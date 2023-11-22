В Cosmotheca приехала корейская линейка с игривыми названиями. Но сами духи вполне серьезные — пахнут рисовым пудингом и накрахмаленной рубашкой.
Один из шести новых ароматов для дома от отечественного бренда. Пахнет кожаной курткой с металлическими заклепками — одновременно телесно и холодно.
Горячий шоколад, в который щедро насыпали специй для глинтвейна. По легенде, такой делали ацтеки, но рецепт хорош и в смурной Москве.
В представительном флаконе спрея для тела, волос и текстиля прячутся цитрусовая карамель и жвачка с тропическим вкусом.
Парфюмер Кристоф Рейно посвятил новые духи Марокко. С ассоциациями первого ряда — припыленной кожей и амброй — спорит шипучая малиновая надстройка.
Аромат посвящен триптихам Фрэнсиса Бэкона, но, вопреки ожиданиям, получился носибельным: в нем фисташки и деревянные стены, впитавшие запах краски.
Лимонный тарт, съеденный на открытой веранде. Неприторным запах делает горьковатый нюанс: то ли пригоревшая корочка, то ли истлевшая спираль от комаров.
Вся линейка Жан-Клода Эллена и его дочери — про чистоту. Конкретно здесь — свежевыстиранного белья, высушенного напротив банной печки.
Издатель «Ганимеда» посвятил запах свечи дому. Это хижина в лесу: пахнет смолами и церковной утварью.
Absinthe от бренда с медитативным названием пахнет алкоголем и сопутствующими курительными субстанциями — легальными и не очень.
В ведьминском подсвечнике — ведьминский коктейль: пачули, герань и гвоздика. Впрочем, такой же несложно представить на излете ночи в «Мутаборе».
Солоноватый акватический фужер мог бы стать официальным мерчем «Бассейна» Франсуа Озона — к парфюмерной эпохе начала нулевых композиция и отсылает.
Еще одна земля в подборке — противоположность первой: свеча от московской марки уносит во фруктовые сады.