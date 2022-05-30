Спреи и масла, которые справляются с повреждением и защищают от солнца и фена всего за пару нажатий на дозатор.

Philip Kingsley Защитный спрей для волос Daily Damage Defence Daily Leave-In Conditioner

Трихолог Филипп Кингсли в свое время стал настоящей легендой ухода за волосами. Ему доверяли свои прически актеры и представители королевской семьи, а центральный продукт собственного бренда — маску Elasticizer — он изначально придумал для Одри Хепберн . Актриса жаловалась мастеру, что ее волосы портятся от постоянных киношных укладок и окрашиваний. Филиппа не стало в 2016 году, но его бренд процветает до сих пор, во многом благодаря поддержке селебрити. Продукты Philip Kingsley хвалят Гвинет Пэлтроу, Кейт Бланшетт, Сиенна Миллер и Кейт Уинслет. Защитный спрей Daily Damage Defence не простая увлажняющая сыворотка, а полноценный кондиционер в несмываемом формате. Обволакивая волос, средство защищает его от высоких температур и солнца, а также становится своеобразным ограждением перед иссушающими укладочными средствами. Кондиционер можно наносить как на влажные локоны, так и на сухие. Но во втором случае на поврежденных волосах он может ощущаться немного восковым слоем. Спрей распыляется легкой дымкой и имеет ненавязчивый цветочно-мускусный аромат.

Matrix Несмываемый уход для волос Insta Cure

Поверхность наших волос состоит из многослойной кутикулы. Жесткие шампуни и средства для окрашивания, солнце и горячий воздух иссушают волос, чешуйки кутикулы отслаиваются, появляется сечение и тусклый цвет. Витамины и протеины в составе спрея как бы приклеивают чешуйки: из волос хуже испаряется влага, и они в целом выглядят здоровее. Учтите, что покупать пол-литра средства экономно, но пользоваться таким объемным бутыльком спрея одной рукой будет непросто. В остальном этот уход можно использовать перед сушкой феном как термозащиту — с расчесыванием он не особо поможет, зато в качестве бонуса придаст волосам медовый, белоцветочный аромат.

Fructis Сыворотка-спрей для очень поврежденных волос «SOS Кератин»

В инструкции к спрею зачем‑то написано, что он придает волосам объем, — проверять это мы не рекомендуем, несмываемые сыворотки, особенно с маслами в составе, ни к чему обильно наносить на корни. Так вы с большей вероятностью получите ощущение «несвежих» волос. Несмотря на насыщенный состав, этот спрей Fructis не оставляет на волосах маслянистый след, а после сушки и вовсе не чувствуется. Тем не менее после распыления на влажные волосы, средство ощутимо облегчает расчесывание и защищает локоны от крайне высоких температур.

Schwarzkopf Professional Масло-сыворотка The Serum

Густое масло удивительным образом быстро впитывается в волосы и не остается даже на ладонях. Производитель советует смешивать каплю The Serum с многофункциональным бальзамом The Miracle из той же серии. Но если все же боитесь переборщить, распределите сыворотку сперва между ладонями, а потом аккуратно пройдитесь по влажным или сухим волосам. Вы получите гладкие и блестящие волосы, которые особенно хорошо будут выглядеть в прическах без особенного объема.

R+Co Несмываемый уход On a Cloud

Легкий спрей, который облегчает укладку и оберегает волосы от повреждений на протяжении всего дня. Протеины масла баобаба, попадая внутрь волоса, приглаживают кутикулы и укрепляют связи между ними. А специальные полимеры в составе убирают статическое электричество. Поэтому волосы становятся невесомыми и пышными, но при этом послушными и гладкими.