Как избавиться от синяков под глазами: советы визажистов и достойные средства

Осветляющий уход для области вокруг глаз чаще всего строится вокруг антиоксидантов, препятствующих образованию меланина — вещества, которое отвечает за потемнение кожи. Сывороткам с витамином С или глабридином требуется не меньше месяца, чтобы стали заметны первые результаты. Но даже они не способны на чудо, нужно сочетать домашний уход с полноценным сном и не забывать про солнцезащиту, чтобы не мешать действию антиоксидантов (и не провоцировать пигментацию — издалека ее не отличить от обычных синяков).