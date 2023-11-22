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Покупки месяца

13новых ароматов

Софья Серганова
Сегодня в 18:45
Ведьминский коктейль, алкоголь с курительными смесями и разные виды почв — рассказываем про недавние парфюмерные релизы, к которым стоит присмотреться и принюхаться.
Borntostandout Dirty Rice

В Cosmotheca приехала корейская линейка с игривыми названиями. Но сами духи вполне серьезные — пахнут рисовым пудингом и накрахмаленной рубашкой.

Цена
17 900 р.
Fakoshima Styrax Gris

Один из шести новых ароматов для дома от отечественного бренда. Пахнет кожаной курткой с металлическими заклепками — одновременно телесно и холодно.

Цена
14 800 р.
Fueguia Xocoatl

Горячий шоколад, в который щедро насыпали специй для глинтвейна. По легенде, такой делали ацтеки, но рецепт хорош и в смурной Москве.

Цена
25 500 р.
Ostrikov Beauty Publishing Yuzu

В представительном флаконе спрея для тела, волос и текстиля прячутся цитрусовая карамель и жвачка с тропическим вкусом.

Цена
2169 р.
L’Artisan Parfumeur Cuir Grenat

Парфюмер Кристоф Рейно посвятил новые духи Марокко. С ассоциациями первого ряда — припыленной кожей и амброй — спорит шипучая малиновая надстройка.

Цена
21 700 р.
Vilhelm Parfumerie Faces of Francis

Аромат посвящен триптихам Фрэнсиса Бэкона, но, вопреки ожиданиям, получился носибельным: в нем фисташки и деревянные стены, впитавшие запах краски.

Цена
19 250 р.
Akro Bake

Лимонный тарт, съеденный на открытой веранде. Неприторным запах делает горьковатый нюанс: то ли пригоревшая корочка, то ли истлевшая спираль от комаров.

Цена
6750 р.
100Bon Bois & Poudre

Вся линейка Жан-Клода Эллена и его дочери — про чистоту. Конкретно здесь — свежевыстиранного белья, высушенного напротив банной печки.

Цена
4900 р.
Marc-Antoine Barrois N°XIII

Издатель «Ганимеда» посвятил запах свечи дому. Это хижина в лесу: пахнет смолами и церковной утварью.

Цена
7500 р.
Headspace Absinthe

Absinthe от бренда с медитативным названием пахнет алкоголем и сопутствующими курительными субстанциями — легальными и не очень.

Цена
19 916 р.
22|11 Энергия Земли

В ведьминском подсвечнике — ведьминский коктейль: пачули, герань и гвоздика. Впрочем, такой же несложно представить на излете ночи в «Мутаборе».

Цена
9900 р.
Eldo Sous Le Pont Mirabeau

Солоноватый акватический фужер мог бы стать официальным мерчем «Бассейна» Франсуа Озона — к парфюмерной эпохе начала нулевых композиция и отсылает.

Цена
9900 р.
Face Yoga Earth

Еще одна земля в подборке — противоположность первой: свеча от московской марки уносит во фруктовые сады.

Цена
2500 р.
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