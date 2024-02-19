Где покупать мужскую косметику: вот 12 вариантов, чтобы ничего не выбирать самому

Кстати, а нужна ли вам вообще уходовая косметика для лица и тела? Да, если ваша кожа склонна к сухости и шелушениям или, наоборот, отличается повышенной жирностью. Да, если у вас есть акне, расширенные поры или другие особенности кожи, которые доставляют вам дискомфорт. И вновь да, если вам больше 30 лет и вас беспокоят уставший вид в зеркале и первые морщины.
С чего начать? Для лица пригодится средство для умывания, совместимое с типом вашей кожиДля жирной можно взять гель посильнее с маслом чайного дерева и другими активными веществами; для сухой — мягкую увлажняющую пенку., и кремУвлажняющий, питательный или для борьбы с несовершенствами кожи, но будьте готовы, что последний может вызывать сухость.. Опционально — очищающие маски, которые подойдут для нормальной и жирной кожи. А также очищающие или успокаивающие тоники и сывороткиКонцентраты средств, которые наносятся до крема, но после очищения кожи..
Вот дюжина брендов, у которых стоит искать мужскую и унисекс-косметику для базовых нужд. Чтобы было еще проще, мы советуем не только бренды, но и универсальные средства-хиты, которыми славятся эти бьюти-марки.
Агендерная марка косметики с минималистичными банками и небольшой линейкой средств — выбрать будет легко даже бьюти-неофитам. Aadre делает понятную базу: средства для лица и тела, а заодно шампуни, бальзамы для волос и даже ароматы для дома. Фишка бренда — натуральные составы, разработанные с оглядкой на современные исследования и научный подход. А ненавязчивые ароматы не будут раздражать тех, кто опасается пахнуть цветами и традиционными сладкими отдушками (зря!).
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Кондиционер, 1970 р. Подходит для сухих, ломких и тусклых волос
Современная российская марка без привязки к гендеру строит свою линейку на эффективных формулах — активные вещества в сыворотках и других средствах дают быстрый и заметный результат. При этом цена банок вполне доступная.
Принцип действия и базовые свойства всех средств прописаны на сайте и упаковке косметики. Советуем начинать с беспроигрышного дуэта: гель для умывания с натуральной отдушкой и хорошими очищающими и увлажняющими свойствами плюс питательный крем для лица с лактобионовой кислотой, который мягко отшелушивает кожу.
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Стильные банки средств для базовогоПодходящего всем. и функциональногоПрименяется для решения конкретных проблем или в случае особенностей кожи. ухода. Косметика не содержит ароматизаторов, красителей и эфирных масел — противники интенсивных отдушек могут вздохнуть с облегчением. Составы продуктов тоже без лишних усложнений, но действенные.
У DTMS можно брать сразу четверку хитов: базовый гель для умывания, который не обидит даже чувствительную кожу, мягкий очищающий гель для душа (незачем драить тело агрессивными средствами каждый день!), насыщенный увлажняющий крем (самое то на конец зимы) и отшелушивающий крем для тела в большой банке с удобным дозатором. А все остальное — сыворотки и лосьоны — уже наслаивать поверх этой базы и только при необходимости.
Что покупать
Еще один скромный, но уверенный бренд в категории функциональной косметики. У Openface около дюжины продуктов (это совсем немного), но каждый заточен под решение конкретных проблем. Выбирать самостоятельно будет несложно, а еще можно обратиться к вкладке с бестселлерами.
Начать можно с геля для душа с кислотами, который выравнивает рельеф и тон кожи, борется с постакне и воспалениями на теле, а продолжить увлажняющим кремом для лица и тела. Оба подойдут сухой, нормальной и даже жирной коже. А еще у средств нет выраженных отдушек. Также многие хвалят сыворотку от перхоти — правда, для начала лучше разобраться в причинах ее возникновения (и заодно себореи) с врачом, а уже потом устранять последствия.
Что покупать
Небольшая линейка мужской косметики от одного из самых известных барбершопов страны. Увлажняющие кремы и очищающие гели для лица придется поискать в другом месте, зато у Chop-Chop добротная линейка средств для волос.
Есть шампунь для частого (читай ежедневного) применения, который не будет сушить кожу головы, и увлажняющий шампунь для тусклых и ломких волос. К нему в пару можно докупить базовый кондиционер, а заодно мягкий гель для душа с цитрусовым ароматом, чтобы все банки в ванной были в одном стиле. И настоящий бриллиант в линейке Chop-Chop — масло для кутикулы в крошечном флакончике. Просто поверьте, оно вам надо!
Что покупать
У недорогой марки натуральной косметики десятки линеек — от классических уходовых средств на каждый день или безвредной бытовой химии для дома до бьюти-линейки для мам, детей и питомцев. Есть даже специальные кремы для ухода за татуировками.
Мужская косметика тоже вынесена в отдельную коллекцию — с более роковыми темными этикетками и понятным набором средств. Есть несколько базовых гелей для умывания, лосьоны до и после бритья, гели для душа и шампуни с «мужественными» ароматами и интенсивно увлажняющий крем для лица. В общем, все по делу.
Что покупать
Модная австралийская марка органической косметики с натуральными составами и гипоаллергенными компонентами. В Москве продается в лучших концепт-сторах и бьюти-мультибрендах города.
Ключевые направления Grown Alchemist — линейки средств для ухода за разными типами кожи и продукты для волос. А главная фишка — «нетакие» ароматы: гели для душа с гераневой отдушкой (очень секси и никакой бабули), жидкое мыло с тасманским перцем (ух!), крем для тела с мандарином и розмарином. Начинать советуем как раз с них, а заодно с детокс-шампуня и антивозрастного крема в увесистой черной банке.
Что покупать
Стильная итальянская марка с черными упаковками и прицелом на устранение первых признаков старения. Подойдет тем, кто любит минимализм в ванной, а по утрам все чаще замечает под глазами морщинки и припухлости и недоволен тусклым цветом лица и усталым видом.
Если налаженный режим сна и отказ от алкоголя не помогают, то пора заняться режимом кожи и вводить в ежедневный уход мягкую очищающую крем-пенку, крем для лица с пептидами, а то и антивозрастную сыворотку с ретинолом.
Что покупать
Мужская линейка мыловаренного бренда будто бы навсегда законсервировалась в 2016 году, когда в почете были свежие стрижки из барбершопа, ухоженные усы и борода волосок к волоску. Если привычки десятилетней давности (и борода) еще с вами, то присмотритесь к маслу для бороды и усов (будет лучше расти), эстетскому помазку и коричному крему для бритья.
Из более универсальных средств у «Спивакъ» есть отличный гель для душа с перечной мятой, чтобы моментально проснуться с утра, ультимативно черное угольное мыло (подойдет для смешанной и жирной кожи) и базовые шампуни с нераздражающими отдушками.
Что покупать
Модная калифорнийская марка с серферским духом и базовой мужской косметикой — без ярких отдушек и с понятными составами и принципами действия. Есть продукты для волос — хорошие укладочные средства и базовые шампуни — и питательные и увлажняющие кремы для лица, тела и рук. Линейка средств, представленных в российских магазинах, за последние годы поредела, но на маркетплейсах еще можно найти многое.
Что покупать
Концептуальная марка, похожая на Grown Alchemist: вновь сложносочиненные ароматы, натуральные составы и австралийские корни. У Aesop красивейшие упаковки — можно расставить косметику на самых видных местах и использовать как можно чаще. Сильная сторона бренда — увлажняющие и питательные кремы для лица и тела, отличные базовые «умывалки» и гели для душа с божественным ароматом. Есть, кстати, и парфюмы — тоже унисекс и довольно любопытные.
Что покупать
Бренду косметики из Красной Поляны уже десять лет — за это время ассортимент разросся до нескольких линеек разной направленности. В том числе мужской — в Old Boys Men’s Care ставку делают на эффективный, но максимально простой ежедневный уход. Упаковки минималистичные, отдушки умеренно брутальные.
На лето советуем взять мятный шампунь и кондиционер, после которых остается приятное ощущение легкого холодка. Удачным получился и ультрапитательный крем для рук — это уже на зиму. А вместо лосьонов после бритья в «Краснополянской косметике» делают масляные коктейли — у них необычная текстура, но хорошие успокаивающие свойства.
Что покупать
Крупные бренды с мужскими линейками
Если хочется пойти по простому пути, не выискивая отдельные марки онлайн, можно зайти в любой крупный мультибрендовый магазин косметики и обратиться к популярным маркам, которые еще не ушли из России. Чаще всего у них есть небольшие мужские линейки с понятными средствами.
У французов Clinique и L’Oréal Paris ищите косметику для жирной кожи — успокаивающие лосьоны, кремы для лица и мощные очищающие гели, а заодно линейку для бритья. У другой серьезной французской марки Payot — крем для лица, убирающий следы усталости и припухлости, и базовые шампуни с кондиционерами. У Clarins — антиэйдж-косметику и линейку для волос с ненавязчивым ароматом.
И не забывайте про аптечную косметику вроде La Roche Posay, Avène и Vichy — у них тоже есть действенные продукты для мужчин.
Что покупать