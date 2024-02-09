Аромат американского бренда полон бергамота, груши и можжевельника и искрится, как шампанское и платья танцовщицы Жозефины Бейкер — ей он и посвящен.
То ли сон в деревенском поле, то ли тусовка французской ночью. Вроде второе: из‑за марсельского мыла, кассии и какао — но с ними спорят ароматы сена и сандала.
Вместо хита Deep Purple скорее романтика дорожных странствий в духе «тихого огонька моей души»: можжевельник, горькие травы и легкая дымность кардамона.
Внутри флакончика, больше похожего на аптечный, охапка цветов: ландыш, пион и роза. Самое то, чтобы прогнать зиму и почувствовать надвигающуюся весну.
Как пахнет надежность и спокойствие? Черным (какие времена, такое и спокойствие) камнем обсидианом, а еще кедром, эвкалиптом и фенхелем.
Вполне классическая восточная композиция: имбирь и табак сочетаются с нотами цитруса и лаванды и напоминают об индийских благовониях.
Еще один несвоевременный, но обещающий светлое будущее аромат: морская соль, спелые дыни и ваниль итальянских пекарен.
Эта роза оказалась в освежающей и слегка морозной компании цитрусов и лаванды. Немного тепла добавляют солнечный бергамот и дубовый мох.
Коллекция свеч, диффузоров и ароматических спреев. За «московскость» отвечают красные ягоды и слива, а также березовые оттенки.
Самый терпкий подарок на 14 февраля: диффузор, крем и мыло для рук с пряным кардамоном и перцем, которые уравновешиваются сандалом и удом.
Обновление в «маорийской» линейке, где маорийский лишь дизайн. Внутри микс культур: индийский жасмин, мексиканская тубероза, турецкие взбитые сливки.
У вас есть корсиканская вилла дома — скажем, на постельном белье. Спасибо румспрею с эвкалиптом и сухоцветами, вдохновленному отелями Средиземноморья.
Видимо, так пахнет звездная пыль: острота красного и черного перца, бодрость танжерина, терпкость шалфея. Будто Зигги Стардаст без яркого мейкапа.