Подарки

8подарков к 8 марта, которые сделают жизнь комфортнее и приятнее

Сегодня в 10:59
Качественная бытовая техника облегчает повседневные дела, экономит время и позволяет порадовать себя — например, быстро испеченными блинчиками и чашкой кофе с утра.
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Блинница Tefal Crep'Party Compact

Устройство не займет много места, но в нужный момент поможет приготовить сразу шесть блинчиков диаметром 11 см.

Цена
от 6419 р.
Электрогриль Tefal Optigrill+ XL

Девять автоматических режимов: можно приготовить не только стейки, но и птицу, свинину, рыбу, морепродукты, сосиски, сэндвичи.

Цена
от 21 999 р.
Кофеварка капельная Tefal Majestuo

Для тех, чье утро не начинается без кофе: устройство позволяет регулировать крепость и использовать таймер — например, готовить напиток к пробуждению.

Цена
от 15 202 р.
Мобильная гладильная система Tefal Cube

Современное устройство отпаривает, гладит и дезинфицирует: можно отутюжить одежду, избавиться от складок на шторах и устранить запах с мебели и ковров.

Цена
от 26 011
Тостер Tefal Majestuo

Стильный дизайн с сенсорным дисплеем, на котором можно сохранить избранные настройки — чтобы тосты всегда получались идеальными.

Цена
от 15 202 р.
Беспроводной пылесос Tefal XForce Flex 12.60 Aqua

Гибкий дизайн и регулировка мощности в зависимости от поверхности: модель пылесосит и моет одновременно — полы и ковры будут чистыми.

Цена
от 40 112 р.
Фен-щетка Rowenta

Эргономичный дизайн и технология с ионизацией, которая не только делает укладку объемной, но и придает волосам гладкость.

Цена
от 5999 р.
Мультиварка-скороварка Moulinex Speedy cook

Готовьте привычные блюда, тратя меньше сил и времени. 10 автоматических программ для тех, кто следит за разнообразием рациона.

Цена
от 8376 р.
Рекламодатель: РЕКЛАМОДАТЕЛЬ: ЗАО «ГРУППА СЕБ-ВОСТОК»; ДАННЫЕ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОДАВЦА: ООО «ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ» ОГРН: 1027739244741 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Г. МОСКВА ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» ОГРН: 1167746803180 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: Г. МОСКВА
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