Суперлегкий, умный, самоходный: 30 чемоданов для комфортного путешествия

Умные чемоданы
Категория, способная удивить тех, кто давно не покупал новый чемодан. За пару лет технологии совершили очередной скачок, а наш багаж заметно «поумнел». В чемоданах появились встроенные весы, сверхнадежные замки, которые открываются по отпечатку пальца, и разъемы для зарядных устройств. В общем, если застряли на долгой пересадке (знакомо? знакомо!), просто подключите гаджет к чемодану, поставьте его поудобнее на специальную подставку, туда же вставьте стакан кофе, и медитируйте на любимый сериал.
Чемокаты и скутеры
Чемодан? А может быть, чемокат? Мир сошел с ума от электросамокатов и прочего самоходного транспорта, и производители багажа тоже не остались в стороне от этого безумия. Теперь чемодан может терпеливо ехать рядом, приноровившись под ваш шаг, — и даже за ручку его держать не придется!
Чемодан Airwheel легким движением руки превращается в электроскутер (правда, и стоит как половина настоящего скутера), а In Trevel представляет собой классический чемокат — помесь багажа и самоката: вставайте на выдвижную доску и катите себе спокойно по аэропорту.
Для ручной клади
Чемодан для ручной клади должен быть компактным, легким и удобным (вам везде придется таскать его с собой). Как правило, габариты ручной клади, которую можно проносить или провозить на борт самолета, — 55×40×25 см, поэтому все компактные чемоданы для салона (ищите пометку «cabin») не превышают этих размеров.
А вот сами авиакомпании могут устанавливать свои правила — особенно лоукостеры — поэтому не забывайте проверять правила перед каждым полетом. Вес тоже имеет значение — для экономкласса обычно разрешено 10 кг на борту, для бизнеса — 15 и больше.
В долгую поездку (и эмиграцию)
Здесь все понятно: чемодан, в который поместится полжизни и больше, понадобился многим из нас пару лет назад. Впрочем, даже если на горизонте не маячит переезд, вместительный и легкий чемодан пригодится для долгих отпусков и совместных поездок с партнером или подругой: загрузить один большой чемодан доверху выгоднее, чем регистрировать и оплачивать два места багажа.
Как правило, производители чемоданов делают багаж в соответствии с нормами измерений большинства авиакомпаний — по высоте, ширине и длине даже самый большой чемодан, скорее всего, впишется в понятие «габаритного багажа». А вот за весом советуем смотреть внимательно: с большим чемоданом всегда есть риск закинуть туда что‑то лишнее и оплачивать перевес.
Заметные и яркие
Вы ждете свои вещи в зоне выдачи, а на багажную ленту один за другим выползают неотличимые черные чемоданы. Знакомая история? Чтобы не мучиться сомнениями, какой из них ваш, и не рисковать уехать из аэропорта с чужим чемоданом, покупайте яркий чемодан. Лаймовый, малиновый, нежно-розовый, небесно-голубой или черничный — сегодня у чемоданных брендов можно найти самые жизнерадостные расцветки.
Пачкаться пастельный чемодан, конечно, будет быстрее, чем практичный черный, но это решается выбором пластиковых моделей, которые легко мыть.
Очень легкие
Как правило, самые легкие — это чемоданы с тонким, но достаточно прочным пластиковым каркасом. Обычно производители делают на них соответствующие пометки, а еще хороший и неубиваемый, но невесомый чемодан может стоить достаточно дорого — как раз из‑за материала. Чемоданы из текстиля тоже могут быть легкими, а еще они не деформируются от ударов и падений (от такого, увы, багаж в аэропорту не застрахован).
Аксессуары
Помимо кодового или обычного навесного замка чемодан можно защитить дополнительным ремешком-локером, а уберечь от царапин и загрязнений — съемным чехлом. Чтобы потерянный чемодан было проще найти, заранее повесьте на него багажную бирку с вашими контактами (хотя некоторые предлагают этим не ограничиваться и цеплять к багажу airtag).