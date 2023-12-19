Как быстро и красиво упаковать подарки и украсить дом: лайфхаки из соцсетей

В преддверии Нового года хочется, чтобы даже коктейли были празднично украшены. В одном из самых эффектных, но при этом несложных вариантов в стакан нужно добавить немного воды и несколько ягод клюквы. Потом обмотать нитками верхушку веточки розмарина и установить специю вертикально в стакане — она будет играть роль ароматной елочки. После того как стакан постоит в морозилке, вода застынет и зафиксирует розмарин, от ниток нужно будет избавиться. И сверху уже можно заливать любой полупрозрачный напиток.