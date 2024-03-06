Устройство не займет много места, но в нужный момент поможет приготовить сразу шесть блинчиков диаметром 11 см.
Девять автоматических режимов: можно приготовить не только стейки, но и птицу, свинину, рыбу, морепродукты, сосиски, сэндвичи.
Для тех, чье утро не начинается без кофе: устройство позволяет регулировать крепость и использовать таймер — например, готовить напиток к пробуждению.
Современное устройство отпаривает, гладит и дезинфицирует: можно отутюжить одежду, избавиться от складок на шторах и устранить запах с мебели и ковров.
Стильный дизайн с сенсорным дисплеем, на котором можно сохранить избранные настройки — чтобы тосты всегда получались идеальными.
Гибкий дизайн и регулировка мощности в зависимости от поверхности: модель пылесосит и моет одновременно — полы и ковры будут чистыми.
Эргономичный дизайн и технология с ионизацией, которая не только делает укладку объемной, но и придает волосам гладкость.
Готовьте привычные блюда, тратя меньше сил и времени. 10 автоматических программ для тех, кто следит за разнообразием рациона.