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Новый год-2024

25Как украсить дом к Новому году: 25 идей

Олеся Морозова
Сегодня в 13:06
Сделали подборку для тех, кто еще не достал коробку с любимыми игрушками или хочет обновить наскучивший праздничный декор. Советуем небанальные варианты елок, а также посуду, текстиль и другие изделия на самый разный вкус и бюджет.
Деревянная скульптура-елка

Для любителей минимализма и аскетичного дизайна. Есть вариант в натуральном оттенке, а также покрытый водостойкой черной краской.

Купить
700 р.
Ночник в виде елки

Светящаяся фигурка отлично дополнит настоящую елку или впишется в праздничную сервировку стола. А еще можно использовать ее как детский ночник.

Купить
300 р.
Свеча-елочка ручной работы

Такая декоративная свеча из пчелиного воска с хлопковым фитилем будет гореть в течение часа.

Купить
400 р.
Подсвечник на шесть свечей «3 сороки»

Это и декоративная скульптура, и функциональный подсвечник. Изделие выполнено из металла и рассчитано на шесть чайных свечей.

Купить
2000 р.
Плед с оленями Küchenland

Хлопковый плед будет согревать холодными зимними вечерами, а узор в скандинавском стиле поможет настроиться на праздничную волну.

Купить
5490 р.
Фартук Küchenland

Если и готовить салаты, то только в красивом фартуке. Этот украшен милым новогодним узором и дополнен удобным карманом.

Купить
1490 р.
Блюдо COZY HOME

Нескучный дизайн этого блюда в форме елки сделает его главным героем новогоднего стола.

Купить
1495 р.
Декоративная гирлянда Küchenland

Экологичная альтернатива мишуре и другим пластиковым украшениям. Длина гирлянды составляет чуть больше метра.

Купить
599 р.
Пробка для вина COZY HOME

Яркая пробка поможет соблюсти новогоднюю тематику в каждой детали. Есть варианты в виде елки и гнома — оба сделаны из керамики.

Купить
395 р.
Скатерть Uccelli

Благодаря универсальному рисунку хлопковую скатерть можно использовать не только в праздники, но и в течение всего зимнего сезона.

Купить
1095 р.
Рождественский венок «Огненное танго»

Неброский рождественский венок можно повесить на дверь, чтобы создать праздничное настроение себе и соседям.

Купить
2540 р.
Подвесная елка в скандинавском стиле

Такую елку можно украсить как душе угодно. Идеальный вариант для тех, кому сложно найти место для живой и не хочется покупать искусственную.

Купить
694 р.
Декоративная подушка HOFF

Квадратная подушка из габардина с забавным рисунком для создания непринужденной атмосферы в гостиной или спальне.

Купить
399 р.
Набор электрических свечей Tkano

Три свечи сделаны из соевого воска, но работают от батареек. В изделия встроена функция таймера: после 6 часов свечения они выключаются на 18.

Купить
1990 р.
Дорожка с вышивкой Tkano

Дорожка с элементами этно-стилистики изготовлена из хлопка. С ее помощью удобно обозначить места каждого гостя за праздничным столом.

Купить
3390 р.
Настольная ель COINCASA

Креативная вариация классической ели — декоративное дерево с красными ягодами, которое не требует дополнительных украшений.

Купить
1890 р.
Новогоднее украшение Cosy & Trendy

Милая статуэтка с пожеланием счастливого Рождества выполнена из дерева и дополнена нежно-розовыми элементами.

Купить
1590 р.
Рождественский носок COINCASA

Хлопковый носок в горошек, который приумножит радость от обмена подарками с семьей или друзьями.

Купить
2990 р.
Тарелка Agami Ceramics

Авторская тарелка с трогательным ностальгическим сюжетом и тремя зайчатами создана мастерской Agami Ceramics совместно с художницей Катей Дорохиной.

Купить
2500 р.
Конические деревья La Forma

Еще один вариант для любителей креативных елок. Конические сосны можно использовать по отдельности или как единый сет.

Купить
6990 р.
Бумажная звезда «Господин Ëлкин»

Легкую звезду можно использовать по-разному: например, повесить на стену или под потолок, а также просто поставить у елки.

Купить
990 р.
Елочное украшение-конфета Klimenkoff

Елочная игрушка с названием «Санкт-Петербург» подойдет для всех, кто скучает по конфетам «как из детства» и слегка ностальгирует по прошлому.

Купить
2750 р.
Набор столовых полотенец La Redoute

Благодаря рисунку с елями и хлопьями снега полотенца можно использовать в качестве декора на праздничном ужине.

Купить
1549 р.
Елочная игрушка ALESSI

Дизайнерский колокольчик на елку создан по библейским мотивам и выполнен из фарфора.

Купить
4200 р.
Декоративная деревянная ель TO4ROOMS

Такая ель точно впишется в любой интерьер: все благодаря строгой лаконичной форме и нейтральной отделке.

Купить
6400 р.
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