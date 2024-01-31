Как избавиться от синяков под глазами: советы визажистов и достойные средства

Насколько действенны патчи или кремы вокруг глаз?
Они не сработают мгновенно, но любые патчи и увлажняющие средства полезны как первый этап перед нанесением косметики, потому что слегка выравнивают кожу — консилер не только сцепится с ней, но и не будет закатываться в мелкие морщинки. Бонусом уход подснимет отеки.
Важно помнить о двух моментах. Если на средстве написано «от отеков», в нем, скорее всего, содержится кофеин. Этот компонент может подсушивать, так что закройте такую сыворотку чем‑то увлажняющим. И наоборот: слишком плотные кремы тоже могут спровоцировать отечность, и косметика на них размажется.
Осветляющий уход для области вокруг глаз чаще всего строится вокруг антиоксидантов, препятствующих образованию меланина — вещества, которое отвечает за потемнение кожи. Сывороткам с витамином С или глабридином требуется не меньше месяца, чтобы стали заметны первые результаты. Но даже они не способны на чудо, нужно сочетать домашний уход с полноценным сном и не забывать про солнцезащиту, чтобы не мешать действию антиоксидантов (и не провоцировать пигментацию — издалека ее не отличить от обычных синяков).
Качественный уход позволяет выровнять тон, но если задача — идеальное покрытие без видимых изменений, придется воспользоваться консилерами или корректорами. Небольшая тень под глазами возникает из‑за анатомии лица, и получить однородный цвет, как на холсте, без декоративных средств невозможно.
В чем, собственно, разница между консилером и корректором?
В цвете. Консилер — средство, родственное тональному крему, и его стоит выбирать максимально близко к природному оттенку кожи. Корректоры, как правило, цветные — и предназначены для нейтрализации конкретных цветовых нюансов на лице. Те самые палетки на несколько оттенков, на первый взгляд похожие на тени, это корректоры.
Зачем нужен консилер, если есть тональный крем?
Это риторический вопрос. Пользоваться обычным тональником в зоне вокруг глаз действительно можно. Все зависит от того, какого эффекта вы хотите добиться, и подходит ли оттенок крема для лица области под глазами. Мимика здесь особенно активная, поэтому не факт, что даже стойкий тональник не скатается к середине дня.
Притом часто стойкость — синоним матовости, которая редко нужна периорбитальным участкам. Слишком плотный и матовый тон может выглядеть органично, если компенсировать его румянами и хайлайтером, под глазами же такой эффект чаще рождает ощущение маски и пресловутой «избыточной накрашенности».
Если вы не хотите заморачиваться с разными флаконами, присмотритесь к BB- или СС-кремам. Во-первых, в них меньше пигмента, чем в обычном тоне, во-вторых, они подстраиваются под оттенок кожи. Учитывайте, что корейские BB- и СС-средства чуть более серые, чем у европейских и американских марок.
Получается, консилер от прыщей тоже не подойдет?
Да, хотя этот формат тоже может быть грубоватым для нанесения под глаза. Если вы новичок, безопаснее искать пометку «для зоны вокруг глаз»: консилеры будут стойкими, но с атласным финишем и более дружелюбными по текстуре, успеете растушевать.
Говорят, что тональные средства сушат и провоцируют появление преждевременных морщин под глазами. Это правда?
Это миф. Первые поколения тональных средств действительно были похожи на замазку, но индустрия не стоит на месте, и в декоративную косметику включают все больше ухаживающих компонентов. Это не значит, что стоит забить на уход после снятия макияжа (да и безотносительно того, краситесь вы или нет), но регулярное использование консилера или тона не портит кожу.
Визажистка
Визажистка
Как выбрать оттенок маскировки?
Визажистка Аида Ибрагимова предлагает ориентироваться на разницу в полтона: «В повседневном макияже без активного контурирования коже вокруг глаз нужно чуть более светлое средство, чем лицу, чтобы нейтрализовать потемнение от синячка».
Как подготовиться к нанесению маскирующего средства?
Аида советует увлажнять кожу за 10 минут до использования консилера: «База в виде крема или сыворотки добавит средству сцепления с кожей, что позволит ему не скатываться. Но нужно дать увлажнению подсохнуть, иначе оно смешается с консилером, и макияж еще быстрее превратится в кашу».
Что еще влияет на стойкость?
Визажистка Дарья Радайкина уверена, что важны техника и область нанесения: «Наслаивайте корректирующие средства постепенно и растушевывайте мягкими втаптывающими движениями, чтобы не травмировать нежную кожу и не повредить нижние слои консилера. Избегайте нанесения на нижнее подвижное веко — там он наверняка скатается. Если хочется убрать неровный тон или припухлость именно на подвижном веке, есть смысл взять стойкие кремовые тени телесных цветов».
Нужно ли фиксировать консилер пудрой?
Вкратце — можно, но необязательно. Лучшая опция — прозрачная или полупрозрачная рассыпчатая пудра, чтобы не ошибиться с тоном. Проще всего наносить такую пушистой кистью — покрытие получится ровным, но невесомым. Дарья советует пудры со светоотражающими частичками: они визуально высветляют.
Аида добавляет, что пудры незаменимы летом или если вы активно потеете: «Пот — это соль, а она разъедает любые средства, кроме совсем железобетонных. Вместо того чтобы мучиться с нанесением экстраплотного консилера, лучше закрепить средство полегче пудрой».
Как обновить покрытие в течение дня без эффекта маски?
В идеале — просто нанести его заново. Избежать мороки с влажными салфетками позволит все та же пудра. Аккуратно разровняйте подскатавшийся консилер пальцем и снова припудрите. Тут важно не перестараться: логика, будто большой слой закрепления как‑то существенно продлит срок покрытия, не работает — достаточно пары взмахов кистью.
Как пользоваться цветными корректорами?
«Базовый принцип — противоположных цветов, — объясняет Аида Ибрагимова. — Если у вас есть синие нюансы, их удобнее маскировать желтым корректором, если покраснения — зеленым. Пигментные пятна можно скрыть сиреневатым оттенком, нейтрализующим желтизну. Розовый скрывает синяки, уходящие в зеленый».
«Сейчас в тренде корректоры и консилеры с персиковым оттенком, легкой текстурой и небольшим светоотражением, потому что он самый универсальный, — говорит Дарья Радайкина. — Синяки зачастую сочетают и серый, и сиреневый, и синеватый подтоны. Розовато-персиковые продукты справляются с несколькими задачами одновременно: правильный оттенок перекрывает нюансы тона, светоотражающие частички работают с затемнением, а увлажняющая формула обеспечивает комфорт для тонкой кожи вокруг глаз».
Когда наносить оттеночные корректоры?
Аида предлагает делать это до обычного консилера или тона, если вы сомневаетесь в собственных навыках макияжа. «Так вы точно не поставите цветное пятно и замаскируете несовершенство», — отмечает визажистка.
А маскировка вообще обязательна?
Нет — как и любой макияж. С бессменным трендом на Y2K и недавно начавшейся ностальгией по tumblr-эре синяки вообще можно нарисовать, добавив в область под глазами контур с холодным подтоном вместо светлого консилера. Чтобы смотрелось натурально, а не как костюм на Хэллоуин, более темный оттенок положите ближе к устью глаза и растушуйте в полупрозрачную дымку.