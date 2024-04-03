Она работает? Тестируем косметику «Самоката», «Вкусвилла», «Золотого яблока» и Synergetic

«Самокат»
Косметика стала ощутимо доступнее с развитием сервисов доставок: «Самокат», к примеру, сначала сделал раздел бьюти-маркета с популярными марками, а потом заменил его собственной уходовой косметикой. Выбор небольшой, но отвечает минимальным потребностям из разряда первой необходимости: можно заказать шампуни и кондиционеры, умывашки, кремы, масочки для лица и гели для душа.
В линейке шампуней «Самоката» есть варианты для окрашенных и поврежденных волос, а также увлажняющий и придающий объем. Я пробовала последний: хотя состав на поверку оказался хорошим (стабильная форма витамина Е и масло ши для питания, пантенол для восстановления, хорошо обновляющая кожу молочная кислота), на моих кудрявых волосах эффект получился неприятный — они сильно распушились (ситуацию не спас даже специальный уход) и ощущались пересушенными. Но, пожалуй, как шампунь глубокой очистки он работал бы отлично.
Если вы неравнодушны к ароматам Zielinski & Rozen, «Самокат» подсуетился и добавил в ассортимент гелей для душа продукт с ароматом «Черный перец и ваниль». Если не принюхиваться, средства можно и не отличить. Позже в линейке появился обновляющий кожу Relax body wash с ретинолом, но эффект обновления незначительный и проявляется спустя месяцы использования (к тому же, может слегка сушить чувствительную кожу). А еще есть солевой скраб Mango Bumble: в нем довольно крупно помолотые абрикосовые косточки, которые слегка царапают, но возможные повреждения уравновешиваются четырьмя видами масел в составе.
Тканевые маски от бренда не понравились совсем. У них особенно толстая и грубая тканевая основа, которая неприятно ощущается на коже. Еще смутили жестковатые составы — кислоты и активы в масках (особенно той, что с ретинолом) в перечне ингредиентов стоят высокоЧем выше в перечне находится ингредиент, тем выше его процентное содержание в составе продукта. и ожидаемо вызвали раздражение даже у моего не очень чувствительного лица. А вот пенка для умывания с центеллой оказалась крутой и заработала постоянное место в моей косметичке за удачное сочетание противовоспалительных, себорегулирующих и осветляющих активов. Только вот силиконовую насадку-щеточку слишком часто лучше не использовать: это негигиенично и за счет физического воздействия может усугублять имеющиеся воспаления.
Евгении Тереховой
«Вкусвилл»
«Вкусвилл» тоже расширяет свою империю в сторону красоты. Если раньше в точках сети можно было найти базовые кремы и средства для душа, то за последний год бренд отработал сразу два популярных направления — азиатский уход для лица и парфюмированную линейку для тела с до боли знакомыми отдушками: «лост черри», жасмин и сандаловое дерево, черный виноград и гальбанум, дерево уд и табак-ваниль. Последний, самый хитовый, и правда отдаленно напоминает Tobacco Vanille от «Тома Форда», но во вкусвилловской версии ярче выражены ноты табака (мне она еще показалась похожей на сладкие запахи Zielinski & Rozen). Все продукты хороши по составу и выполняют заявленное: гель не стягивает кожу после использования, скраб отшелушивает и питает, крем дает приятное чувство увлажненности.
Единственный минус линейки — она подходит не всем: запахи средств достаточно яркие и могут раздражать людей с хорошим обонянием (лично мне очень хотелось скорее смыть с себя «Дерево уд»), а соляной скраб по большей части состоит из масел и оставляет ощущение дополнительного слоя на коже.
Прежде чем говорить о тканевых масках, сделаем поправку: эссенция оттуда проникает в кожу совсем не глубоко, поэтому дает только краткосрочный увлажняющий или питающий эффект, если в составе не заявлены активы. Поэтому все, что мы можем ждать от масок, — удобная и приятная «салфетка» в форме лица и отсутствие раздражающих кожу компонентов. Так вот, вкусвилловская маска, которая, к слову, производится в Корее, сделана с простым, но безвредным составом (внутри, в основном, увлажняющие компоненты) и с приятной целлюлозной основой.
Крем на глицериновой основе содержит низкомолекулярные (то есть глубже проникающие в кожу) виды гиалуроновой кислоты, пантенол и приличный объем ниацинамида, который отвечает за противовоспалительное действие. Все это приятно ощущается на коже и отлично работает как базовое увлажнение. Аллергикам, правда, стоит обратить внимание на наличие линалоола — он может вызывать раздражение на особо чувствительной коже.
Евгении Тереховой
For me от «Золотого яблока»
Собственная торговая марка For me от «Золотого яблока», пожалуй, стала самым неожиданным дропом прошлого года. Бренд, который заработал себе статус одного из крупнейших дистрибьюторов косметики сегмента «средний+», зашел на рынок еще и как производитель с уходовыми линейками для тела и волос и с масками для лица.
У For me в целом очень достойные линейки для волос с эффектами увлажнения, восстановления и придания объема. Самая хитовая — So smooth. В шампунь добавили церамиды и пантенол, которые неплохо улучшают состояние волос. А масло арганы и растительный кератин в составе бальзама хорошо убирают пушистость и добавляют блеск — такое не подойдет разве что обладательницам жирной кожи головы. В отзывах некоторые девушки жалуются на ощущение не до конца промытых волос, но я такого эффекта не заметила. Зато обратила внимание, что бальзам за 700 рублей работает не хуже, чем более дорогой итальянский Insight.
Сухие шампуни не заменяют полноценное мытье головы и могут забивать поры. Но все же на случай, когда все будильники были успешно пропущены, а до выхода есть 15 минут, полезно иметь под рукой такую банку. Пока что лучший вариант, который я пробовала, — сухой шампунь от Revolution, но и аналогичный продукт от For me работает хорошо: голова выглядит устойчиво свежей до самого вечера, отдушка не такая ядреная, как у Batiste, а на волосах (даже черных, как у меня) после распределения средства не остается белого налета.
В линейке для тела бренд выбрал нейтральные спокойные ароматы, и это отличное решение: запах ощущается на коже ненавязчиво и не триггерит ассоциациями с популярными композициями из парфюмерии. Крем и молочко быстро впитываются, не оставляют ощущения липкости и приятно увлажняют (но не питают, так что для сухой кожи или в зимний сезон этот продукт не подходит). Одним словом, хороши — и больше нечего добавить.
У маски для лица приятная, но плотная основа, которая из‑за этого быстро начинает отлипать от лица. Все-таки с великими тканевыми масками RNW сложно сравнивать всех участников этой подборки. Кожа после использования выглядит хорошо, поскольку в составе эссенции больше всего увлажняющих и антисептических компонентов. А вот ниацинамид и салициловая кислота добавлены в небольшом объеме и особой роли не играют.
Евгении Тереховой
Synergetic
Synergetic начинал с бытовой химии, но теперь вышел в косметический сегмент с акцентом на экологичность. И это было ожидаемо: у бренда уже есть свои заводы и налаженные процессы, поэтому перестроить производство с товаров для дома на бьюти не так сложно, как кажется. На самом деле многие марки шампуней, кремов и гелей для душа делаются там же, где штампуют средства для мытья посуды и ванной.
Бессульфатный шампунь с простым, но действительно гипоаллергенным составом, оказался неплохим. Хотя, по заявлению производителя, внутри есть растительный кератин, масла ши и семян льна, по ощущениям он слегка подсушивает кончики. Но это вполне объяснимо: если вы долго пользовались силиконовыми шампунями, первое время будет казаться, что волосам не хватает питания и влаги. В общем, хороший вариант для тех, кто хочет перейти на натуральные средства или хочет больше объема без утяжеления, но обладателям кудрявых или слишком тонких волос его может быть недостаточно.
У «Синергетика» приятный и незаезженный набор ароматов в гелях для душа и удачно выбрана интенсивность отдушек: запах чувствуется во время нанесения, но почти не остается на теле. В остальном абсолютно обычный гель без активов и прочих заморочек. К кремам у меня чуть больше вопросов: вроде бы приличный натуральный состав, но все равно остается чувство липкости и неприятной пленки на коже после впитывания средства.
А вот скрабы у бренда великие, особенно кофейный! Он великолепно отшелушивает и массирует за счет удачного размера частичек кофе и их количества, а еще отлично питает — моей сухой коже после него совсем не хочется крема. На суперантицеллюлитный эффект рассчитывать не стоит, но этот скраб лучший по соотношению цены, качества и объема из всех, что я пробовала.
Евгении Тереховой