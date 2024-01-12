34 красивые вещи из трикотажа: врываемся в новый год в самой уютной одежде

Брюки и легинсы
Трикотажные брюки и легинсы (а точнее, современная версия вязаных рейтузов) заменят собой привычные, но не слишком теплые джинсы и офисные брюки. Носить их можно все так же с мягкими лонгсливом, футболкой и пиджаком или с объемным свитером крупной вязки или пушистым кардиганом — как полностью трикотажный человек. В конце концов, вплывать в новый год нужно только так — расслабленно, но царственно.
Свитеры и кардиганы
Самая зимняя и уютная одежда — свободные свитеры, водолазки и нарядные кардиганы, которым позавидовал бы ваш дедушка. Давать советы по стилю не будем — скажем лишь, что актуальными остаются и ugly sweaters вроде тех, что носил Марк Дарси в «Дневнике Бриджит Джонс», и премиальные кашемировые свитеры в духе old money, и размашистые модели с овечками и любыми другими наивными принтами и вышивками. Заодно советуем присмотреться к коллаборациям с локальными художниками и экспериментаторами.
Лонгсливы и топы
Беспроигрышный вариант для тех, кому классические свитеры кажутся слишком теплыми, колючими или просто объемными и не влезающими под пальто. Лонгслив или топ из тонкой шерсти заменит футболку и станет отличной базой: можно носить хоть с нарядной юбкой в пайетках или штанами с перьями, хоть с классическими джинсами или рабочими штанами и курткой.
Юбки и платья
Трикотажные макси-юбки и длинные платья в морозы защитят не хуже брюк и джоггеров — особенно если носить их с термобельем или теплыми колготками. Симпатичный прием, который мы советуем опробовать, — акцентированный трикотажный тотал-лук: платья или юбка и вязаный топ плюс наброшенный на плечи свитер или кардиган. Идеи для вдохновения можно подсмотреть у Arket и COS.
Нижнее белье
И такое тоже бывает! Кашемировое белье можно найти у дорогих профильных марок вроде Allude или Addicted, актуальные этой весной вязаные микрошорты у Mango, а надежные панталоны — у Mir Stores. Если и этого мало, обратите внимание на локальную марку Bureau de Tricoti: основной профиль бренда — вязаные зимние трусы и бра-топы.
Мелочи
Не забываем держать в тепле и комфорте уши, голову, шею и руки — с правильными аксессуарами можно пережить даже самые отчаянные морозы. А красивыми шерстяными носками или смешной балаклавой просто приятно щеголять, выбираясь на улицу или в любимое место. Пояс из шерсти не предлагаем, но это только пока!