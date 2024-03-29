Красивые вещи

8 российских брендов одежды, за которыми нужно следить

Сегодня в 19:00
Выбрали несколько оригинальных российских марок, которые помогут найти как базовые вещи, так и более эксклюзивные модели.

Red September

1/5

Куртка, 130 000 р.

2/5

Худи, 15 000 р.

3/5

Джинсы, 21 000 р.

4/5

Футболочка, 11 000 р.

5/5

Рубашка, 27 000 р.

Концептуальная марка, которая довольно быстро вышла за пределы российского рынка. В вещах Red September Билли Айлиш фотографировалась для Saturday Night Live. В основе марки — яркие вещи, вдохновленные ранней постсоветской и современной эстетикой. Рубашки с панельками, косуха с логотипами Marlboro, оверсайз-силуэты и социальный комментарий в каждой коллекции – вот фундамент, на котором держится «РедСеп».

Олово

1/6

Мастерка, 15 500 р.

2/6

Футболка-поло, 6500 р.

3/6

Джинсы, 21 000 р.

4/6

Куртка, 27 000 р.

5/6

Верхняя рубашка, 16 500 р.

6/6

Куртка, 27 000 р.

Эта марка вдохновлена не столько российской, сколько советской эстетикой. Первые коллекции бренд делал буквально по лекалам одежды, прошедшей советский ГОСТ: спортивные брюки, тулупы, ватники и все в таком стиле. За время своего существования «Олово» отметились несколькими интересными коллаборациями: например, представили совместную для ФК «Динамо» линейку, созданную вместе с британским дизайнером Найджелом Кобурном. Кстати, вещи из этой коллекции бренд представил на выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции в 2022 году.

Present & Simple

1/5

Платье-комбинация, 18 990 р.

2/5

Брюки, 24 990 р.

3/5

Пальто, 49 990 р.

4/5

Жакет, 32 900 р.

5/5

Туфли, 18 990 р.

Марка женской одежды, из которой можно собрать безупречный smart casual гардероб. Тут есть все — оверсайз-рубашки, прямые брюки, тренчи на поясе и даже необходимая база вроде футболок и классических бомберов. Present & Simple также представляют собственную линейку обуви, так что если вам нужно собрать свой образ с нуля, можете смело отправляться к ним. Прямой крой и сдержанные цвета помогут выбрать вещи, которые можно будет надеть и на вечеринку, и на более формальную встречу.

Monochrome

1/5

Тренч, 75 000 р.

2/5

Платье, 12 500 р.

3/5

Худи, 18 500 р.

4/5

Худи, 24 500 р.

5/5

Куртка-трансформер, 55 000 р.

Вы наверняка видели оверсайз-худи из приятного материала, у которых на груди написано одно слово — Monochrome. Собственно, это и есть ДНК марки: удобные вещи для спорта и дома из приятных и мягких материалов, а также крой, из которого очень долго не захочется вылезать. Шерстяные брюки, трикотаж и геометрические пальто — это, конечно, интересно, но оверсайз-худи всегда был беспроигрышной ставкой.

Ushatava

1/5

Платье-кофр, 19 990 р.

2/5

Платье-рубашка, 13 990 р.

3/5

Пальто, 37 900 р.

4/5

Жилет, 16 900 р.

5/5

Легкий пуховик, 51 900 р.

Гигантские шерстяные пальто, трикотаж из шерсти и кашемира, платья и комбинации из шелка — Ushatava (ударение на вторую «а») делает ставку на образ современной девушки в большом городе. Цветовая гамма состоит в основном из пастельных оттенков и сдержанных цвета, а геометрический крой помогают сделать базовые вещи уникальными. Самой «громкой» у марки получается верхняя одежда — оверсайз-пальто в пол сложно чем‑то переплюнуть.

Shu

1/4

Куртка-трансформер, 18 990 р.

2/4

Джинсы, 7990 р.

3/4

Лонгслив, 3490 р.

4/4

Питерская марка, специализирующаяся на создании базового гардероба. Классические футболки, джинсы, которые подойдут к чему угодно и визитная карточка бренда — плащи. История марки началась с создания непромокаемой верхней одежды. Со временем они начали добавлять в свои дропы больше вещей и сейчас вышли на уровень двух сезонных коллекций в год. Помимо одежды SHU также представляют товары для дома и даже косметику. В общем, если нужно быстро и не очень дорого купить вещь (например, забыли что‑то взять в поездку) — точно к ним.

p.p.s.

1/5

Тренч, 24 950 р.

2/5

Джинсы-карго, 17 888 р.

3/5

Худи, 10 490 р.

4/5

Майка, 3990 р.

5/5

Брюки, 12 990 р.

Марка, сделавшая деконструирование вещей своей визитной карточкой. Сами post post scriptum утверждают, что ничего не навязывают: все формы уже изобретены, а они пришли, чтобы с ними экспериментировать. Нарочито геометрические и кастомизированные жакеты, топы с неочевидными вырезами и джинсы с множеством кармана: задача P. P. S. — сделать вещь неповторимой.

МЕЧ

1/5

Брелок, 500 р.

2/5

Пуховик, 9590 р.

3/5

Рубашка, 6500 р.

4/5

Худи, 7200 р.

5/5

Брюки, 5900 р.

Стритстайл-марка, появившаяся в 2011 году, и быстро зарекомендовавшая себя на сцене субкультурной моды. Куртки, брюки, флиски и толстовки, в которых можно и покататься на доске, и на концерт сходить, и просто встретиться с друзьями вечером — в целом, вот жизнь по бренду «Меч». При хорошем качестве вещей цена на них — более, чем щадящая.

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