Лучшие головные уборы на осень и зиму: от шапок до теплых панам

Для тех, кто предпочитает как можно дольше не расставаться с бейсболками, бренды выпускают утепленные модификации — из шерсти или флиса (у многих из них есть съемные «уши»). Кроме того, в качестве альтернативы классической шапке можно рассмотреть теплые и пушистые панамы или гибридные головные уборы, напоминающие ушанки. Последние проявят себя в холода ничуть не хуже, а возможно, и лучше, так как закрывают большую часть головы.