8 российских брендов одежды, за которыми нужно следить

Питерская марка, специализирующаяся на создании базового гардероба. Классические футболки, джинсы, которые подойдут к чему угодно и визитная карточка бренда — плащи. История марки началась с создания непромокаемой верхней одежды. Со временем они начали добавлять в свои дропы больше вещей и сейчас вышли на уровень двух сезонных коллекций в год. Помимо одежды SHU также представляют товары для дома и даже косметику. В общем, если нужно быстро и не очень дорого купить вещь (например, забыли что‑то взять в поездку) — точно к ним.