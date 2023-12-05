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Новый год-2024

Что подарить родственникам на Новый год? 22 идеи

Диана Рубаева
Сегодня в 12:36
Гейзерные кофеварки, ТВ-приставки и ироничная классика — рассказываем, что можно подарить на Новый год мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Выбрать подарок родственникам (даже тем, с которыми вы живете под одной крышей) — задача не из простых. Если вы точно знаете, что они хотят, или у вас есть подсказки от них, то это облегчит поиски. Но в большинстве случаев потребуется творческий подход.

Для мам и пап

Это могут быть понятные и полезные в быту вещи — от красивых тарелок и гейзерной кофеварки до умной колонки и лампы с имитацией солнечного света. Имеет смысл обратить внимание на универсальные решения: сертификат в книжный (ведь книга — это лучший подарок), внешний аккумулятор (все пользуются телефонами) или вместительную сумку-тоут (для походов за продуктами и поездок на дачу). А еще к выбору подарка можно подойти иронично: купить всегда уместные, хотя и немного банальные, гель для душа для мамы и набор для бритья для папы.

Электровафельница Tefal
6499 р.
Комплект из двух тарелок Tassen
4790 р.
Сумка-тоут Mister Green
2950 р.
Гейзерная кофеварка Bialetti
3102 р.
Сертификат в книжный "Москва"
От 1500 р.
Ароматический диффузор Bon Parfumeur
3960 р.
Шкатулка Tesora
5290 р.
Мультимедийная станция Indivo
4490 р.
Внешний аккумулятор Voyager Red
2490 р.
Гель для душа Acca Kappa
3200 р.
Набор для бритья Proraso
2900 р.
Умная колонка SberBoom
9990 р.

Для бабушек и дедушек

Подарки для них — это не только про пользу и функциональность, но и про проявление заботы. Присмотритесь к уютным и красивым вещам, которые можно часто использовать в быту. Например, к милым кружкам, яркому чайнику или теплому пледу. Есть вариант с ТВ-приставкой, чтобы бабушка и дедушка смотрели фильмы в онлайн-кинотеатрах или видео на ютубе.

Чайник Viva Scandinavia
5490 р.
Диффузор Windsor’s Soap
4190 р.
Женские перчатки Shu
2490 р.
Кружка Agami Ceramics
1700 р.
Смарт-ТВ-приставка Xiaomi
6499 р.
Тапочки Ecco
5999 р.
Полотенце Morpheus
1500 р.
Плед Moroshka
2620 р.
Термос Bobber
4190 р.
Крем для рук Zielinski & Rozen
1520 р.
Портмоне Boss
11 640 р.
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