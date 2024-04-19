Шампуни, спреи и стимуляторы роста: 40 классных средств для волос

Обратите внимание: в этой статье собраны продукты для прямых и слегка вьющихся волос, а также описаны базовые принципы ухода за ними. Для кудрявых людей эти рекомендации могут быть нерелевантны.
Шампуни
Как выбрать
Распространенная ошибка при выборе шампуня — ориентироваться на состояние волос, а не кожи головы. На самом деле по всей длине средство будет работать по остаточному принципу: смывать загрязнения и укладочные средства. Главная же задача шампуня — очищать кожу головы и корни волос.
Существует три основных состояния кожи головы, исходя из которых надо подбирать средства:
если волосы быстро загрязняются, вам подойдут себорегулирующие шампуни и средства для жирной кожи головы;
если вы сталкиваетесь с шелушением, ощущаете стянутость, вам стоит обратить внимание на мягкие успокаивающие шампуни для сухой кожи головы;
шампуни с гипоаллергенными формулами, экстрактом алоэ или пантенолом подойдут для тех, кому знакомы зуд и раздражение.
Кроме классических жидких шампуней существуют твердые — пенящиеся брусочки и шайбочки, похожие на классическое мыло. Такие средства экономно расходуются, их удобно брать с собой в поездки, но зачастую у них высокий pHОбозначает уровень кислотности шампуня — от 1 до 14. Чем меньше цифра, тем выше кислотность. Уровень pH ниже 7 — это кислотные шампуни, выше 7 — щелочные. — они могут оказаться слишком агрессивными для чувствительной кожи головы.
Если сами волосы сухие или пушатся, если они окрашены и нужно поддерживать цвет, шампунь эти проблемы не решит. С такими задачами справляются кондиционер или несмываемые средства. Единственное, что может сделать шампунь, помимо промывания, — придать объем в прикорневой зоне.
Как пользоваться
Мыть голову нужно по мере загрязнения теплой, не горячей водой. Шампунь выдавливать на руку и наносить только на кожу и корни. Не забывайте про самомассаж головы — это помогает смыть избыток себума, улучшает кровообращение и может стимулировать рост волос.
Кондиционеры и бальзамы
Как выбрать
При выборе кондиционера ориентироваться надо как раз на потребности и особенности волос. Если вас беспокоит сухость, тусклый цвет, недостаточный объем, ищите уплотняющие бальзамы. Если волосы сильно пушатся, нужны средства для пористых волос.
Есть много продуктов, подходящих после окрашивания. Бальзамы, которые поддерживают новый цвет, устраняют желтизну на осветленных волосах. Оттеночные кондиционеры, которые могут помочь сохранить желаемый цвет подольше или слегка затонировать родной оттенок.
Но ждать чудес от бальзамов и кондиционеров не стоит — эти средства работают на поверхности: создают защитную пленку на волосах, которая дает эффект гладкости, блеска, мягкости и обеспечивает ухоженный вид. При этом кондиционеры с бальзамами не могут восстановить уже испорченные осветлением или термическим воздействием волосы. Эти средства позволяют лишь визуально придать им чуть более здоровый облик.
Как пользоваться
Кондиционеры и бальзамы нужно наносить на волосы, но не на кожу головы или корни: из‑за неправильного использования продуктов голова будет пачкаться быстрее.
Маски
Маски тоже решают конкретные проблемы состояния волос: делают их визуально более плотными и ровными, увлажняют и питают. Но, в отличие от бальзамов с кондиционерами, часть таких средств действительно может проникать внутрь волос и восстанавливать их структуру.
Как пользоваться
Масками не стоит злоупотреблять. Наносить их нужно не чаще 1–2 раз в неделю и не передерживать на волосах. Лучше всего использовать средство по инструкции.
Некоторые маски можно наносить на корни и кожу головы — зависит от конкретного продукта. Но питательные и увлажняющие средства, как правило, подходят только для основной длины.
Большую часть масок лучше наносить на влажные, но не мокрые волосы. Перед применением слегка отожмите волосы полотенцем и только потом распределите средство. Так эффект от маски будет заметнее.
Скрабы и пилинги
Скрабы и пилинги для кожи головы удаляют избытки себума и загрязнения. Особенно важно ввести в уход эти продукты тем, кто регулярно пользуется укладочными средствами. Если кожу головы не очищать от излишков себума и косметических загрязнений, на поверхности может образовываться пленка, которая провоцирует раздражения. Использовать пилинг или скраб можно один раз в неделю-две.
Помимо этого, пилинги и скрабы могут стимулировать рост волос. Этому способствует самомассаж во время нанесения средства, а также специальные компоненты: они улучшают микроциркуляцию крови кожи, благодаря чему в фолликулы поступают питательные вещества.
Несмываемый уход
Масла
Масла многие любят за эффект холености — если нанести немного средства на кончики или по всей длине, волосы выглядят ухоженными, гладкими и блестящими. Все дело в том, что эти продукты сглаживают кутикулу волоса, убирая пушистость и визуально выравнивая секущиеся кончики.
Как пользоваться
Главное здесь — не переусердствовать: слишком большое количество масла утяжелит волосы: они будут выглядеть жирными и склеенными, потеряют объем и естественный вид. Такой же эффект может быть, если у человека по структуре тонкие волосы. Им лучше выбирать более легкие средства.
Масла больше подходят для людей со средней и толстой структурой волоса. Наносить средство лучше после использования фена или естественного высыхания. Так масло создаст защитную пленку и окажет питательный эффект.
А вот наносить на кожу головы и корни можно только определенные продукты — например, те, что стимулируют рост волос. Делать это нужно, как правило, до мытья головы.
Более легкие средства
Несмываемым могут быть быть бальзам, молочко, крем или спрей. Все эти средства увлажняют и питают волосы, визуально выравнивая их и придавая ухоженный вид.
Наносить такие продукты можно как на влажные, так и на сухие волосы, да и переборщить с ними (в отличие от масел) практически невозможно. По этой же причине такой несмываемый уход подойдет людям с тонкими волосами.
Дополнительный уход
В дополнение к обязательной базе (шампунь и кондиционер плюс маска и несмываемый уход при необходимости) можно добавить средства прицельного действия. Например, лосьоны, сыворотки и масла для стимуляции роста волос. Как правило, в таких продуктах содержатся сосудорасширяющие вещества. Вместе с массажем кожи головы они могут способствовать более активному росту волос.
Но если вы сталкиваетесь с заметным выпадением, стоит проконсультироваться с трихологом и сдать анализы. Это может быть связано с недостатком витаминов, стрессом и некоторыми заболеваниями.
Кроме средств для стимуляции роста можно подобрать филлеры и сыворотки, которые будут поддерживать состояние основной длины. Обычно такие продукты делают волосы визуально более гладкими, плотными и ровными.
Расчески и брашинги
На каждый день подойдет плоская широкая расческа с неострыми зубчиками для распутывания волос. Это могут быть щетки наподобие Tangle Teezer и гребни с редкими зубчиками. Для создания укладки стоит выбирать круглые брашинги разного диаметра. Этот базовый набор можно усилить дополнительными инструментами — например, массажной щеткой или даже ручным массажером с упругими зубчиками.
Самое главное — расчесывать влажные волосы только подходящими для этого распутывающими расческами (иначе есть риск повредить их) и не забывать время от времени очищать и мыть щетки.