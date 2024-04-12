И на работу, и на пикник: 15 практичных и вместительных сумок на весну

Все просто: выбирать нужно, отталкиваясь от задач. Для тренировок или поездок на дачу подойдут самые простые модели из канваса — без карманов и застежек. Для походов в офис можно выбрать более продуманные сумки: с отделениями для ноутбука, застежками и карманами для полезных мелочей.