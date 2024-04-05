Окрашивание волос: какие бренды остались, почему растут цены и стоит ли краситься дома

На российском рынке есть и свои бренды профессиональных красителей и средств для волос. С ними работает не так много мастеров (как с гигантами вроде Davines или L’Oréal Professionnel), а найти их можно в основном в салонах эконом-сегмента. «Давно на слуху Ollin и Estel — со своими производствами в Подмосковье и Санкт-Петербурге. Есть линейка красителей Mone Professional, они сотрудничают с производствами в Италии, но ею пользуется только одноименная сеть салонов Mone», — перечисляет Дмитрий Федяев. Бояться их не нужно, уверен Тимур Кадыров: «С российскими брендами я не работал, но знаю, что среди них тоже есть хорошие марки — Estel Professional и Mone Professional, например. Они делают отличные красители, стайлинг и уходы. Некоторые из моих коллег очень ценят средства этих брендов, работают и остаются довольны» .