Суперлегкий, умный, самоходный: 30 чемоданов для комфортного путешествия

Как правило, самые легкие — это чемоданы с тонким, но достаточно прочным пластиковым каркасом. Обычно производители делают на них соответствующие пометки, а еще хороший и неубиваемый, но невесомый чемодан может стоить достаточно дорого — как раз из‑за материала. Чемоданы из текстиля тоже могут быть легкими, а еще они не деформируются от ударов и падений (от такого, увы, багаж в аэропорту не застрахован).