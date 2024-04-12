Красивые вещи

И на работу, и на пикник: 15 практичных и вместительных сумок на весну

Сегодня в 15:30
Тоут — большая сумка с одним отделением без застежек. Если раньше их использовали в бытовых нуждах — для походов в продуктовые магазины и прачечные или поездок за город, то сегодня они стали модным аксессуаром.

Что такое сумка тоут?

Такие сумки, как правило, изготавливают из плотного канвасаПлотная прочная ткань из натуральных и синтетических волокон.. Они бывают прямоугольной или квадратной формы с ручками разной длины. Верх тоута может закрываться на молнию или другие аксессуары, но многие модели не оснащены застежками.

Популярность этих практичных сумок растет. Что неудивительно — они подходят для разных задач: поездок на работу с ноутбуком, тренировок, спонтанных пикников и даже вылазок на дачу в выходные.

Свои версии тоутов выпускают многие марки — от массмаркета и представителей среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Одни предпочитают сдержанный дизайн, другие экспериментируют с технологичными материалами и фурнитурой, третьи делают ставку на принты и декор.

Какую сумку тоут купить?

Все просто: выбирать нужно, отталкиваясь от задач. Для тренировок или поездок на дачу подойдут самые простые модели из канваса — без карманов и застежек. Для походов в офис можно выбрать более продуманные сумки: с отделениями для ноутбука, застежками и карманами для полезных мелочей.

BB Socks

776 р.

Нескучный цвет, верх из вельвета и застежка на липучке — оптимальный вариант для тех, кто хочет попробовать тоуты, но сомневается.

Shu

2190 р.

Помимо приемлемой цены, у тоута Shu есть еще два больших преимущества: верх из мембранной ткани и небольшой внутренний карман на молнии, в который можно положить кошелек и документы.

Artsac Vinsent Triple Tote Bag

2750 р.

Сумка с регулируемой ручкой, тремя накладными карманами и застежкой на молнии. Единственный недостаток (а для кого‑то, возможно, плюс) — слишком яркая расцветка с камуфляжным паттерном.

Mister Green Round Tote

3950 р.

Базовый тоут с двумя вариантами ручек — длинными и покороче. Износостойкий материал и аккуратный (хоть и большого размера) брендинг — ничего лишнего.

Gate31

4290 р.

Бренд из Санкт-Петербурга не изменяет себе и вере в минимализм. Этот тоут — очередное тому подтверждение. Лаконичный дизайн, выверенная форма, практичный водоотталкивающий материал — осталось только выбрать одну из четырех базовых расцветок.

Arizona Love Bandana Cabas

6470 р.

Пэчворк в виде классических бандан с разными вариантами узора пейслиПестрый абстрактный узор ткани, напоминающий по форме листья, огурцы или капли. — кажется, идеальный тоут для летних фестивалей и пикников найден.

Good Morning Tapes Shrooms Canvas Tote Bag

6990 р.

Яркий тоут из прочного канваса на каждый день. Украшен замысловатым принтом, расположенным по всей поверхности сумки.

Sporty & Rich Serif Logo

7950 р.

Американский бренд был одним из тех, кто еще несколько лет назад начал продвигать вместительные тоуты в городской среде. В свежей коллекции Sporty & Rich есть минималистичная модель Serif Logo, вдохновленная классиками L.L.Bean.

GX1000 3D Denim Tote

8690 р.

Вместо канваса американская скейтерская марка выбрала для своих тоутов деним в приятной расцветке. Внутри основного отделения есть небольшой карман.

DeMarcoLab Durable Plaid Market Tote

9990 р.

Тоут из добротного износостойкого материала Cordura c регулируемым ремешком. Небольшие ручки частично заменяют функцию молнии — их можно завязать, чтобы не оставлять сумку открытой.

Sandqvist River Hike

14 190 р.

Практичная сумка из переработанного нейлона шведского бренда Sandqvist — оптимальное решение на каждый день. Регулируемый ремешок, вместительное основное отделение на молнии и два боковых кармана для хранения мелочей или бутылки с водой — с такой хоть в офис, хоть на тренировку.

Carhartt WIP Dawn Tote Bag

16 990 р.

Мастера рабочей одежды позаботились не только о практичности (регулируемый ремешок, клепка, наружный и внутренний карманы), но и об эстетике сумки. В качестве основного материала дизайнеры Carhartt WIP выбрали фирменный канвас, из которого изготавливают куртки бренда. Среди главных преимуществ материала — долговечность и благородное старение.

MSGM Tote Bag

23 950 р.

Сумка для тех, кому важен крупный брендинг. Ее главные плюсы — аккуратная форма и приятная расцветка; минусы — довольно короткие ручки, отсутствие дополнительного ремешка и застежки.

Casablanca Tote Bag

39 700 р.

Очень красивая, но не самая практичная сумка из свежей коллекции Casablanca. Вязаный тоут не рассчитан на большие нагрузки и вряд ли подойдет для походов на тренировки или поездок на дачу.

Ecco Tote

39 999 р.

Помимо всевозможной обуви датский бренд выпускает еще и аксессуары. В текущей коллекции можно найти добротные тоуты — в сдержанных и ярких расцветках. Минималистичный дизайн сумки здесь компенсирует продуманная конструкция с удобно расположенными карманами и дополнительным съемным ремешком.

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