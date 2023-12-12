Для любителей минимализма и аскетичного дизайна. Есть вариант в натуральном оттенке, а также покрытый водостойкой черной краской.
Светящаяся фигурка отлично дополнит настоящую елку или впишется в праздничную сервировку стола. А еще можно использовать ее как детский ночник.
Такая декоративная свеча из пчелиного воска с хлопковым фитилем будет гореть в течение часа.
Это и декоративная скульптура, и функциональный подсвечник. Изделие выполнено из металла и рассчитано на шесть чайных свечей.
Хлопковый плед будет согревать холодными зимними вечерами, а узор в скандинавском стиле поможет настроиться на праздничную волну.
Если и готовить салаты, то только в красивом фартуке. Этот украшен милым новогодним узором и дополнен удобным карманом.
Нескучный дизайн этого блюда в форме елки сделает его главным героем новогоднего стола.
Экологичная альтернатива мишуре и другим пластиковым украшениям. Длина гирлянды составляет чуть больше метра.
Яркая пробка поможет соблюсти новогоднюю тематику в каждой детали. Есть варианты в виде елки и гнома — оба сделаны из керамики.
Благодаря универсальному рисунку хлопковую скатерть можно использовать не только в праздники, но и в течение всего зимнего сезона.
Неброский рождественский венок можно повесить на дверь, чтобы создать праздничное настроение себе и соседям.
Такую елку можно украсить как душе угодно. Идеальный вариант для тех, кому сложно найти место для живой и не хочется покупать искусственную.
Квадратная подушка из габардина с забавным рисунком для создания непринужденной атмосферы в гостиной или спальне.
Три свечи сделаны из соевого воска, но работают от батареек. В изделия встроена функция таймера: после 6 часов свечения они выключаются на 18.
Дорожка с элементами этно-стилистики изготовлена из хлопка. С ее помощью удобно обозначить места каждого гостя за праздничным столом.
Креативная вариация классической ели — декоративное дерево с красными ягодами, которое не требует дополнительных украшений.
Милая статуэтка с пожеланием счастливого Рождества выполнена из дерева и дополнена нежно-розовыми элементами.
Хлопковый носок в горошек, который приумножит радость от обмена подарками с семьей или друзьями.
Авторская тарелка с трогательным ностальгическим сюжетом и тремя зайчатами создана мастерской Agami Ceramics совместно с художницей Катей Дорохиной.
Еще один вариант для любителей креативных елок. Конические сосны можно использовать по отдельности или как единый сет.
Легкую звезду можно использовать по-разному: например, повесить на стену или под потолок, а также просто поставить у елки.
Елочная игрушка с названием «Санкт-Петербург» подойдет для всех, кто скучает по конфетам «как из детства» и слегка ностальгирует по прошлому.
Благодаря рисунку с елями и хлопьями снега полотенца можно использовать в качестве декора на праздничном ужине.
Дизайнерский колокольчик на елку создан по библейским мотивам и выполнен из фарфора.
Такая ель точно впишется в любой интерьер: все благодаря строгой лаконичной форме и нейтральной отделке.