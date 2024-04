Она работает? Тестируем косметику «Самоката», «Вкусвилла», «Золотого яблока» и Synergetic

У For me в целом очень достойные линейки для волос с эффектами увлажнения, восстановления и придания объема. Самая хитовая — So smooth. В шампунь добавили церамиды и пантенол, которые неплохо улучшают состояние волос. А масло арганы и растительный кератин в составе бальзама хорошо убирают пушистость и добавляют блеск — такое не подойдет разве что обладательницам жирной кожи головы. В отзывах некоторые девушки жалуются на ощущение не до конца промытых волос, но я такого эффекта не заметила. Зато обратила внимание, что бальзам за 700 рублей работает не хуже, чем более дорогой итальянский Insight.