Водостойкие, удлиняющие, без комочков: лучшие туши по мнению инфлюэнсерок

Тушь для ресниц — настоящая база любой косметички; она же и предмет отчаянных поисков, к которому предъявляются высокие требования. С одной стороны, тушь должна как минимум удлинять и подкручивать ресницы, с другой — не осыпаться до вечера и наноситься без комочков. Одним девушкам дополнительно нужен ярко выраженный эффект, другим — максимальная естественность и минимум возни со снятием макияжа. А еще хорошо, если тушь не засохнет через месяц, не будет вызывать раздражение или смазываться сразу после нанесения.
Диджей, основатель бренда одежды
«Не так давно подружка посоветовала мне термостойкую тушь бренда Darling Lash Cocoon. Она мне очень понравилась. Ее не нужно смывать мицелляркой или какими‑то еще очищающими средствами, достаточно теплой воды. Это очень классно: не приходится тереть глаза, возиться с ватными дисками. С ресниц такая тушь снимается аккуратными комочками, очень удобно.
Эффект от нее тоже нравится: тушь не сильно утолщает ресницы, не скатывается и не осыпается. Выглядит очень натурально.
Раньше на протяжении четырех-пяти лет я делала наращивание ресниц, но в 2021 году перестала, потому что мода прошла и выглядело это уже как‑то несовременно, хотя я всегда выбирала самый натуральный эффект.
Сыворотками я пользовалась, но считаю, что это маркетинговые уловки: пробовала несколько средств, эффекта не заметила. К тому же потом на них началась аллергия — щипало глаза, пришлось прекратить использование».
Блогерка
«Если я что‑то и выиграла в генетической лотерее, так это длинные пушистые ресницы (зато проиграла зубы, так что, девочки, не завидуйте). Меня регулярно спрашивают, что я с ними делаю, — а я не делаю ни-че-го. Никаких масел, сывороток, ламинирования, наращивания.
Моя самая любимая тушь — MAC Haute Naughty Lash. В ней сразу две щеточки, вторая прямо в первой. По идее, первая делает легкий мейк, а вторая прям прокрашивает и приглаживает пушистость по хардкору, всегда использовала ее. Сейчас достать эту тушь можно разве что на „Озоне“.
Вторая фаворитка — Smashbox Superfan Mascara. У нее тоненькая щеточка, но мои густые кусты вокруг глаз прокрашивает на отлично. До сих пор есть в „Рив Гош“.
Ну и третья боевая подруга — бюджетная L’Oréal Paris Paradise Extatic. Ее не так давно сняли с производства, но еще можно найти остатки, например на „Маркете“. Не путать с обновленной Paradise, там другая щеточка!»
«Мои друзья называют меня амбассадором Vivienne Sabo, потому что я часто пользуюсь их косметикой, в том числе тушами. Мои любимые: Cabaret, Femme Fatale, Grotesque. И цветные — обожаю их синюю тушь! Я попробовала много вариантов, и единственная, которая реально сохраняет цвет на ресницах, — это Cabaret Premiere.
Ну и к тому же в них есть какой‑то особый вайб — например, Volume Etalon прикольно даже держать в руке!
Из ухода за ресницами — стараюсь перед сном наносить касторовое масло или какую‑нибудь маску на брови и ресницы. С ламинированием не знакома, а вот наращенные ресницы, на мой взгляд, вообще никому не идут, и без них красиво».
«К туши я менее притязательна, чем, например, к подводке — я рисую стрелки практически каждый день больше десяти лет, в вопросе лайнеров считаю себя спецом.
Clinique Lash Power Mascara — универсальная тушь, которую легко смыть даже водой. У нее небольшая щеточка, а наносится она без эффекта паучьих лапок. Базовая база в мире макияжа. Если хочу сделать взгляд чуть драматичнее, рисую стрелки подлиннее и наношу тушь нового бренда Arive Detailes Volume. Она приподнимает ресницы, но смывается чуть посложнее. А в их подводку я абсолютно влюблена.
Я самый ленивый бьюти-энтузиаст и никогда ничего с ресницами не делала. Знаю, что так нельзя, но подкручиваю их щипцами почти каждый день, иначе не подкрасить. Где‑то подсмотренный лайфхак: можно нагреть щипцы в горячей воде (но не в кипятке), и тогда эффект от завивки будет поустойчивее. Но лучше проконсультироваться со специалистом».
СЕО сервиса анализа кожи и бренда функциональной косметики Openface
«Когда‑нибудь, надеюсь, я стану амбассадором бренда шампуней, потому что мне очень повезло с волосами. Могу ничего не делать, а они будут расти как на дрожжах: густые, вьющиеся на кончиках без всякой завивки. То же касается и ресниц — они густые, плотные и длинные сами по себе. Я не делаю ламинирования и не хожу на наращивание, а из ухода периодически использую сыворотку Xlash с пептидами, витаминами и гиалуроновой кислотой — она дает понятный результат в виде чуть более плотных и длинных ресниц.
Мне нравится Byredo Mixed Emotions (оттенок бургунди) и Shiseido ControlledChaos Ink (оттенок Violet Vibe). Из синих запомнились Lime Crime Astronomical Volumizing Vegan Mascara в оттенке Blue Moon (официально бренд больше не представлен в России. — Прим. ред.) и Sergey Naumov оттенка Dark Blue Comedy (ее покупала трижды). Что касается классической черной туши — последние два года я пользовалась в основном российскими брендами. Достойно себя показали Divage Impression и Krygina Excited Eyelash Mascara».
Тушь для ресниц Byredo Mixed Emotions, 5423 р.
Тушь с эффектом накладных ресниц Sergey Naumov, 3 890 р.
Моделирующая тушь Krygina Excited Eyelash Mascara, 1350 р.
Тушь для ресниц Shiseido ControlledChaos Ink, 2730 р.
Тушь для объема ресниц Divage Impression, 483 р.
Сыворотка для роста ресниц Xlash, 3323 р.