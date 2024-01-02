Где расслабиться на январских каникулах: 8 спа-отелей в Петербурге и за городом

Parklane Resort & SPA
Отель с номерами в скандинавском стиле в Приморском парке Победы. Отдых здесь можно совместить с прогулкой по аллеям живописного парка Крестовского острова. В спа-комплексе есть хаммам, финская сауна, детский бассейн, бассейн с горячей водой и джакузи, душевые с контрастным душем. Из минусов посетители отмечают платную парковку на территории комплекса.
Адрес
Рюхина, 9
Стоимость
cпа-процедуры — 7500 р. (только по предварительной записи), номер стандарт — от 5500 р.
Hilton Expo Forum
Гостиница находится на территории «Экспофорума», в трех километрах от аэропорта Пулково. Во всех номерах панорамные окна и впечатляющие ванные комнаты с джакузи и душевыми. В стоимость проживания включен час посещения спа-комплекса в день; дольше — по предварительной записи. В нем бассейн и несколько парных — русская, финская, хаммам, солевая, а еще стеклянная крыша с видом на звездное небо. Для жильцов действует бесплатный трансфер, курсирующий между отелем и станцией метро «Московская».
Адрес
Петербургское ш., 62, корп.1
Стоимость
спа-процедуры — от 3330 р. (только по предварительной записи), номер стандарт — от 6000 р.
Palace Bridge Hotel
Один из главных долгожителей среди петербургских спа-отелей, по-прежнему любимый жителями города. Здесь один из крупнейших бассейнов Петербурга и целый комплекс саун: русская баня, санариумМягкая форма сауны. Сочетает в себе жар финской и влажность парной и, как сказано на сайте отеля, создает ощущение, будто находишься в тропическом лесу. , калдариумЧасть древнеримских терм — общественных бань. В современном прочтении — помещение с умеренно высокой температурой (до 50 градусов) и влажностью и оборудованием для арома- и светотерапии. , паровая комната, хаммам, две финские сауны и «Снежный рай»Тонизирующее помещение с температурой –15 градусов.. Номера отделаны в скандинавском стиле с тропическим душем и удобными кроватями с тремя видами подушек. Завтраки разнообразные, есть отдельный «детский стол», по воскресеньям наливают игристое.
KRAVT Nevsky Hotel & Spa
Приятный новый отель в самом центре города. Номера с дизайнерским ремонтом от стандарта до люкса с видом на Невский проспект (даже предлагают выбрать подушку для «безупречного сна»). В спа вас ждут бассейн, сауна и хаммам, джакузи и дорожки КнейпаСпа-процедура с холодными и горячими ванночками для ног., а еще соляная комната, снежный душДля экстремального охлаждения после сауны, бани или хаммама., скрабирняДля процедур обертывания и скрабирования. и аромапаровая. Выбор завтраков небольшой, но есть возможность заказать некоторые блюда на альтернативном молоке.
Адрес
Александра Невского, 8а
Стоимость
спа-процедуры — от 5000 р. (для гостей отеля с 9.00 до 12.00 посещение бесплатно), номер стандарт — от 6000 р.
Tsar Palace Luxury Hotel & SPA
Роскошный отель с царскими интерьерами, расположенный в Пушкине. Создатели вдохновлялись убранством Екатерининского дворца: в зоне ресепшен пол выполнен из мрамора и оникса, а стены коридоров отеля украшены произведениями царскосельских художников. В отеле два ресторана и два банкетных зала для мероприятий. Завтраки включены в проживание и очень разнообразны — сырники, омлеты, свежевыжатые соки, игристое. Но главное — гидротермальный комплекс площадью 800 кв. метров с бассейном под прозрачным куполом, хаммамом с теплыми мраморными лежаками, финской и соляной сауной (последняя для тех, кто не любит высокие температуры).
Адрес
Пушкин, Софийский б-р, 32
Стоимость
спа-процедуры — от 1900 р. (только по предварительной записи), номер стандарт — от 12 800 р.
Акваклуб Voda
В первую очередь это спа-комплекс, во-вторую — отель, в сочетании получаем восхитительные выходные и полный релакс. В аквазоне площадью 600 кв. метров есть сауна, хаммам и бассейн с подсветкой. А еще ресторан Mizu, который будто парит в воздухе над водой, — можно насладиться коктейлем, не выходя из бассейна. В отеле рекомендуем брать номер с ванной — тогда можно продолжить купания с видом на лес.
«Президент-отель»
Пятизвездочный загородный отель в живописном Зеленогорске со спа-зоной и рестораном «Птички и ягоды». Спа совсем небольшой, но уютный — с живыми растениями и окном в пол. Здесь теплый бассейн под крышей, хаммам и финская сауна, а еще большой сезонный бассейн на улице (отличный повод приехать сюда еще и летом). Если вы любите уединение и прогулки к Финскому заливу — это ваш спа-вариант.
Адрес
Зеленогорск, Приморское ш., 572
Стоимость
спа-процедуры — от 6000 р. (для гостей отеля — бесплатно), номер стандарт — от 7000 р.
Residence Hotel & SPA
Еще один загородный отель с роскошными интерьерами и просторным спа-комплексом. В дизайнерских номерах много ярких и необычных деталей: светильники, мягкие кресла, зеркала с винтажными рамами. В спа-центре три бассейна (плавательный, с соленой водой, гидромассажный, а еще отдельная зона для фут-массажа), финская и турецкая парные, соляная пещера. Рекомендуем ресторан с говорящим названием «Богема» — там хрустальные люстры и белоснежные скатерти для ужина a la carte.
Адрес
Репино, Вокзальная, 1
Стоимость
спа-процедуры — от 2000 р. (для гостей отеля от 1800 р. на три часа), номер стандарт — от 9500 р.