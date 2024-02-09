Покупки месяца

13новых ароматов

Софья Серганова
Сегодня в 17:20
Запах черного камня, аромат странствий и цветочное звучание надвигающейся весны — рассказываем про самые интересные парфюмерные релизы последних месяцев, которые станут отличным подарком на 14 февраля.
Vilhelm Parfumerie Sparkling Jo

Аромат американского бренда полон бергамота, груши и можжевельника и искрится, как шампанское и платья танцовщицы Жозефины Бейкер — ей он и посвящен.

Цена
16 362 р.
Bastille Paradis Nuit

То ли сон в деревенском поле, то ли тусовка французской ночью. Вроде второе: из‑за марсельского мыла, кассии и какао — но с ними спорят ароматы сена и сандала.

Цена
15 800 р.
Tree of Life Smoke on the Water

Вместо хита Deep Purple скорее романтика дорожных странствий в духе «тихого огонька моей души»: можжевельник, горькие травы и легкая дымность кардамона.

Цена
15 000 р.
Korres Lefko

Внутри флакончика, больше похожего на аптечный, охапка цветов: ландыш, пион и роза. Самое то, чтобы прогнать зиму и почувствовать надвигающуюся весну.

Цена
5590 р.
Аромасвеча Vibe of Your Home Balance

Как пахнет надежность и спокойствие? Черным (какие времена, такое и спокойствие) камнем обсидианом, а еще кедром, эвкалиптом и фенхелем.

Цена
1 495 р.
Диффузор Cerería Mollá Tobacco & Amber

Вполне классическая восточная композиция: имбирь и табак сочетаются с нотами цитруса и лаванды и напоминают об индийских благовониях.

Цена
13 130 р.
Giardino Magico Tonka, Vanilla, White Musk

Еще один несвоевременный, но обещающий светлое будущее аромат: морская соль, спелые дыни и ваниль итальянских пекарен.

Цена
2590 р.
Voskanian Parfums Histoire d'une Rose

Эта роза оказалась в освежающей и слегка морозной компании цитрусов и лаванды. Немного тепла добавляют солнечный бергамот и дубовый мох.

Цена
20 900 р.
Mira Bruman Moscow

Коллекция свеч, диффузоров и ароматических спреев. За «московскость» отвечают красные ягоды и слива, а также березовые оттенки.

Цена
от 3500 р.
Подарочный набор Oud

Самый терпкий подарок на 14 февраля: диффузор, крем и мыло для рук с пряным кардамоном и перцем, которые уравновешиваются сандалом и удом.

Цена
14 400 р.
Maori Collection Life Pleasure

Обновление в «маорийской» линейке, где маорийский лишь дизайн. Внутри микс культур: индийский жасмин, мексиканская тубероза, турецкие взбитые сливки.

Цена
5999 р.
Ароматический спрей 100BON La Villa Calvi Spray

У вас есть корсиканская вилла дома — скажем, на постельном белье. Спасибо румспрею с эвкалиптом и сухоцветами, вдохновленному отелями Средиземноморья.

Цена
2925 р.
Mancera Cosmic Pepper

Видимо, так пахнет звездная пыль: острота красного и черного перца, бодрость танжерина, терпкость шалфея. Будто Зигги Стардаст без яркого мейкапа.

Цена
13 370 р.
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