Еще не выбрали подарки на Новый год? 25 сертификатов для тех, кто дотянул до последнего

Еще один беспроигрышный вариант подарка для тех, кому хочется подарить так много всего, что не знаешь, что выбрать. Здесь не только много косметики, но и впечатляющий выбор парфюмерии и ароматов для дома. А дизайн подарочной карты можно придумать самому.