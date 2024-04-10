Водостойкие, удлиняющие, без комочков: лучшие туши по мнению инфлюэнсерок

«Когда‑нибудь, надеюсь, я стану амбассадором бренда шампуней, потому что мне очень повезло с волосами. Могу ничего не делать, а они будут расти как на дрожжах: густые, вьющиеся на кончиках без всякой завивки. То же касается и ресниц — они густые, плотные и длинные сами по себе. Я не делаю ламинирования и не хожу на наращивание, а из ухода периодически использую сыворотку Xlash с пептидами, витаминами и гиалуроновой кислотой — она дает понятный результат в виде чуть более плотных и длинных ресниц.