Отменяем масс-маркет: 12 магазинов косметики, где искать редкие бренды и бьюти-новинки

Сеть магазинов уходовой косметики с точками по всей России, причем достаточно бюджетная: самые дорогие бренды в ассортименте — Manyo (от 350 р. за тканевые маски до 5000 р. за лифтинг-крем), MediPeel (от 360 р. за гидрогелевую маску до 6120 р. за антивозрастной набор) и Skin1004 (от 329 р. за противовоспалительные патчи до 2190 р. за гидрофильное масло). Советуем заглянуть сюда любителям миниатюр: на сайте есть целый раздел, посвященный маленьким баночкам, где можно заказать на пробу новые продукты или наборы — например, неплохой выравнивающий комплекс с экстрактом юдзу от Some by Me. А в самих магазинах обустроены тестинг-зоны с зеркалом и раковиной, где можно смыть свою косметику, нанести любой продукт и даже попробовать зубную пасту на вкус.