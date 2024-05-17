13 лучших средств для кожи вокруг глаз: выбор инфлюэнсерок и бьюти-блогерок

«За кожей вокруг глаз, как и за кожей лица, я ухаживаю и дома, и профессионально. Кожа век у меня особенно тонкая и прозрачная — слишком плодородная почва для возрастных изменений. Когда год назад я перезапустила ютуб и посмотрела на свои веки со съемочным макияжем, резким светом и на экране телевизора, поняла, что дело на самотек пускать нельзя. В клинике я делала биоревитализацию (инъекции гиалуроновой кислоты) в лицо, шею и зону вокруг глаз курсом, потом несколько процедур микроигольчатого RF-лифтинга, а сейчас делаю инъекции препарата „Плинест“, который придает коже плотность и упругость, — все по назначению врача.
А дома утром и вечером пользуюсь сывороткой и кремом для кожи век бренда Reson. Оба средства появились у меня пару недель назад, но результатом уже очень довольна: пропало ощущение сухости, морщинки стали менее заметными, кожа увлажненная, но без жирного блеска. Плюс у меня нет аллергической реакции на этот крем, что в моем случае уже маленькая победа».
«Этот крем мне посоветовали в Embassy of Beauty — это бьюти-пространство в Лондоне, где делают уходовые процедуры и подбирают косметику. Пользуюсь этим продуктом уже полтора года — очень довольна. Наношу крем только перед сном. Нравится в нем все: хорошо увлажняет, помогает разгладить морщинки и предупредить появление новых».
«У меня сухая кожа лица, и уход за ней сложный. Во-первых, потому что я бьюти-блогер: у меня куча баночек на тестировании плюс куча продуктов, которые я хочу попробовать, поэтому стараюсь по максимуму включать все в бьюти-рутину.
От дневного крема для кожи вокруг глаз я жду, что он будет давать увлажнение и дружить с консилером. В этом плане для меня идеален Erborian с женьшенем. От ночного жду хорошего питания, поэтому тут мне подходит большинство кремов. На данный момент у меня Dr.Jart из линейки Ceramidin.
Erborian пользуюсь пару лет и совершенно не хочу его менять. А вот ночные кремы чередую: вау-эффекта пока не видела ни от одного».
«Кожа вокруг глаз тоньше и нежнее, чем остальная. Плюс если у вас близорукость, как у меня и вы постоянно щуритесь, то уходу за этой зоной нужно уделять дополнительное внимание: носить солнечные очки и линзы нужных диоптрий, наносить увлажняющий SPF.
При этом отдельного крема для кожи вокруг глаз у меня нет: мне лень. Я наношу свои обычные кремы для лица. У меня их три. Мне когда‑то понравилась косметика испанской компании Sesderma, так ее и покупаю. Утром я использую крем с витамином С, потом мажу SPF, если выхожу на улицу, вечером я пользуюсь умывалкой и увлажняющим кремом с гиалуроновой кислотой или кремом anti-age.
И несколько советов. За годы жизни я поняла две вещи. Первая: если вы хотите что‑то увлажнить, используйте больше воды. Это, как ни странно, касается не только волос (наносите кондиционер на очень мокрые волосы), но и кожи: увлажняющие кремы работают эффективнее, если их наносить не на сухое лицо, а на мокрое. Вторая: не надо жалеть средства. Это я увидела у одной блогерки: она мажет лицо очень толстым слоем. Я тоже увеличила количество наносимого крема, особенного ночного, и заметила, что кожа действительно стала более увлажненной».
«От крема для кожи вокруг глаз жду, чтобы он увлажнял, повышал упругость кожи и добавлял сияния. Мой фаворит — петербургский бренд Maskiteca. У них самые классные жидкие несмываемые патчи. Это крем с мерцающими частицами, который наносится видимым слоем и впитывается минут за десять. Результат ровно такой, какой я жду: увлажнение, упругость, сияние. Пользуюсь им уже пару лет».
Врач-дерматолог и косметолог
«У меня комбинированная кожа, а вокруг глаз она довольно чувствительная, тоненькая и требующая любви. Плюс от вечного недосыпа и генетики — темные круги. Но я не люблю сложности, поэтому уход у меня базовый: очищающий гель, крем и санскрин. Да, крем вокруг глаз и сыворотки я часто пропускаю, но не исключаю. Если у меня есть настроение и время, то подключаю и домашние приборы, и сыворотки, и маски, и вообще все, что найдется под рукой.
От крема для кожи вокруг глаз я жду увлажнения, снижения выраженности мелкой морщинистой сетки (особенно при использовании макияжа) и отечности и легкого осветления. Сейчас у меня два крема для этой области. La Roche Posay базовый: он увлажняет и делает морщинки менее заметными. Хорошая основа под мейк. Caudalie купила из‑за аппликатора, а оказалось, что неплохо работает. Темные круги становятся менее яркими уже через пару недель применения. Оба средства очень люблю, но чаще просто наношу на все лицо один увлажняющий базовый крем.
Что касается процедур, то самая недоступная и обожаемая — здоровый сон. Как прекрасно неделя в одинаковом ритме влияет на область вокруг глаз! И я не про ритм „сон с 3.00 до 5.00 во время дедлайнов“, а про здоровый сон по 7–8 часов.
Из процедур я обожаю биоревитализацию с препаратами Meso Eye и Plinest Fast. Оба средства замечательно работают с областью вокруг глаз, но у каждого свои показания. Если меня интересует профилактика, работа с отеками, увлажнение, выбираю Meso Eye. Если мы говорим о более выраженных морщинах и снижении тонуса кожи в этой области, то Plinest Fast».
Блогер @leralilak
«Уход за кожей у меня достаточно простой. Я пользуюсь кремами и гелями из линейки Atoderm от Bioderma — это продукты для атопиков, то есть тех, у кого есть атопический дерматит или другие особенности кожи. Когда появилась необходимость добавить средство для кожи вокруг глаз, я просто взяла его из этой же линейки. Он мне подошел, я всем довольна. Пользуюсь около полугода, до этого отдельного крема вокруг глаз не было. Продукт увлажняет кожу и не вызывает высыпаний. Кроме него пользуюсь специальным консилером Erborian: он не только выравнивает тон кожи, но и увлажняет и ухаживает. С ним я уже года полтора, тоже все нравится».