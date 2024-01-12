34 красивые вещи из трикотажа: врываемся в новый год в самой уютной одежде

Трикотажные брюки и легинсы (а точнее, современная версия вязаных рейтузов) заменят собой привычные, но не слишком теплые джинсы и офисные брюки. Носить их можно все так же с мягкими лонгсливом, футболкой и пиджаком или с объемным свитером крупной вязки или пушистым кардиганом — как полностью трикотажный человек. В конце концов, вплывать в новый год нужно только так — расслабленно, но царственно.