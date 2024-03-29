8 российских брендов одежды, за которыми нужно следить

Red September
Куртка, 130 000 р.
Худи, 15 000 р.
Джинсы, 21 000 р.
Футболочка, 11 000 р.
Рубашка, 27 000 р.
Концептуальная марка, которая довольно быстро вышла за пределы российского рынка. В вещах Red September Билли Айлиш фотографировалась для Saturday Night Live. В основе марки — яркие вещи, вдохновленные ранней постсоветской и современной эстетикой. Рубашки с панельками, косуха с логотипами Marlboro, оверсайз-силуэты и социальный комментарий в каждой коллекции – вот фундамент, на котором держится «РедСеп».
Олово
Эта марка вдохновлена не столько российской, сколько советской эстетикой. Первые коллекции бренд делал буквально по лекалам одежды, прошедшей советский ГОСТ: спортивные брюки, тулупы, ватники и все в таком стиле. За время своего существования «Олово» отметились несколькими интересными коллаборациями: например, представили совместную для ФК «Динамо» линейку, созданную вместе с британским дизайнером Найджелом Кобурном. Кстати, вещи из этой коллекции бренд представил на выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции в 2022 году.
Present & Simple
Марка женской одежды, из которой можно собрать безупречный smart casual гардероб. Тут есть все — оверсайз-рубашки, прямые брюки, тренчи на поясе и даже необходимая база вроде футболок и классических бомберов. Present & Simple также представляют собственную линейку обуви, так что если вам нужно собрать свой образ с нуля, можете смело отправляться к ним. Прямой крой и сдержанные цвета помогут выбрать вещи, которые можно будет надеть и на вечеринку, и на более формальную встречу.
Monochrome
Вы наверняка видели оверсайз-худи из приятного материала, у которых на груди написано одно слово — Monochrome. Собственно, это и есть ДНК марки: удобные вещи для спорта и дома из приятных и мягких материалов, а также крой, из которого очень долго не захочется вылезать. Шерстяные брюки, трикотаж и геометрические пальто — это, конечно, интересно, но оверсайз-худи всегда был беспроигрышной ставкой.
Ushatava
Гигантские шерстяные пальто, трикотаж из шерсти и кашемира, платья и комбинации из шелка — Ushatava (ударение на вторую «а») делает ставку на образ современной девушки в большом городе. Цветовая гамма состоит в основном из пастельных оттенков и сдержанных цвета, а геометрический крой помогают сделать базовые вещи уникальными. Самой «громкой» у марки получается верхняя одежда — оверсайз-пальто в пол сложно чем‑то переплюнуть.
Shu
Питерская марка, специализирующаяся на создании базового гардероба. Классические футболки, джинсы, которые подойдут к чему угодно и визитная карточка бренда — плащи. История марки началась с создания непромокаемой верхней одежды. Со временем они начали добавлять в свои дропы больше вещей и сейчас вышли на уровень двух сезонных коллекций в год. Помимо одежды SHU также представляют товары для дома и даже косметику. В общем, если нужно быстро и не очень дорого купить вещь (например, забыли что‑то взять в поездку) — точно к ним.
p.p.s.
Марка, сделавшая деконструирование вещей своей визитной карточкой. Сами post post scriptum утверждают, что ничего не навязывают: все формы уже изобретены, а они пришли, чтобы с ними экспериментировать. Нарочито геометрические и кастомизированные жакеты, топы с неочевидными вырезами и джинсы с множеством кармана: задача P. P. S. — сделать вещь неповторимой.
МЕЧ
Стритстайл-марка, появившаяся в 2011 году, и быстро зарекомендовавшая себя на сцене субкультурной моды. Куртки, брюки, флиски и толстовки, в которых можно и покататься на доске, и на концерт сходить, и просто встретиться с друзьями вечером — в целом, вот жизнь по бренду «Меч». При хорошем качестве вещей цена на них — более, чем щадящая.