Возвращаем эстетику раскладушек: 24 аксессуара для смартфона

Удобная сумка, ремешок и объемный чехол
Если телефон хочется держать поблизости, но при этом надоедает постоянно носить его в руках, присмотритесь к сумке кросс-боди для смартфона или чехлу со шнурком или ремнем. Например, Блейк Лайвли выбирает кожаный вариант с дополнительным кейсом для наушников. С таким можно и вовсе выйти из дома без привычной сумки или шопера и не гадать, куда деть смартфон, если в вашем образе нет подходящих карманов.
Среди других, более минималистичных, но не менее трендовых вариантов — чехлы с эффектом металлик, разноцветные в стиле бимбо или же сотни версий DIY-кейса с бальзамом для губ, вдохновленные аксессуаром Rhode — бренда Хейли Бибер. Пока одни распечатывают на 3D-принтере кейс с держателем, подходящим под их любимое средство, другие просто подвешивают к телефону блески в тубе, закрепляя на них цепочку брелока.
Наконец, беспроигрышный вариант — прозрачный чехол, который можно обклеить любимыми наклейками и стразами.
Обвес в стиле DIY
Если вы еще не готовы к массивному кросс-боди-чехлу, попробуйте ремешок на руку. Приятная новость — его можно кастомизировать, например, собрав из крупных бусин в стиле детских украшений. Такие уже есть у Дуа Липы и Кьяры Ферраньи. Готовых вариантов тоже много — как дизайнерских, например, у бренда Саши Маниович, так и бюджетных с маркетплейсов. Закрепить их можно за одно из отверстий для кнопок на чехле или же за специальное — для подвесок, если оно предусмотрено в вашем кейсе.
Если детский вайб не для вас, присмотритесь к ремешкам из шнуров — более нежных оттенков, например в цвете года Pantone, или, наоборот, кислотном, напоминающем спортивную экипировку.
Обновленные поп-сокеты
Еще один аксессуар со времен зари плюс-сайз-смартфонов возвращается. Ищите современные варианты на MagSafe, которые можно легко снимать, чтобы заряжать телефон беспроводным способом, или же классические, на клейкой основе, разных форм и цветов, но обязательно в вашей эстетике.
Если вы много снимаете, обратите внимание на держатель на присосках. Он позволит прикрепить телефон на стену, зеркало и даже потолок, чтобы снимать видео и делать фото на селф-таймер со свободными руками.
Стикербомбинг
Наконец, не только ноутбук, но и смартфон можно дополнить любимыми стикерами, наклеив их на любой чехол или же под прозрачный кейс. Если собираетесь клеить снаружи, выбирайте виниловые наклейки, а еще лучше объемные, с резиновым слоем поверх рисунка. Такие дольше всего проживут в условиях постоянного контакта с руками.