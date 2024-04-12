И на работу, и на пикник: 15 практичных и вместительных сумок на весну

Что такое сумка тоут?
Такие сумки, как правило, изготавливают из плотного канвасаПлотная прочная ткань из натуральных и синтетических волокон.. Они бывают прямоугольной или квадратной формы с ручками разной длины. Верх тоута может закрываться на молнию или другие аксессуары, но многие модели не оснащены застежками.
Популярность этих практичных сумок растет. Что неудивительно — они подходят для разных задач: поездок на работу с ноутбуком, тренировок, спонтанных пикников и даже вылазок на дачу в выходные.
Свои версии тоутов выпускают многие марки — от массмаркета и представителей среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Одни предпочитают сдержанный дизайн, другие экспериментируют с технологичными материалами и фурнитурой, третьи делают ставку на принты и декор.
Какую сумку тоут купить?
Все просто: выбирать нужно, отталкиваясь от задач. Для тренировок или поездок на дачу подойдут самые простые модели из канваса — без карманов и застежек. Для походов в офис можно выбрать более продуманные сумки: с отделениями для ноутбука, застежками и карманами для полезных мелочей.
Нескучный цвет, верх из вельвета и застежка на липучке — оптимальный вариант для тех, кто хочет попробовать тоуты, но сомневается.
Помимо приемлемой цены, у тоута Shu есть еще два больших преимущества: верх из мембранной ткани и небольшой внутренний карман на молнии, в который можно положить кошелек и документы.
Сумка с регулируемой ручкой, тремя накладными карманами и застежкой на молнии. Единственный недостаток (а для кого‑то, возможно, плюс) — слишком яркая расцветка с камуфляжным паттерном.
Базовый тоут с двумя вариантами ручек — длинными и покороче. Износостойкий материал и аккуратный (хоть и большого размера) брендинг — ничего лишнего.
Бренд из Санкт-Петербурга не изменяет себе и вере в минимализм. Этот тоут — очередное тому подтверждение. Лаконичный дизайн, выверенная форма, практичный водоотталкивающий материал — осталось только выбрать одну из четырех базовых расцветок.
Пэчворк в виде классических бандан с разными вариантами узора пейслиПестрый абстрактный узор ткани, напоминающий по форме листья, огурцы или капли. — кажется, идеальный тоут для летних фестивалей и пикников найден.
Яркий тоут из прочного канваса на каждый день. Украшен замысловатым принтом, расположенным по всей поверхности сумки.
Американский бренд был одним из тех, кто еще несколько лет назад начал продвигать вместительные тоуты в городской среде. В свежей коллекции Sporty & Rich есть минималистичная модель Serif Logo, вдохновленная классиками L.L.Bean.
Вместо канваса американская скейтерская марка выбрала для своих тоутов деним в приятной расцветке. Внутри основного отделения есть небольшой карман.
Тоут из добротного износостойкого материала Cordura c регулируемым ремешком. Небольшие ручки частично заменяют функцию молнии — их можно завязать, чтобы не оставлять сумку открытой.
Практичная сумка из переработанного нейлона шведского бренда Sandqvist — оптимальное решение на каждый день. Регулируемый ремешок, вместительное основное отделение на молнии и два боковых кармана для хранения мелочей или бутылки с водой — с такой хоть в офис, хоть на тренировку.
Мастера рабочей одежды позаботились не только о практичности (регулируемый ремешок, клепка, наружный и внутренний карманы), но и об эстетике сумки. В качестве основного материала дизайнеры Carhartt WIP выбрали фирменный канвас, из которого изготавливают куртки бренда. Среди главных преимуществ материала — долговечность и благородное старение.
Сумка для тех, кому важен крупный брендинг. Ее главные плюсы — аккуратная форма и приятная расцветка; минусы — довольно короткие ручки, отсутствие дополнительного ремешка и застежки.
Очень красивая, но не самая практичная сумка из свежей коллекции Casablanca. Вязаный тоут не рассчитан на большие нагрузки и вряд ли подойдет для походов на тренировки или поездок на дачу.
Помимо всевозможной обуви датский бренд выпускает еще и аксессуары. В текущей коллекции можно найти добротные тоуты — в сдержанных и ярких расцветках. Минималистичный дизайн сумки здесь компенсирует продуманная конструкция с удобно расположенными карманами и дополнительным съемным ремешком.