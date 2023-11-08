Косметика, парфюм и секс-игрушки: что купить на «черную пятницу» с большой скидкой

Громадная распродажа продлится до 11.11, а затем ее сменит такая же, только уже по случаю «черной пятницы». Попадают в них чуть ли не все бренды гипермаркета, так что составление корзины превращается в guilty pleasure на несколько часов. Бежать стоит как за расходниками вроде геля для бровей, так и за остатками марок, ушедших из России.