Красивые вещи

Возвращаем эстетику раскладушек: 24 аксессуара для смартфона

Сегодня в 13:00
Смартфон не только гаджет, с которым мы проводим большую часть дня, но и неизменный модный атрибут, появляющийся на всех селфи. Собрали 24 аксессуара, которые позволят его кастомизировать.

Удобная сумка, ремешок и объемный чехол

Если телефон хочется держать поблизости, но при этом надоедает постоянно носить его в руках, присмотритесь к сумке кросс-боди для смартфона или чехлу со шнурком или ремнем. Например, Блейк Лайвли выбирает кожаный вариант с дополнительным кейсом для наушников. С таким можно и вовсе выйти из дома без привычной сумки или шопера и не гадать, куда деть смартфон, если в вашем образе нет подходящих карманов.

Среди других, более минималистичных, но не менее трендовых вариантов — чехлы с эффектом металлик, разноцветные в стиле бимбо или же сотни версий DIY-кейса с бальзамом для губ, вдохновленные аксессуаром Rhode — бренда Хейли Бибер. Пока одни распечатывают на 3D-принтере кейс с держателем, подходящим под их любимое средство, другие просто подвешивают к телефону блески в тубе, закрепляя на них цепочку брелока.

Наконец, беспроигрышный вариант — прозрачный чехол, который можно обклеить любимыми наклейками и стразами.

Чехол MagSafe
2990 р.
Сумка для телефона Secret Garden
8500 р.
Чехол для телефона Mango
2799 р.
Чехол для телефона Rhode
6900 р.
Чехол для наушников Diesel
19 040 р.
Объемный чехол
696 р.
Сумка для телефона Seven Pieces
14 300 р.
Чехол на шнурке Marni
9405 р.

Обвес в стиле DIY

Если вы еще не готовы к массивному кросс-боди-чехлу, попробуйте ремешок на руку. Приятная новость — его можно кастомизировать, например, собрав из крупных бусин в стиле детских украшений. Такие уже есть у Дуа Липы и Кьяры Ферраньи. Готовых вариантов тоже много — как дизайнерских, например, у бренда Саши Маниович, так и бюджетных с маркетплейсов. Закрепить их можно за одно из отверстий для кнопок на чехле или же за специальное — для подвесок, если оно предусмотрено в вашем кейсе.

Если детский вайб не для вас, присмотритесь к ремешкам из шнуров — более нежных оттенков, например в цвете года Pantone, или, наоборот, кислотном, напоминающем спортивную экипировку.

Подвеска на телефон Manovich AM
3250 р.
Браслет для телефона
452 р.
Подвеска для телефона
369 р.
Шнурок для телефона
616 р.
Шнурок для телефона
545 р.
Бусины
148 р.
Защитные стекла для камеры со стразами
323 р.

Обновленные поп-сокеты

Еще один аксессуар со времен зари плюс-сайз-смартфонов возвращается. Ищите современные варианты на MagSafe, которые можно легко снимать, чтобы заряжать телефон беспроводным способом, или же классические, на клейкой основе, разных форм и цветов, но обязательно в вашей эстетике.

Если вы много снимаете, обратите внимание на держатель на присосках. Он позволит прикрепить телефон на стену, зеркало и даже потолок, чтобы снимать видео и делать фото на селф-таймер со свободными руками.

Магнитный держатель для телефона
371 р.
Поп-сокет Viva La Vika
720 р.
Поп-сокет Garage
450 р.
Присоска-держатель для телефона
1437 р.

Стикербомбинг

Наконец, не только ноутбук, но и смартфон можно дополнить любимыми стикерами, наклеив их на любой чехол или же под прозрачный кейс. Если собираетесь клеить снаружи, выбирайте виниловые наклейки, а еще лучше объемные, с резиновым слоем поверх рисунка. Такие дольше всего проживут в условиях постоянного контакта с руками.

Объемные стикеры с тиграми Spirit of Insight
990 р.
Стикерпак «Оригами» Maria Shek
139 р.
Стикер O Paper Paper
150 р.
Стикерпак Moonswoon
990 р.
Стикерпак Partisan Press
2500 р.
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