Одежда, обувь, товары для дома и цветы: куда бежать за самыми большими скидками

В мультибренде решили объединить все поводы для скидок в один бесконечный «Черный ноябрь»: специальные предложения и акции будут действовать на сайте до конца месяца. Например, уже сейчас за полцены можно купить кроссовки и одежду adidas, чуть позже появится скидка на раздел «Шоурум», дальше обещают распродажу обуви, специальные цены на коллекцию United Colors of Benetton и другие заманчивые предложения.