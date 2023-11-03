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Красивые вещи

Лучшие головные уборы на осень и зиму: от шапок до теплых панам

Диана Рубаева
Сегодня в 17:00
Ноябрь — время позаботиться об ушах и купить новый теплый головной убор. Нашли для вас 29 интересных вариантов: шапки, панамы, бейсболки и даже нечто похожее на ушанку.

Как выбрать шапку

Если судить по коллекциям популярных брендов, то шапка-бини — одна из самых востребованных опций в холодное время года. Эти головные уборы можно найти и в массмаркете, и у стритвир-марок, и у российских производителей, и у люксовых тяжеловесов. Однотонные или с паттернами, с брендингом или без — выбор внушительный.

Есть мнение, что определенным формам лица больше подходят конкретные типы головных уборов (в сети можно найти огромное количество гайдов на эту тему). Например, обладателям ромбовидной формы идут практически любые шапки. Овальным лицам не подходят бини с объемными тульямиВыпуклая часть шапки, которая находится на голове.. Людям с квадратной формой можно присмотреться к панамам, а с круглой — к шляпам с острыми углами. Тем не менее распространенные теории работают далеко не всегда, поэтому не стоит игнорировать примерку.

А еще не забывайте изучать состав. В шапках из условного акрила нет ничего плохого, но очевидно, что они не будут такими же теплыми, как модели из смеси на основе шерсти.

Carhartt WIP
7490 р.
Pop Trading Company
6450 р.
Gloria Jeans
699 р.
King Jammy
2970 р.
Lime
2599 р.
Alpha Industries
3490 р.
Lacoste
6490 р.
Butter Goods
4990 р.
Thisisneverthat
5490 р.
Quasi Skateboards
2394 р.
Check Ya Head
2100 р.
Shy
2990 р.
Carhartt WIP
4990 р.
Stussy
8490 р.
Engineered Garments
6950 р.

Альтернативные варианты

Для тех, кто предпочитает как можно дольше не расставаться с бейсболками, бренды выпускают утепленные модификации — из шерсти или флиса (у многих из них есть съемные «уши»). Кроме того, в качестве альтернативы классической шапке можно рассмотреть теплые и пушистые панамы или гибридные головные уборы, напоминающие ушанки. Последние проявят себя в холода ничуть не хуже, а возможно, и лучше, так как закрывают большую часть головы.

Nonnative
11 490 р.
Shu
3990 р.
Edwin
7490 р.
Carhartt WIP
8990 р.
Thisisneverthat
8990 р.
Ripndip
3290 р.
Needles
7660 р.
Ebbets Field Flannels
8890 р.
Kangol
12 350 р.
Kangol
11 450 р.
Paul & Shark
19 050 р.
O-
8000 р.
Pendleton
6690 р.
Carhartt WIP
7490 р.
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