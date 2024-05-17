13 лучших средств для кожи вокруг глаз: выбор инфлюэнсерок и бьюти-блогерок

«Уход за кожей у меня достаточно простой. Я пользуюсь кремами и гелями из линейки Atoderm от Bioderma — это продукты для атопиков, то есть тех, у кого есть атопический дерматит или другие особенности кожи. Когда появилась необходимость добавить средство для кожи вокруг глаз, я просто взяла его из этой же линейки. Он мне подошел, я всем довольна. Пользуюсь около полугода, до этого отдельного крема вокруг глаз не было. Продукт увлажняет кожу и не вызывает высыпаний. Кроме него пользуюсь специальным консилером Erborian: он не только выравнивает тон кожи, но и увлажняет и ухаживает. С ним я уже года полтора, тоже все нравится».