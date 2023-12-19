Как быстро и красиво упаковать подарки и украсить дом: лайфхаки из соцсетей

Как упаковать подарки
Простой способ обернуть подарок прямоугольной формы: вырезать квадрат из упаковочной бумаги, в середину положить коробку с обращенными к углам сторонами и начать ее заворачивать в форме конверта. Оставшуюся сторону останется подогнуть и зафиксировать скотчем.
Чтобы человеку, получающему подарок, не пришлось долго возиться с разворачиванием, можно воспользоваться упаковочным лайфхаком: изнутри приклеить на бумагу клейкую ленту. Когда за нее потянут, упаковка раскроется по тому же принципу, что и целлофан в пачке онигири.
Подарок можно упаковать в виде конфеты: прикинуть размер, придать бумаге нужную форму, а потом сформировать хвостики и завязать их лентами. Для заворачивания презента цилиндрической формы нужно надрезать края бумаги, а потом собрать эти кусочки вокруг дна и крышки. Если эти варианты не подходят, можно самостоятельно сделать пакет: подгадать размер, заклеить дно и завернуть верхний край, украсив его бантиком. По тому же принципу авторка видео предлагает запаковать бутылку: собрать узкий пакет, но немного поколдовать над верхней частью и сделать из нее гофрированный бант.
Если хочется украсить обычный крафтовый пакет, можно смастерить елочку из бумажной ажурной салфетки: нарезать ее треугольниками, собрать из них дерево и прикрепить звезды и бусины.
Вместо привычного банта можно сделать пышный многослойный: для этого атласную ленту нужно несколько раз обмотать вокруг большого и указательного пальцев, а потом завязать хвостики и расправить. Такой бант можно использовать и в подарочной упаковке, и в декоре.
Если вы привыкли оборачивать ленту вокруг подарка, перекрещивая ее внизу, вы знаете, что в итоге там образуется некрасивый узел. Чтобы он не портил внешнего вида упаковки, на этом месте можно завязать бант.
Как украсить квартиру и стол
По-праздничному оформить можно даже дверной проем — для это понадобятся штанга для шторки для ванны и елочные ветви. Главное — убедиться, что распорка крепко стоит в проеме, после чего ее можно в несколько слоев обмотать еловыми и электрическими гирляндами, а по желанию добавить еще и другие украшения.
Если обычную елку не хочется или некуда ставить, но главной новогодней символики будто не хватает в квартире — есть вариант с елкой настенной. Зеленую мишуру нужно крепко приклеить к стене зигзагом, а потом по собственному усмотрению украсить гирляндами, игрушками или бантами.
Чтобы погружаться в новогоднюю атмосферу прямо с порога квартиры, можно украсить потолок в коридоре: в несколько рядов повесить электрическую гирлянду, у боков закрепить еловые ветви, а к нитям со светодиодами привязать елочные шары.
В преддверии Нового года хочется, чтобы даже коктейли были празднично украшены. В одном из самых эффектных, но при этом несложных вариантов в стакан нужно добавить немного воды и несколько ягод клюквы. Потом обмотать нитками верхушку веточки розмарина и установить специю вертикально в стакане — она будет играть роль ароматной елочки. После того как стакан постоит в морозилке, вода застынет и зафиксирует розмарин, от ниток нужно будет избавиться. И сверху уже можно заливать любой полупрозрачный напиток.