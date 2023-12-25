Новый год-2024

Еще не выбрали подарки на Новый год? 25 сертификатов для тех, кто дотянул до последнего

Диана Рубаева
Сегодня в 18:05
Сертификат — беспроигрышное решение, когда для поиска подарка на Новый год не осталось ни времени, ни идей. Во-первых, получатель сможет выбрать то, что ему действительно нужно, а во-вторых, сертификаты имеют номиналы на самый разный бюджет. Осталось только определиться с магазином и суммой подарка.

Draw & Go

от 2500 р.

Научиться рисовать, раскрыть в себе потаенные таланты, освежить старые навыки, поэкспериментировать со спиртовыми чернилами или техникой Fluid Art — все это можно в студии Draw & Go.

Dual Ceramics

от 2600 р.

Поход на лепку — это гарантированно позитивные эмоции, милая посуда себе в коллекцию и классная, но не энергозатратная активность для новогодних праздников. Сертификат можно приобрести и на занятия для двоих — отличная идея для свидания.

Topstretching

от 500 р.

В студиях Topstretching есть сразу несколько направлений, в числе которых функциональный тренинг и, разумеется, растяжка. Новый год — новое тело.

Rock the Cycle

от 1390 р.

Сайклинг — еще одна альтернатива классическому залу. Можно подарить абонемент на одно занятие, а можно — сразу на тридцать. Мы рекомендуем компромиссный вариант с четырьмя, но уверены, что после таких тренировок любым новичкам захочется обзавестись велосипедом.

Faux Pas Tattoo

от 5000 р.

Есть друзья или знакомые, которые давно хотят татуировку, но никак не соберутся ее сделать? Вот идеальный вариант, чтобы придать им решимости.

The Face Only

от 5000 р.

Чем заняться на праздниках? Конечно, своим здоровьем! Например, сходить на массаж для повышения тонуса кожи и придания лицу более четкого контура.

«Рив Гош»

от 300 р.

Одна из крупнейших парфюмерно-косметических сетей с магазинами по всей России. Здесь точно можно найти что‑нибудь по душе: от бьюти-средств и аксессуаров до милых вещей для дома вроде свечей или шелковых наволочек.

Gold Apple

от 300 р.

Еще один беспроигрышный вариант подарка для тех, кому хочется подарить так много всего, что не знаешь, что выбрать. Здесь не только много косметики, но и впечатляющий выбор парфюмерии и ароматов для дома. А дизайн подарочной карты можно придумать самому.

Foam

от 1500 р.

Селективная косметика на любой вкус. В том числе и мужской. Лучший вариант для ценителей и ценительниц бьюти-средств.

Randewoo

от 1000 р.

Такое тоже оценят не только женщины и девушки. Ведь в магазине, помимо женской парфюмерии и косметики, есть раздел с классическими мужскими подарками: и бритва, и помазок, и уходовые наборы. Почему бы не предоставить мужчине возможность наконец-то купить себе все эти вещи самому?

Sneakerhead

от 3000 р.

Угодить сникерхеду — задача не из простых. Пускай сам выбирает, какие кроссовки, средства для ухода за обувью или брендовые сумки он хочет себе на Новый год.

Peak

от 5000 р.

Одежда, обувь и аксессуары для ценителей актуального аутдора и авангардной моды — как для мужчин, так и для женщин. Прекрасный вариант, чтобы войти в новый год в новом образе.

Nuw

от 5000 р.

В Nuw представлены как популярные бренды, так и менее растиражированные марки с интересным дизайном и историей. Модницы и модники оценят.

Brandshop

от 3000 р.

Новая куртка, свитер, рубашка, сумка, кроссовки, ботинки, часы и даже элементы декора. Все здесь.

Run Lab

от 5000 р.

В магазине можно подобрать как идеальную пару для ежедневных пробежек (в том числе в непогоду), так и подходящую спортивную экипировку.

Rendez-Vous

от 3000 р.

В сети магазинов можно найти не только добротные лоферы и ботинки, но и стоящую галантерею. Шарфы, платки, береты, сумочки, портмоне и даже кардхолдеры — выбор широкий.

«Пан Чемодан»

от 1800 р.

Новая сумка для офиса, рюкзак для тренировок или чемодан для поездок в теплые страны — все это можно найти здесь.

Design Boom

от 1500 р.

Красивая лампа, забавная посуда, уютный текстиль и другие радости для домоседов. Вайбы IKEA прилагаются.

The Dar

от 10 000 р.

Тем, кто любит готовить и устраивать ужины, всегда можно подарить изящную посуду, столовые приборы или скатерть. Или фартук с вышитой морковкой. Или жостовский поднос с изображением арбуза. Или набор шпажек для закусок.

restore:

от 10 000 р.

Новые беспроводные наушники, внешний аккумулятор или портативная акустика — подарки, от которых вряд ли кто‑то откажется. Если, конечно, не пользуется Android.

«Москва»

от 1500 р.

Книга — лучший подарок. Банально, но справедливо. Чтобы не гадать с выбором, подарите сертификат в один из крупнейших книжных города.

«Литрес»

от 100 р.

А если ваши друзья и знакомые предпочитают цифровой формат, то подарите им подписку на сервис, где читать книги и слушать аудиоверсии можно на своем телефоне.

«Яндекс Плюс»

1990 р.

Внушительная подписка с онлайн-кинотеатром, музыкальным стриминговым сервисом и системой накопления кешбэка.

Okko «Премиум»

3495 р.

Еще одна мощная подписка: огромная библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов — например, от HBO. Кстати, в «Okko Премиум» входит и подписка на Start, так что если кто‑то из ваших друзей или знакомых еще не смотрел «Слово пацана», то вот он шанс. А любители спорта порадуются трансляциям испанского футбольного чемпионата.

Ozon

от 500 р.

На Ozon — бесконечное множество разных товаров. От букинистических книг до необычных гаджетов. Просто подарите человеку неиссякаемую возможность выбора — допускаем, что получатель может растеряться от свалившихся на него подарочных перспектив, но для нас с вами это точно удобный и достойный вариант.

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