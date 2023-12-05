Что подарить родственникам на Новый год? 22 идеи

Выбрать подарок родственникам (даже тем, с которыми вы живете под одной крышей) — задача не из простых. Если вы точно знаете, что они хотят, или у вас есть подсказки от них, то это облегчит поиски. Но в большинстве случаев потребуется творческий подход.
Для мам и пап
Это могут быть понятные и полезные в быту вещи — от красивых тарелок и гейзерной кофеварки до умной колонки и лампы с имитацией солнечного света. Имеет смысл обратить внимание на универсальные решения: сертификат в книжный (ведь книга — это лучший подарок), внешний аккумулятор (все пользуются телефонами) или вместительную сумку-тоут (для походов за продуктами и поездок на дачу). А еще к выбору подарка можно подойти иронично: купить всегда уместные, хотя и немного банальные, гель для душа для мамы и набор для бритья для папы.
Для бабушек и дедушек
Подарки для них — это не только про пользу и функциональность, но и про проявление заботы. Присмотритесь к уютным и красивым вещам, которые можно часто использовать в быту. Например, к милым кружкам, яркому чайнику или теплому пледу. Есть вариант с ТВ-приставкой, чтобы бабушка и дедушка смотрели фильмы в онлайн-кинотеатрах или видео на ютубе.