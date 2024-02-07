Отменяем масс-маркет: 12 магазинов косметики, где искать редкие бренды и бьюти-новинки

Мультибрендовые магазины
Foam
Foam запускался как сайт с большим выбором качественной уходовой косметики для мужчин (и совершил революцию в этом сегменте), а в итоге вырос до мультибрендового интернет-магазина и обзавелся бьюти-стором на Тверской-Ямской. Сейчас в ассортименте проекта больше ста зарубежных брендов в разных ценовых сегментах: от относительно бюджетных Q+A и G.Love до премиальных MZ Skin и iS Clinical. На сайте есть полезный рубрикатор «Проблема и решение», где собраны сразу все продукты от акне, пигментации, выпадения волос или недостатка объема, — приятно, что авторы проекта избавляют от лишнего скроллинга и упрощают поиск фильтрами, которые можно накинуть поверх выбранного раздела.
Главный повод заглянуть в Foam для всех искателей банок — эксклюзивы. Проект регулярно привозит новые косметические бренды: Timeless Skin Care, Evolve Organic Beauty, Indeed Laboratories, KhuKhu, Bachca, Tekla. А еще здесь можно отыскать любимые ушедшие из России марки — например, популярные массажеры и щетки Foreo, которые больше нельзя заказать у производителя.
Адрес
4-я Тверская-Ямская, 26/8
Сайт
Доставка
от 350 рублей по Москве и МО; бесплатная по Москве, МО и Санкт-Петербургу при заказе от 2900 рублей; бесплатная по России при заказе от 4900 рублей
Authentica Love
Концепт-стор, интересный в первую очередь выбором космецевтики — одному только Ultraceuticals здесь посвящен целый раздел. Есть и 22|11 Cosmetics из Армении, корейский хит Dr.Ceuracle, Aveda, британский Oskia с рабочими активами.
Помимо прочего, в магазине приятный выбор вкусных зубных паст Marvis, большой раздел уходовой косметики для мужчин и много полезных штук для профессионального стайлинга волос.
Randewoo
Смело игнорируйте пестрое оформление сайта и ищите любимый парфюм — сюда нужно идти в первую очередь за теперь уже редкими в России ароматами: Cloud-линейкой Zarkoperfume (хиты бренда вроде Pink Molecule 090.09 тоже есть, причем дешевле, чем в «Лэтуаль»), лимитками Byredo и за Le Labo Santal 33, который давно исчез с полок «Золотого яблока». Отдельная фишка магазина — возможность выбрать объем парфюма: в этом смысле проект круто компенсирует минусы онлайн-формата благодаря возможности «примерить» на себя аромат, заказав его в пробнике на 1,5 или 8 мл. При покупке такого пробника магазин еще и дает скидку на полноразмерный флакон (на случай внезапной влюбленности).
А еще Randewoo стал любимчиком бьюти-блогеров благодаря аромабоксам: мульти- или монобрендовым наборам с отливными ароматами по 1,5 мл. Идеальная штука, чтобы познакомиться с другими коллекциями любимой марки или попробовать что‑то из рубрики «Вам также может понравиться».
Редкие марки с налетом люкса
Cosmotheca
Проект, посвященный «новой роскоши» от мира косметики, собирает редкие авторские марки косметики и парфюмерии. Например, можно найти серию экспериментальных ароматов The Moth and Rabbit Parfums, вдохновленных фильмами и арт-объектами, — их парфюмерная вода La Haine отдает металлическими кровавыми нотами, жженой резиной и лавровым маслом. Из уходовых марок встречается Grown Alchemist, Clark’s Botanicals, линейка для волос Iles Formula, а по бюджету из общего ряда выбиваются разве что Q+A и Floid.
Как полагается магазинам с люксом, у Cosmotheca есть свой аутлет: там стабильно появляются продукты со скидками от 15 до 50% и сроком годности на несколько месяцев.
Адреса
Цветной б-р, 15, стр. 1 (универмаг «Цветной»); Сретенский б-р, 2, и еще несколько адресов
Сайт
Доставка
по Москве и Санкт-Петербургу — 350 рублей; при заказе от 5000 рублей — бесплатно
Molecule
Еще один проект нишевой парфюмерии и косметики с большим аутлетом, где дорогие баночки отдают с хорошими скидками. Линейка брендов, в отличие от «Космотеки», строится на более известных марках: Creed, 320 MHz, Mancera, Vilhelm Parfumerie. Из примечательного — у Sisley и Byredo здесь, помимо привычных продуктов, представлена декоративная косметика для лица, а в разделе с подарочными наборами есть очаровательные дорожные комплекты от премиальных брендов.
Важное уточнение: для некоторых покупок из аутлета может быть недоступна доставка, так что придется доехать до пункта выдачи заказов.
Адреса
Рублевское ш., 62 (ТЦ «Европарк»), и еще 25 адресов
Сайт
Доставка
зависит от заказа; при покупке на сумму от 5000 рублей — бесплатно
Beautydrugs
Онлайн-магазин селективной косметики с малоизвестными брендами, вполне претендующими на качество профессионального сегмента, и непривычными форматами. Сайт выглядит устаревшим и слегка заброшенным, но, если покопаться, можно найти горячо любимую визажистами Anastasia Beverly Hills, стойкие гелевые карандаши для глаз Cailyn, удобный 3D-спонж от Sigma Beauty и пудру в салфетках Mai Couture — видимо, это результат скрещения палеточных пудр и матирующих салфеток.
Магазин для тех, кто ищет диковинные новинки мировой декоративной косметики или присматривает стойкие средства для экспериментов (в этом случае присмотритесь еще и к аджастерам, с ними можно разойтись не на шутку).
Корейская косметика
Hollyshop.ru
Проект вовремя поймал тренд на корейскую косметику и вырос до одного из ее крупнейших поставщиков на российский рынок. В ассортименте сделан упор на популярные бренды: здесь можно найти Cosrx, Medi-Peel, Ciracle, Mizon, Purito, Holika Holika, Lador, Secret Key и Manyo, причем выбор баночек от каждого бренда намного шире, чем во многих сетевых бьюти-магазинах. Например, в разделе Cosrx есть не только хитовая умывашка с BHA-кислотами и популярный AHA/BHA Clarifying тонер, но и уходовая серия для чувствительной кожи, патчи и скрабы.
Со временем магазин расширил ассортимент до других иностранных брендов: на сайте есть полный набор линеек канадского The Ordinary, модные британские расчески Solomeya, приятное разнообразие баночек Davines и популярные российские наименования вроде Botavikos, G.Love, Icon Skin и Openface.
Hey! Babes
Мультибрендовый онлайн-стор с достойным выбором южнокорейских марок: есть базовый уход от растительного бренда Asis-Tobe, незаменимого для аллергиков и обладательниц чувствительной кожи, большое разнообразие популярных тонер-пэдов и хиты корейской декоративной косметики — кушоны и влажные румяна.
А еще у онлайн-магазина есть понятный и действительно полезный блог, где наглядно объясняют, как безопасно вводить в уход ретинол или восстановить кожный барьер в зависимости от причин его повреждения, — и сразу приводят сочетания активов на примере доступных средств.
Aumishop
Магазин с двумя небольшими точками в самом центре Москвы. Абсолютно все продукты в продаже — корейские, причем с уклоном в качественные нишевые линейки. В списке представленных брендов нет раскрученных наименований, зато можно отыскать пару «алмазов» из бюджетного сегмента — например, огромные шампуни от Mise En Scene, которых хватает на год (проверено!).
Советуем не тратить время на сайт (там не очень удобный поиск), а дойти до одного из магазинов: во-первых, там всегда немноголюдно и есть возможность всласть натестировать всякие разные баночки вместе с консультантами — сервис в магазине очень приятный. Во-вторых, в Aumishop огромный выбор бюджетных масок для лица всех видов и составов: идеально, чтобы попробовать разные компоненты и не потратить на это половину зарплаты.
Адреса
Люсиновская, 2, стр. 1; Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
Сайт
Доставка
от 190 рублей; при заказе от 3000 рублей — бесплатно
Aloesmart
Сеть магазинов уходовой косметики с точками по всей России, причем достаточно бюджетная: самые дорогие бренды в ассортименте — Manyo (от 350 р. за тканевые маски до 5000 р. за лифтинг-крем), MediPeel (от 360 р. за гидрогелевую маску до 6120 р. за антивозрастной набор) и Skin1004 (от 329 р. за противовоспалительные патчи до 2190 р. за гидрофильное масло). Советуем заглянуть сюда любителям миниатюр: на сайте есть целый раздел, посвященный маленьким баночкам, где можно заказать на пробу новые продукты или наборы — например, неплохой выравнивающий комплекс с экстрактом юдзу от Some by Me. А в самих магазинах обустроены тестинг-зоны с зеркалом и раковиной, где можно смыть свою косметику, нанести любой продукт и даже попробовать зубную пасту на вкус.
Еще из приятных особенностей — экспресс-доставка: на сайте обещают привезти ваш заказ на дом за полтора часа (работает в любом городе, где есть офлайн-магазин).
Адреса
Таганская, ½, стр. 2; Профсоюзная, 24, корп. 1
Сайт
Доставка
рассчитывается в зависимости от заказа
Стильная бьюти-квартира на Патриках, объединяющая в себе магазин косметики, салон красоты и кофейню. Главная фишка — возможность выбирать продукты прямо за столиком: заказываете кофе со сладостями из местной шоколатерии, а консультант приносит вам на бархатном подносе косметику для теста (на каждом столе предусмотрительно оставлено зеркало, мицеллярная вода и ватные диски).
В магазине представлены в основном люкс-бренды: шампуни Kevin Murphy, уход от Babor и Byredo, космецевтика Ultraceuticals, ароматы Jo Malone и Tom Ford. Часть средств можно опробовать там же, в одном из комплексов салона: уход для лица начинается от 8990 рублей, а спа-маникюр — от 3490 рублей.
Правда, на сайте ассортимент магазина не представлен: видимо, все покупки полагается совершать на месте. Зато в телеграм-канале проекта регулярно пишут о новых поступлениях и акциях.
The Face Only
Создатели одноименной сети бьюти-пространств и бренда косметики открыли онлайн-магазин с опцией подбора ухода от косметологов: оплачиваете консультацию, заполняете анкету, и специалисты проекта рассказывают, как улучшить состояние кожи, что поменять в текущем уходе, высылают подборку средств со ссылками и составляют для вас новую бьюти-рутину. Потраченную на консультацию 1000 рублей обещают вернуть, если решитесь купить из присланного списка все средства The Face Only.
Похожая опция есть еще у Openface: здесь можно выбрать формат консультации и задать дополнительные вопросы косметологу, но заказывать рекомендованную косметику придется отдельно, потому что бренд продает только свои баночки.
В самом онлайн-магазине The Face Only представлено не так много брендов, но есть известные Dr.Ceuracle, Comfort Zone, Allies of Skin и Skinceuticals.
Адрес
Большой Палашевский пер., 1/14, стр. 5
Доставка
300 рублей; самовывозом — бесплатно