Возвращаем эстетику раскладушек: 24 аксессуара для смартфона

Если вы еще не готовы к массивному кросс-боди-чехлу, попробуйте ремешок на руку. Приятная новость — его можно кастомизировать, например, собрав из крупных бусин в стиле детских украшений. Такие уже есть у Дуа Липы и Кьяры Ферраньи. Готовых вариантов тоже много — как дизайнерских, например, у бренда Саши Маниович, так и бюджетных с маркетплейсов. Закрепить их можно за одно из отверстий для кнопок на чехле или же за специальное — для подвесок, если оно предусмотрено в вашем кейсе.