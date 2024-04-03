Она работает? Тестируем косметику «Самоката», «Вкусвилла», «Золотого яблока» и Synergetic

Тканевые маски от бренда не понравились совсем . У них особенно толстая и грубая тканевая основа, которая неприятно ощущается на коже. Еще смутили жестковатые составы — кислоты и активы в масках (особенно той, что с ретинолом) в перечне ингредиентов стоят высокоЧем выше в перечне находится ингредиент, тем выше его процентное содержание в составе продукта. и ожидаемо вызвали раздражение даже у моего не очень чувствительного лица. А вот пенка для умывания с центеллой оказалась крутой и заработала постоянное место в моей косметичке за удачное сочетание противовоспалительных, себорегулирующих и осветляющих активов. Только вот силиконовую насадку-щеточку слишком часто лучше не использовать: это негигиенично и за счет физического воздействия может усугублять имеющиеся воспаления.