Одежда, обувь, товары для дома и цветы: куда бежать за самыми большими скидками

Lamoda
Ежедневные акции весь ноябрь
В мультибренде решили объединить все поводы для скидок в один бесконечный «Черный ноябрь»: специальные предложения и акции будут действовать на сайте до конца месяца. Например, уже сейчас за полцены можно купить кроссовки и одежду adidas, чуть позже появится скидка на раздел «Шоурум», дальше обещают распродажу обуви, специальные цены на коллекцию United Colors of Benetton и другие заманчивые предложения.
Ближе к 11.11 советуем еще раз заглянуть в онлайн-магазин — здесь появятся дополнительные и более высокие скидки. А за всеми спецпредложениями удобнее всего следить прямо на лендинге «Черного ноября».
Что искать: обратите внимание на верхнюю одежду, зимнюю обувь и раздел для дома — здесь найдется отличное постельное белье собственной марки Lamoda.
«Стокманн»
25% на все
11 ноября в онлайн-магазине и приложении «Стокманн» будет действовать скидка 25% на все. Предложение коснется обуви и аксессуаров, детской, мужской и женской одежды, а также товаров для дома.
Что искать: советуем присмотреться к отделу с верхней одеждой, пополнить запасы домашнего текстиля или выбрать комплект посуды для новогоднего стола.
«Яндекс Маркет»
До 70%
На крупном российском маркетплейсе распродажа уже началась, она продлится до субботы. Скидки коснулись большей части ассортимента — от обуви и косметики до бытовой техники и гаджетов.
Что искать: пройдитесь по разделу с техникой для кухни и ванны, загляните во вкладку с детскими игрушками (советуем серию «Плюшвиль») и приценитесь к смартфонам.
AliExpress
До 70%
На AliExpress сейчас главная распродажа года. Правила простые: скидки до 70% будут действовать с 11 по 17 ноября, но увидеть их и заранее положить все нужное в корзину можно уже с сегодняшнего дня. Перед шопингом команда AliExpress советует составить список покупок, чтобы не набрать лишнего, — удивительная забота со стороны онлайн-ретейлера.
Что искать: главные тренды сезона за скромные деньги. Например, ботильоны на массивных платформах, стеганые куртки, шубы из экокожи и пушистые кардиганы.
Rendez-Vous
До 25%
Здесь скидки на обувь и аксессуары уже стартовали. На распродаже оказалось много смешных непромокаемых дутиков, уггиподобных ботинок, утепленных кроссовок и челси на массивной подошве. Предложение действует для владельцев карты Privilege, но ее легко оформить на сайте.
Что искать: практичную пару для прогулок по зимним паркам и аккуратные ботильоны для выходов в свет.
Shu
До 30%
В ноябре петербургская марка проводит сезонную распродажу — скидка действует на спортивную одежду вроде футболок и топов, тайтсов и легинсов, которые подойдут для занятий в зале или пробежек в теплое время года. Но советуем следить за сайтом — есть вероятность, что 11.11 здесь появятся дополнительные скидки.
Что искать: все для спорта и активностей на улице.
Hoff
До 50%
В мебельном гипермаркете тоже не мелочатся — днями шопинга объявлены все даты вплоть до 12 ноября. Скидки неровные, но в среднем 50%. Здесь стоит купить мебель, столовые приборы и посуду, текстиль, мелочи для ванной, инвентарь для уборки и наведения порядка дома.
Что искать: все для обновления интерьера и ремонта.
Ozon
До 85%
Ко Дню шопинга ретейлер устроил беспроигрышный марафон скидок — каждый день включается новое предложение, и так всю неделю, вплоть до 13 ноября. Скидки действуют почти на все категории товаров — от газировок и консервированного тунца до детских ботинок дутиков, полотенец для ванной и электроники. Самые убойные скидки, конечно же, обещают именно в субботу.
Что искать: cоветуем пополнить запасы оливкового масла, вяленых томатов и других недешевых кухонных расходников, пройтись по списку книг для чтения и сразу добавить нужное в корзину, а заодно докупить мелочей домой — кухонных полотенец или прихваток.
Sela
30% и выше
В российском массмаркете не спешат раскрывать карты и пока предлагают пройтись по разделу межсезонной распродажи: со скидками до 30% здесь предлагают женские и детские свитеры в полосочку, веселые лонгсливы, утепленные штаны и аксессуары вроде ранцев и шапок. К 11 ноября, а дальше и к «черной пятнице» (24 ноября) скидки, скорее всего, вырастут до 70%.
Что искать: верхнюю одежду для прогулок и походов в офис, уютные свитеры с небольшим процентом шерсти в составе, теплые брюки и классические джинсы, детские утепленные комбинезоны и смешные шапки-шлемы.
Street Beat
50% и выше
В сникер-сторе проводят сезонную распродажу со скидками до 50%, которую к 11.11 обещают усилить спецпредложениями. Распродают классические модели Reebok, Puma, Nike и adidas, утепленные кроссовки на зиму, практичные рюкзаки и одежду: свитшоты и треники, ветровки и уютные свитшоты.
Что искать: замену любимой паре кроссовок или кед.
Flowwow
До 70%
В цветочно-подарочном сервисе тоже обещают скидки вплоть до 70% — они стартуют аккурат 11 ноября. По выгодным ценам в этот день будут продавать наборы макарон и клубники в шоколаде, пышные букеты, ароматические свечи, украшения, открытки и постеры.
Что искать: цветы для мамы, набор сладостей для младшей сестры или ароматические свечи себе домой — в общем, необязательные, но приятные подарки без повода.
Gate31
50% и выше
Бренд минималистичной одежды проводит ударную межсезонную распродажу — скидки на пальто и тренчи, мужские брюки, рубашки, платья и ветровки доходят до 50%. Ближе к 11 ноября советуем еще раз заглянуть на сайт — есть вероятность, что в честь Дня шопинга скидки подрастут еще.
Что искать: стеганые куртки со встроенными шарфами и брюки кюлоты, макси-юбки нейтральных оттенков, а заодно уютные худи и свитшоты.
Befree
40%
В Befree не спешат анонсировать День шопинга, но полным ходом распродают верхнюю одежду на холода: по промокоду BF40 на куртки, пальто и пуховики действует предложение — минус 40%. Не исключено, что ближе к 11 ноября скидка подрастет или перекинется на другие категории.
Что искать: макси-пуховики, бомберы из экокожи, куртки-рубашки и пушистые шубы из искусственного меха.
Zarina
До 50%
В Zarina и без всякого Дня шопинга объявлена скидка 50% — она действует на осеннюю коллекцию. Скидки распространяются на верхнюю одежду и уютный трикотаж, неплохой базовый деним, рубашки, лонгсливы и аксессуары вроде лаконичных сумок.
Что искать: офисную базу в виде белых блуз, темных брюк и жакетов.
La Redoute
До 30%
В La Redoute тоже не привязываются к датам, а вместо этого весь ноябрь распродают теплые вещи со скидкой до 30%. Для этого при оформлении заказа нужно воспользоваться промокодом 3030. На распродажу попала мужская и женская одежда вроде вязаных свитеров, вельветовых брюк и утепленных рубашек, теплая обувь и товары для дома.
Что искать: шерстяной свитер, неубиваемые ботинки и комод с плетеными вставками.
NUW
До 80%
В бодром стритвир-магазине не ждут Дня шопинга, а уже сейчас продают вещи из актуальных коллекций со скидками до 80%. Но не исключено, что 11.11 предложений станет больше, а распродажный ассортимент расширится. Сейчас приятные цены распространяются на базовые футболки и теплые рубашки, классические парки и стеганые жилеты, худи и толстовки тай-дай, а заодно на кроссовки и сверхтехнологичные тапочки.
Что искать: базу и самый модный стритвир.
5 o’Coat
20%
Не классическая распродажа, а добрая акция: в магазине московской марки верхней одежды предлагают выгодный обмен. С 7 по 12 ноября в 5 o’Coat можно принести любую ненужную верхнюю одежду и пиджаки в приличном состоянии, а взамен получить скидку 20%. Акция проводится вместе с фондом «Второе дыхание», а вся собранная верхняя одежда отправится к тем, у кого нет возможности купить что‑то теплое к зиме.
Что искать: не искать, а делать добрые дела. И покупать теплое пальто на зиму с приятной скидкой.