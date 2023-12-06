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Новый год-2024

22подарка для тех, кто следит за здоровьем с головы до ног

Софья Серганова
Сегодня в 15:40
Забота о себе начинается, конечно, не с вещей, но эти приятные мелочи помогут начать новую жизнь с нового года. Собрали идеи, что можно подарить тем, кто заботится о своем здоровье.
Веник для бани, пижма

Детокс, для которого не нужно ехать за тридевять земель, — баня с веником, да еще с каким!

Цена
200 р.
Сертификат в Invitro

Подарок для тех, кто никак не может дойти до врача и сдать нужные анализы. Чем не романтичный сюрприз?

Цена
от 1000 р.
Лосьон-спрей для интимной зоны «Несекрет»

Увлажняющее средство на случай побочек от лекарств и жертв во имя синтетического белья.

Цена
1200 р.
Универсальное чистящее средство

Гениальное средство, чтобы превратить чистящее средство для плиты и окон в инструмент ароматерапии.

Цена
1490 р.
Маття-латте Re-Feel

Если маття на кокосовом наскучила, вот альтернатива — та же маття, только с заветным коллагеном.

Цена
1600 р.
Набор менструальных чаш Satisfyer

Интимные подарки трудно подобрать без вишлиста — зато дарить, если доверяете в дружбе или отношениях, вдвойне приятно.

Цена
1790 р.
Ароматическая бумага Neumann Paper

Удобный вариант для быстрой душистой сессии — бумага для ароматерапии с добавлением сандалового масла. Самое то, чтобы расслабиться.

Цена
2000 р.
Таблетница Safer

Превращаем депрессию в броское украшение и носим нужные медикаменты всегда при себе.

Цена
2600 р.
Массажный коврик Relaxmat

Отличный вариант расслабить спину после рабочего дня, проведенного в позе креветки.

Цена
2990 р.
Ароматический спрей Gaze

Коллаб нишевой ольфакторной марки из Питера и сервиса психотерапии «Ясно». Можно брызгать на белье или одежду.

Цена
3000 р.
Массажная свеча Petits Joujoux

При нагреве свеча превращается в душистое массажное масло с ароматом цитрусов. А такого объема хватит надолго.

Цена
3699 р.
Набор для окуривания Quarz

Жечь к концу года можно не только пресловутые записочки — попутно наряжайтесь в темную органзу и включайте темный инди нулевых.

Цена
3600 р.
Утяжелители Nuself

Утяжелители для тех, кто не любит держать что‑то дополнительное в руках во время занятий, сравнятся по эффекту с легкими гантелями.

Цена
3400 р.
Беруши Dr.Head

Продвинутые беруши делаются по индивидуальным слепкам и изолируют шумы куда лучше рядовых — сможете уснуть даже на шумной вечеринке.

Цена
3750 р.
Интерьерный мобиль Kinetic Levi

Если вы только вступили на путь медитаций, а сконцентрироваться все еще сложно, попробуйте удерживать внимание на мобиле.

Цена
3900 р.
Мини-вибратор Satisfyer

Эту игрушку не отличить от помады — на случай, если вы предпочитаете хранить неочевидные аксессуары в заметных местах.

Цена
3631 р.
Жидкий концентрат Istok Lab

Концентрированный аналог аромата мятного чая, чтобы спать крепко и беззаботно.

Цена
3200 р.
Набор бокалов Porter Green

Убить вещи из силикона невозможно, а чистить — элементарно. И в пир, и в мир, и в добрые люди.

Цена
5300 р.
Детектор углекислого газа

С чистым воздухом спишь крепче и соображаешь бодрее — мы проверяли.

Цена
6790 р.
Одеяло с подогревом

Теплое одеяло, чтобы расслабленные домашние вечера стали еще более расслабленными.

Цена
7875 р.
Массажер для ног Gezatone

Еще один массажный девайс в подборке спасет ноги после праздничных вечеринок и опрометчиво выбранной обуви.

Цена
9390 р.
Бутылка для воды Collina Strada

Барбикор, выкрученный на максимум. Соблюдать водный баланс с таким аксессуаром станет еще приятнее.

Цена
9950 р.
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