кого есть опыт и навыки. Винтажная эстетика, лаконичный дизайн и складная конструкция — ничего лишнего.
Станок Edwin Jagger, 5162 р.
Еще одна бритва в винтажном стиле. Из плюсов: закрытый верх и сбалансированная конструкция из латуни с хромированным покрытием.
Набор для бритья Mühle, 16 550 р.
Эффектный станок и помазок с щетиной из барсучьего ворса. Отличный подарок — например, для себя.
Средства для бритья
Наиболее распространенные форматы — это пены в баллонах и кремы в тюбиках. Если хочется чего‑то более эстетичного, то существует специальное мыло. Тем, кто часто бреется, но никогда таким не пользовался, точно стоит присмотреться.
Мыло для бритья Proraso, 600 р.
Оказывает заживляющее и антибактериальное воздействие. Идеально для чувствительной кожи.
Мыло для бритья Kleona, 275 р.
Для тех, кто подумывает об отказе от привычной пены. Помимо бритья мыло можно использовать для умывания.
Крем для бритья Truefitt & Hill, 6600 р.
Хорошо увлажняет кожу, смягчает жесткие волосы и оставляет свежий древесный аромат с нотами жасмина и пряностей.
Мыло для бритья Mühle, 4570 р.
В красивой деревянной чаше и с приятным ароматом сандала, аниса и кориандра — точно подойдет тем, кто хочет чего‑то необычного.
Пена для бритья Acca Kappa, 1250 р.
Подойдет для чувствительной кожи. Масла ши и рисовых отрубей смягчают и увлажняют, экстракты рускуса, зверобоя и алоэ вера успокаивают.
Средства после бритья
Выбор такого средства — не менее важная задача. Особенно для тех, у кого чувствительная кожа. Один продукт может не только предотвратить раздражение, но и освежить и увлажнить кожу. Обратите внимание на средства с интересными ароматами: в некоторых случаях они даже могут частично заменить парфюм.
Лосьон Aesop, 6820 р.
Подходит для всех типов кожи, быстро впитывается и снимает раздражение. А еще его можно ежедневно использовать как увлажняющий крем.
Крем Davines, 3580 р.
Универсальное средство для всех типов кожи не только уменьшает покраснение после бритья, но и хорошо справляется с увлажнением. В составе масла карите, бабассу и успокаивающий экстракт физалиса алькекенге.
Лосьон после бритья Acca Kappa, 5200 р.
Отличается приятным ароматом и оказывает мгновенный успокаивающий и противовоспалительный эффект (в составе алоэ вера и аллантоин).
Квасцовый камень Mühle, 1130 р.
Хорошо справляется с порезами, останавливает кровотечение и обладает антисептическим действием. Все это — в удобном формате карандаша.
Все, что нужно для ухода за бородой и усами
Бонус: рассказываем о средствах, которые понадобятся вам, если вы хотите не брить бороду и усы, а носить их — поддерживать длину и нужную форму.
Триммер Braun, 3999 р.
Практичное устройство с комплектом различных насадок для тех, кто не хочет возиться с бритьем. Будет полезно и для поддержания длины бороды и придания ей контура.
Масло для бороды Balmain, 11 360 р.
Быстро впитывающееся средство для послушной бороды. В комплекте брендированная маленькая расческа.
Масло для бороды Proraso, 1416 р.
Смягчает волосы, делает их более послушными и придает им легкий блеск — в удобном формате и с приятным ароматом кипариса и ветивера.
Расческа Rockwell Razors, 2450 р.
Складная расческа для бороды и волос, которую удобно хранить как на полке в квартире, так и в кармане пиджака или сумки.
Щетка для бороды Dewal, 815 р.
А если обычная расческа не справляется с бородой (например, она густая, а волосы жесткие), то более эффективным решением будет специальная щетка.