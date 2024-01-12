Красивые вещи

34 красивые вещи из трикотажа: врываемся в новый год в самой уютной одежде

Таня Решетник
Сегодня в 17:34
Чтобы ворваться в новый год и рабочую рутину было чуть проще, предлагаем делать это в самых комфортных и уютных вещах — из тонкой шерсти, кашемира, мериноса и прочего трикотажа, в который так хочется замотаться с ног до головы. Собрали больше трех десятков предметов — от носков и лифчиков до современных рейтузов, свитеров и макси-юбок.

Брюки и легинсы

Трикотажные брюки и легинсы (а точнее, современная версия вязаных рейтузов) заменят собой привычные, но не слишком теплые джинсы и офисные брюки. Носить их можно все так же с мягкими лонгсливом, футболкой и пиджаком или с объемным свитером крупной вязки или пушистым кардиганом — как полностью трикотажный человек. В конце концов, вплывать в новый год нужно только так — расслабленно, но царственно.

Sporty & Rich
40 960 р.
Roma Uvarov
1462 р.
Derek Rose
16 400 р.
Around
12 900 р.
12Storeez
17 980 р.
Lime
4599 р.

Свитеры и кардиганы

Самая зимняя и уютная одежда — свободные свитеры, водолазки и нарядные кардиганы, которым позавидовал бы ваш дедушка. Давать советы по стилю не будем — скажем лишь, что актуальными остаются и ugly sweaters вроде тех, что носил Марк Дарси в «Дневнике Бриджит Джонс», и премиальные кашемировые свитеры в духе old money, и размашистые модели с овечками и любыми другими наивными принтами и вышивками. Заодно советуем присмотреться к коллаборациям с локальными художниками и экспериментаторами.

Shu
5990 р.
Studio 29
19 900 р.
Mir Stores
23 990 р.
Stussy
26 990 р.
Red September
23 000 р.
Mango
3999 р.
Roma Uvarov
3250 р.

Лонгсливы и топы

Беспроигрышный вариант для тех, кому классические свитеры кажутся слишком теплыми, колючими или просто объемными и не влезающими под пальто. Лонгслив или топ из тонкой шерсти заменит футболку и станет отличной базой: можно носить хоть с нарядной юбкой в пайетках или штанами с перьями, хоть с классическими джинсами или рабочими штанами и курткой.

Rooth
13 000 р.
Intimissimi
5299 р.
Lime
4999 р.
Present & Simple
17 990 р.
Sono
15 700 р.

Юбки и платья

Трикотажные макси-юбки и длинные платья в морозы защитят не хуже брюк и джоггеров — особенно если носить их с термобельем или теплыми колготками. Симпатичный прием, который мы советуем опробовать, — акцентированный трикотажный тотал-лук: платья или юбка и вязаный топ плюс наброшенный на плечи свитер или кардиган. Идеи для вдохновения можно подсмотреть у Arket и COS.

Befree
929 р.
Mango
4999 р.
12Storeez
34 980 р.
Totti
5236 р.
Dasha Phi
18 800 р.
Auralee
36 360 р.

Нижнее белье

И такое тоже бывает! Кашемировое белье можно найти у дорогих профильных марок вроде Allude или Addicted, актуальные этой весной вязаные микрошорты у Mango, а надежные панталоны — у Mir Stores. Если и этого мало, обратите внимание на локальную марку Bureau de Tricoti: основной профиль бренда — вязаные зимние трусы и бра-топы.

Laneus
31 010 р.
Addicted
22 400 р.
Sanchy
7000 р.
Allude
35 750 р.
Mango
5999 р.
Mir Stores
8590 р.
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Мелочи

Не забываем держать в тепле и комфорте уши, голову, шею и руки — с правильными аксессуарами можно пережить даже самые отчаянные морозы. А красивыми шерстяными носками или смешной балаклавой просто приятно щеголять, выбираясь на улицу или в любимое место. Пояс из шерсти не предлагаем, но это только пока!

Studio 29
4900 р.
Sela
1999 р.
Gate 31
3290 р.
Shu
2390 р.
Vereja
10 000 р.
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