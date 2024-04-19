Шампуни, спреи и стимуляторы роста: 40 классных средств для волос

Кроме классических жидких шампуней существуют твердые — пенящиеся брусочки и шайбочки, похожие на классическое мыло. Такие средства экономно расходуются, их удобно брать с собой в поездки, но зачастую у них высокий pHОбозначает уровень кислотности шампуня — от 1 до 14. Чем меньше цифра, тем выше кислотность. Уровень pH ниже 7 — это кислотные шампуни, выше 7 — щелочные. — они могут оказаться слишком агрессивными для чувствительной кожи головы.