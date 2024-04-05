Окрашивание волос: какие бренды остались, почему растут цены и стоит ли краситься дома

Кто ушел, а кто остался
За 2022 и 2023 годы с российского рынка ушло сразу несколько профессиональных брендов продуктов для окрашивания волос — немецкие Wella Professionals и Schwarzkopf Professional. Концерн L’Oréal Group (бренды L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, Lancôme и другие) частично сохранил свое присутствие в России, но убрал из продажи некоторые профессиональные средства для окрашивания. Доля этих брендов на российском рынке до 2022 года была настолько высокой, что «исход» затронул и многих мастеров, которые привыкли работать на этих продуктах, и целые сети.
«Для парикмахеров ударом стал уход Wella Professionals и Schwarzkopf Professionals. На продукции этих марок работали и обучались целые экосистемы мастеров. У L’Oréal прекратились поставки бренда Redken», — говорит основатель сети It-girls, мужских парикмахерских «5/8» и бренда мужской косметики «5/8» Дмитрий Федяев.
При этом найти лазейки и работать на прежних продуктах для окрашивания по-прежнему можно, отмечает Фадеев, — поставки всех вышеперечисленных брендов идут через параллельный импорт. Но в It-girls такой вариант не рассматривают. «Мы как работали раньше на L’Oréal Professionnel, так и работаем напрямую с официальным поставщиком. Профессиональная линейка официально поставляется в РФ», — объясняет Федяев.
Другие опрошенные владельцы салонов тоже предпочитают не связываться с параллельным импортом и ищут альтернативы. Самая популярная из них — итальянская профессиональная марка Davines, которую предпочитают в московских салонах. «Davines в последние годы, наоборот, расширили свое присутствие в России. Российских мастеров выбирают представителями, они ездят в Италию на стажировки. В Москве открылся прекрасный центр обучения», — рассказывает Дмитрий Федяев.
Довольны работой с брендом и в парикмахерской «Культура». «Мы давно сотрудничаем с Davines, и с 2022 года его доля просто выросла внутри салона», — говорит совладелец парикмахерской Дмитрий Цой. Доверяет Davines и Ирина Мишина, парикмахер и стилист по прическам. «Я уже 10 лет работаю на продукции итальянского бренда Davines. Он остался в России, с поставками все отлично», — рассказывает она. Окрашивание с продукцией Davines делают в московских салонах Budu, Ma & Mi, «Персона», Cut & Color, «Тише», «Моя прекрасная леди», Dry & Go, Byrdie и десятке других.
Среди других популярных брендов-альтернатив — оставшийся в России L’Oréal Professionnel, а также австралийский салонный бренд Kevin Murphy и французский бренд Kydra. С ними работают в московских салонах Budu, «Культура», It-girls, Ma & Mi и многих других. Стилист сети студии красоты Ma & Mi Тимур Кадыров отмечает марки Fanola, Original Minerals, PH Laboratories, Aveda и Matrix. А парикмахер Ирина Мишина советует Alterna и Paul Mitchell.
Почему растут цены на окрашивание
Дефицита в продукции качественных брендов в салонах не замечают, но цены на окрашивание за последние два года заметно выросли. Дмитрий Федяев объясняет, что это связано не с заменой привычных марок, а с банальным ростом курса валюты и инфляцией. Во многом росту цен способствуют санкции и проблемы с логистикой: цепочки доставки удлиняются, а дополнительная стоимость закладывается в финальную цену товаров. По той же причине растут цены на любые другие импортные товары — от Coca-Cola до кроссовок New Balance.
«Цена на импортные средства напрямую зависит от курса валют. Есть регулярное повышение цен на 5–7%, это примерный уровень инфляции — и это норма, такое происходит каждый год. С каждым скачком курса поставщики также вынуждены их повышать. За прошедшие полтора-два года цены [на косметику] поднялись на 30–50%. Конечно, это очень много. Доля стоимости краски в услуге окрашивания значительная. Мы в тот период турбулентности дождались стабилизации курса, и подняли цены на услуги на 20-25%», — объясняет Дмитрий Федяев.
Заметный рост стоимости услуг произошел и в Ma & Mi.
В парикмахерской «Культура» за прошедшие два года цены тоже подняли в среднем на 15% — последнее повышение было летом 2023 года, и пока новых скачков не ожидается. Беглое сравнение чеков на окрашивание в 2021 году и в 2023 году подтверждает: 10–30% — средний процент «по больнице».
Есть ли достойные локальные бренды
На российском рынке есть и свои бренды профессиональных красителей и средств для волос. С ними работает не так много мастеров (как с гигантами вроде Davines или L’Oréal Professionnel), а найти их можно в основном в салонах эконом-сегмента. «Давно на слуху Ollin и Estel — со своими производствами в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Есть линейка красителей Mone Professional, они сотрудничают с производствами в Италии, но ею пользуется только одноименная сеть салонов Mone», — перечисляет Дмитрий Федяев. Бояться их не нужно, уверен Тимур Кадыров: «С российскими брендами я не работал, но знаю, что среди них тоже есть хорошие марки — Estel Professional и Mone Professional, например. Они делают отличные красители, стайлинг и уходы. Некоторые из моих коллег очень ценят средства этих брендов, работают и остаются довольны».
Еще один довод в поддержку отечественных производителей — более низкая стоимость самих продуктов для окрашивания, а значит, и цена услуги в салоне. В собственном салоне Estel цена на простое окрашивание коротких волос начинается от 4000 рублей, а тонирование волос обойдется в 2500 рублей с учетом работы мастера.
Стоит ли красить волосы дома
Парикмахеры не советуют красить волосы самостоятельно в домашних условиях. Все дело в неконтролируемости процесса: в салоне мастер подбирает состав краски исходя из состояния волос, исходного и желаемого цвета, а потом смешивает несколько оттенков и тщательно следит за временем окрашивания.
Еще одна проблема домашнего окрашивания — слишком «плоский» и тусклый оттенок: в готовых красках, как правило, содержится всего несколько цветовых пигментов, поэтому цвет получается неестественно однородным. Другой минус магазинных красок — скудный выбор оттенков. Также в топе неприятных последствий после домашнего окрашивания аллергические реакции и ухудшение качества волос.
Если вы все равно хотите провернуть процедуру дома, то потребуется хороший профессиональный краситель и оксидантСостав на основе перекиси водорода, который помогает краске работать, то есть проникать вглубь волоса. на небольшом проценте, пластиковая емкость для смешивания, кисточка для нанесения, перчатки и пеньюар или старое полотенце и помощник, который поможет равномерно нанести краску, чтобы не передержать ее. Перед окрашиванием лучше всего посмотреть несколько обучающих видео на ютубе и, конечно, внимательно прочитать инструкцию.
При этом радикально сменить цвет на русых и темных волосах в домашних условиях все равно не получится, для этого необходимо делать осветление. И эту процедуру точно стоит доверить профессионалам.
Если рисковать не хочется, но денег на регулярные салонные процедуры пока нет, можно попробовать договориться с мастером, который работает дома — у себя или на выездах. В таком случае придется оплатить только расходные материалы и стоимость работы парикмахера. Или мониторить салоны и парикмахерские в своем городе — часто мастерам-новичкам нужны модели для стрижек и окрашивания. Стоимость в таком случае будет символической.
Что можно делать дома
«Если окрашивание хочется сделать в домашних условиях, можно использовать оттеночные маски и шампуни. Они содержат пигменты прямого действия и придадут волосам нужный оттенок, который со временем смоется», — рассказывает Кристина Екамасова, парикмахер-колорист салона It-girls (филиала ZilArt). Подойдут эти средства только светловолосым девушкам, зато такими масками и кондиционерами удобно поддерживать яркий оттенок уже окрашенных волос. Справится с таким окрашивание даже новичок: все, что нужно, — нанести красящий состав на влажные или сухие волосы, подержать 15–20 минут и смыть.
«Оттеночные средства преставлены у Davines в линейке Alchemic. У бренда есть как готовые бальзамы для тонирования, так и прямые пигменты, которые дома можно смешать с маской или кондиционером и нанести на волосы. Также пигменты можно найти у марки Iroiro», — перечисляет Кристина Екамасова. Такие средства не проникают внутрь волоса и постепенно смываются — как правило, после 5–8 применений шампуня цвет полностью вымывается.
Единственный минус оттеночных бальзамов (помимо недолговечности, которая может быть и плюсом) заключается в том, что они сушат волосы. Поэтому пользоваться такими средствами постоянно нежелательно. Лучше делать перерывы и не забывать про поддерживающий уход — питательные маски и бальзамы.