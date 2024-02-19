Где покупать мужскую косметику: вот 12 вариантов, чтобы ничего не выбирать самому

Начать можно с геля для душа с кислотами, который выравнивает рельеф и тон кожи, борется с постакне и воспалениями на теле, а продолжить увлажняющим кремом для лица и тела. Оба подойдут сухой, нормальной и даже жирной коже. А еще у средств нет выраженных отдушек. Также многие хвалят сыворотку от перхоти — правда, для начала лучше разобраться в причинах ее возникновения (и заодно себореи) с врачом, а уже потом устранять последствия.