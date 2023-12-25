Еще не выбрали подарки на Новый год? 25 сертификатов для тех, кто дотянул до последнего

Научиться рисовать, раскрыть в себе потаенные таланты, освежить старые навыки, поэкспериментировать со спиртовыми чернилами или техникой Fluid Art — все это можно в студии Draw & Go.
Поход на лепку — это гарантированно позитивные эмоции, милая посуда себе в коллекцию и классная, но не энергозатратная активность для новогодних праздников. Сертификат можно приобрести и на занятия для двоих — отличная идея для свидания.
В студиях Topstretching есть сразу несколько направлений, в числе которых функциональный тренинг и, разумеется, растяжка. Новый год — новое тело.
Сайклинг — еще одна альтернатива классическому залу. Можно подарить абонемент на одно занятие, а можно — сразу на тридцать. Мы рекомендуем компромиссный вариант с четырьмя, но уверены, что после таких тренировок любым новичкам захочется обзавестись велосипедом.
Есть друзья или знакомые, которые давно хотят татуировку, но никак не соберутся ее сделать? Вот идеальный вариант, чтобы придать им решимости.
Чем заняться на праздниках? Конечно, своим здоровьем! Например, сходить на массаж для повышения тонуса кожи и придания лицу более четкого контура.
Одна из крупнейших парфюмерно-косметических сетей с магазинами по всей России. Здесь точно можно найти что‑нибудь по душе: от бьюти-средств и аксессуаров до милых вещей для дома вроде свечей или шелковых наволочек.
Еще один беспроигрышный вариант подарка для тех, кому хочется подарить так много всего, что не знаешь, что выбрать. Здесь не только много косметики, но и впечатляющий выбор парфюмерии и ароматов для дома. А дизайн подарочной карты можно придумать самому.
Селективная косметика на любой вкус. В том числе и мужской. Лучший вариант для ценителей и ценительниц бьюти-средств.
Такое тоже оценят не только женщины и девушки. Ведь в магазине, помимо женской парфюмерии и косметики, есть раздел с классическими мужскими подарками: и бритва, и помазок, и уходовые наборы. Почему бы не предоставить мужчине возможность наконец-то купить себе все эти вещи самому?
Угодить сникерхеду — задача не из простых. Пускай сам выбирает, какие кроссовки, средства для ухода за обувью или брендовые сумки он хочет себе на Новый год.
Одежда, обувь и аксессуары для ценителей актуального аутдора и авангардной моды — как для мужчин, так и для женщин. Прекрасный вариант, чтобы войти в новый год в новом образе.
В Nuw представлены как популярные бренды, так и менее растиражированные марки с интересным дизайном и историей. Модницы и модники оценят.
Новая куртка, свитер, рубашка, сумка, кроссовки, ботинки, часы и даже элементы декора. Все здесь.
В магазине можно подобрать как идеальную пару для ежедневных пробежек (в том числе в непогоду), так и подходящую спортивную экипировку.
В сети магазинов можно найти не только добротные лоферы и ботинки, но и стоящую галантерею. Шарфы, платки, береты, сумочки, портмоне и даже кардхолдеры — выбор широкий.
Новая сумка для офиса, рюкзак для тренировок или чемодан для поездок в теплые страны — все это можно найти здесь.
Красивая лампа, забавная посуда, уютный текстиль и другие радости для домоседов. Вайбы IKEA прилагаются.
Тем, кто любит готовить и устраивать ужины, всегда можно подарить изящную посуду, столовые приборы или скатерть. Или фартук с вышитой морковкой. Или жостовский поднос с изображением арбуза. Или набор шпажек для закусок.
Новые беспроводные наушники, внешний аккумулятор или портативная акустика — подарки, от которых вряд ли кто‑то откажется. Если, конечно, не пользуется Android.
Книга — лучший подарок. Банально, но справедливо. Чтобы не гадать с выбором, подарите сертификат в один из крупнейших книжных города.
А если ваши друзья и знакомые предпочитают цифровой формат, то подарите им подписку на сервис, где читать книги и слушать аудиоверсии можно на своем телефоне.
Внушительная подписка с онлайн-кинотеатром, музыкальным стриминговым сервисом и системой накопления кешбэка.
Еще одна мощная подписка: огромная библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов — например, от HBO. Кстати, в «Okko Премиум» входит и подписка на Start, так что если кто‑то из ваших друзей или знакомых еще не смотрел «Слово пацана», то вот он шанс. А любители спорта порадуются трансляциям испанского футбольного чемпионата.
На Ozon — бесконечное множество разных товаров. От букинистических книг до необычных гаджетов. Просто подарите человеку неиссякаемую возможность выбора — допускаем, что получатель может растеряться от свалившихся на него подарочных перспектив, но для нас с вами это точно удобный и достойный вариант.