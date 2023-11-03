Лучшие головные уборы на осень и зиму: от шапок до теплых панам

Как выбрать шапку
Если судить по коллекциям популярных брендов, то шапка-бини — одна из самых востребованных опций в холодное время года. Эти головные уборы можно найти и в массмаркете, и у стритвир-марок, и у российских производителей, и у люксовых тяжеловесов. Однотонные или с паттернами, с брендингом или без — выбор внушительный.
Есть мнение, что определенным формам лица больше подходят конкретные типы головных уборов (в сети можно найти огромное количество гайдов на эту тему). Например, обладателям ромбовидной формы идут практически любые шапки. Овальным лицам не подходят бини с объемными тульямиВыпуклая часть шапки, которая находится на голове.. Людям с квадратной формой можно присмотреться к панамам, а с круглой — к шляпам с острыми углами. Тем не менее распространенные теории работают далеко не всегда, поэтому не стоит игнорировать примерку.
А еще не забывайте изучать состав. В шапках из условного акрила нет ничего плохого, но очевидно, что они не будут такими же теплыми, как модели из смеси на основе шерсти.
Альтернативные варианты
Для тех, кто предпочитает как можно дольше не расставаться с бейсболками, бренды выпускают утепленные модификации — из шерсти или флиса (у многих из них есть съемные «уши»). Кроме того, в качестве альтернативы классической шапке можно рассмотреть теплые и пушистые панамы или гибридные головные уборы, напоминающие ушанки. Последние проявят себя в холода ничуть не хуже, а возможно, и лучше, так как закрывают большую часть головы.