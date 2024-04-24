Красивые вещи

Суперлегкий, умный, самоходный: 30 чемоданов для комфортного путешествия

Сегодня в 17:30
Даже если отпуск в ближайшие несколько месяцев не намечается, готовиться к путешествию можно заранее. Предлагаем начать с базы и выбрать хороший чемодан: для долгой поездки, короткой вылазки на выходные или такой, который все сделает за вас (ну разве что билеты на самолет не купит).

Умные чемоданы

Категория, способная удивить тех, кто давно не покупал новый чемодан. За пару лет технологии совершили очередной скачок, а наш багаж заметно «поумнел». В чемоданах появились встроенные весы, сверхнадежные замки, которые открываются по отпечатку пальца, и разъемы для зарядных устройств. В общем, если застряли на долгой пересадке (знакомо? знакомо!), просто подключите гаджет к чемодану, поставьте его поудобнее на специальную подставку, туда же вставьте стакан кофе, и медитируйте на любимый сериал.

Nyntygo
7159 р.
Smart
26 650 р.
Neebo
15 361 р.
Main Goods
11 461 р.
Henderson
19 999 р.

Чемокаты и скутеры

Чемодан? А может быть, чемокат? Мир сошел с ума от электросамокатов и прочего самоходного транспорта, и производители багажа тоже не остались в стороне от этого безумия. Теперь чемодан может терпеливо ехать рядом, приноровившись под ваш шаг, — и даже за ручку его держать не придется!

Чемодан Airwheel легким движением руки превращается в электроскутер (правда, и стоит как половина настоящего скутера), а In Trevel представляет собой классический чемокат — помесь багажа и самоката: вставайте на выдвижную доску и катите себе спокойно по аэропорту.

Beaba x Micro
22 535 р.
Airwheel
45 000 р.
In Travel
19 000 р.
Trunki
8995 р.

Для ручной клади

Чемодан для ручной клади должен быть компактным, легким и удобным (вам везде придется таскать его с собой). Как правило, габариты ручной клади, которую можно проносить или провозить на борт самолета, — 55×40×25 см, поэтому все компактные чемоданы для салона (ищите пометку «cabin») не превышают этих размеров.

А вот сами авиакомпании могут устанавливать свои правила — особенно лоукостеры — поэтому не забывайте проверять правила перед каждым полетом. Вес тоже имеет значение — для экономкласса обычно разрешено 10 кг на борту, для бизнеса — 15 и больше.

Kipling
33 990 р.
Cerruti 1881
19 984 р.
Fabretti
12 790 р.
Eastpak
14 990 р.
Best Bags
6980 р.
Dolce & Gabbana
69 950 р.

В долгую поездку (и эмиграцию)

Здесь все понятно: чемодан, в который поместится полжизни и больше, понадобился многим из нас пару лет назад. Впрочем, даже если на горизонте не маячит переезд, вместительный и легкий чемодан пригодится для долгих отпусков и совместных поездок с партнером или подругой: загрузить один большой чемодан доверху выгоднее, чем регистрировать и оплачивать два места багажа.

Как правило, производители чемоданов делают багаж в соответствии с нормами измерений большинства авиакомпаний — по высоте, ширине и длине даже самый большой чемодан, скорее всего, впишется в понятие «габаритного багажа». А вот за весом советуем смотреть внимательно: с большим чемоданом всегда есть риск закинуть туда что‑то лишнее и оплачивать перевес.

Заметные и яркие

Вы ждете свои вещи в зоне выдачи, а на багажную ленту один за другим выползают неотличимые черные чемоданы. Знакомая история? Чтобы не мучиться сомнениями, какой из них ваш, и не рисковать уехать из аэропорта с чужим чемоданом, покупайте яркий чемодан. Лаймовый, малиновый, нежно-розовый, небесно-голубой или черничный — сегодня у чемоданных брендов можно найти самые жизнерадостные расцветки.

Пачкаться пастельный чемодан, конечно, будет быстрее, чем практичный черный, но это решается выбором пластиковых моделей, которые легко мыть.

Crash Baggage
29 990 р.
Proffi
7990 р.
Delsey
26 500 р.
Journey
5796 р.
Spareground
39 950 р.

Очень легкие

Как правило, самые легкие — это чемоданы с тонким, но достаточно прочным пластиковым каркасом. Обычно производители делают на них соответствующие пометки, а еще хороший и неубиваемый, но невесомый чемодан может стоить достаточно дорого — как раз из‑за материала. Чемоданы из текстиля тоже могут быть легкими, а еще они не деформируются от ударов и падений (от такого, увы, багаж в аэропорту не застрахован).

Robinzon
9830 р.
Samsonite
44 500 р.
March
10 725 р.
Supra
8990 р.
Tevin
3880 р.

Аксессуары

Помимо кодового или обычного навесного замка чемодан можно защитить дополнительным ремешком-локером, а уберечь от царапин и загрязнений — съемным чехлом. Чтобы потерянный чемодан было проще найти, заранее повесьте на него багажную бирку с вашими контактами (хотя некоторые предлагают этим не ограничиваться и цеплять к багажу airtag).

Ремешок для чемодана Eastpak
4490 р.
Весы для багажа Travelite
1890 р.
Чехол Fancy Armor
2290 р.
Багажная бирка
192 р.
Чехлы для одежды Roncato
1990 р.
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