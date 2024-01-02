Где расслабиться на январских каникулах: 8 спа-отелей в Петербурге и за городом

Один из главных долгожителей среди петербургских спа-отелей, по-прежнему любимый жителями города. Здесь один из крупнейших бассейнов Петербурга и целый комплекс саун: русская баня, санариумМягкая форма сауны. Сочетает в себе жар финской и влажность парной и, как сказано на сайте отеля, создает ощущение, будто находишься в тропическом лесу. , калдариумЧасть древнеримских терм — общественных бань. В современном прочтении — помещение с умеренно высокой температурой (до 50 градусов) и влажностью и оборудованием для арома- и светотерапии. , паровая комната, хаммам, две финские сауны и «Снежный рай»Тонизирующее помещение с температурой –15 градусов.. Номера отделаны в скандинавском стиле с тропическим душем и удобными кроватями с тремя видами подушек. Завтраки разнообразные, есть отдельный «детский стол», по воскресеньям наливают игристое.