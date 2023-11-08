Косметика, парфюм и секс-игрушки: что купить на «черную пятницу» с большой скидкой

Уход
В аутлет Cosmotheca регулярно отправляются духи и косметика со сроками годности «на подходе». Но не стоит бояться заполучить флакон, который испортится через неделю, — на использование в срок обычно остается несколько месяцев. Прямо сейчас советуем бежать за линией Grown Alchemist для волос — сэкономите 35%.
Распродажа на маркетплейсе не привязана к конкретной дате, но некоторые скидки очень приятные — например, до 50% на бренд Dr. Barbara Sturm, которую в сейлах еще надо поймать. Другие хай-энд бренды с классными, но не агрессивными составами, тоже стали чуть доступнее.
Напрямую с сайта Foreo знаменитые щетки и распределители масок в Россию больше не заказать, зато на FOAM их пока предостаточно — причем некоторые позиции отдают за полцены.
Российская марка выпускает, помимо душистых скрабов и гелей для душа, много симпатичных базовых средств: на сейле с фиксированной скидкой 15% можно, например, поймать молочко для умывания или лосьоны для тела. Всё — в эстетских упаковках и с понятными, безопасными и рабочими составами.
Не то чтобы скидки на уход от брендов концерна были новостью — кажется, тот же ART&FACT висит на сейлах вообще круглый год — но собрать косметичку с активами не по цене самолета все равно приятно.
Большинство аптечных брендов сейчас продаются со скидками до 30%, а иногда цифра стремится к 50% — покопаться стоит не только в знакомых названиях, но и в «непрофильных» для приставки «фарма» марках: найдете много профессиональных средств для волос.
В первую очередь на сейле успевайте взять ампулы немецкой марки с историей. И без того выгодные наборы для любой задачи — от отшелушивания до снятия покраснений — сейчас стали дешевле на 15-40%.
Бренд давно выпускает не только персонализованные сыворотки, но и линейку готовых уходовых средств. Скидка 25% и распространяется на набор с кислотами, масло для душа и несколько других продуктов для тех, кому хочется нескучного базового ухода.
Концепт-стор при журнале Веры Почуевой собирает модные корейские марки и все тот же вечный Grown Alchemist. Выбор не очень большой — зато попутно докинуть в корзину можно симпатичную канцелярию и аксессуары для кухни или детской.
Заглавные позиции концепт-стора — например, космецевтика Ultraceuticals — в сейл не попали, зато сюда стоит заглянуть за необязательными, но приятными мелочами вроде ароматизированного мыла, кремов для рук или зубного (!) пилинга. Максимальная скидка — 30%.
Декоративная косметика и аксессуары для макияжа
Громадная распродажа продлится до 11.11, а затем ее сменит такая же, только уже по случаю «черной пятницы». Попадают в них чуть ли не все бренды гипермаркета, так что составление корзины превращается в guilty pleasure на несколько часов. Бежать стоит как за расходниками вроде геля для бровей, так и за остатками марок, ушедших из России.
В проекте визажиста Геворга — большая распродажа на кисти, которым он главным образом и посвящен. Попробовать их тоже будет на чем: скидки до 50% распространяется и на декоративку.
В магазине собраны малоизвестные бренды, которые если не задают фору классике в духе MAC, то точно к этому стремятся. Ищите идеальные гелевые карандаши Cailyn и чудаковатые форм-факторы — например, румяна в одноразовых салфетках.
Ароматы
Коллекция нишевых марок здесь вполне нешуточная, а скидки до конца месяца — внушительные. Присмотритесь к брендам, которые не продаются в других сетях: Roos & Roos или Carner Barcelona.
Экологичный бренд начал выпускать масляные парфюмы пару лет назад, и о них до сих пор забывают. Зря: за триста с небольшим рублей флакончики потягаются с любыми модными чакрароллерами. Хранить по паре можно хоть в каждой сумке. Небольшой сейл на них стабильно держится на 4fresh.
Если сил дождаться «черной пятницы» нет, рвануть в местный аутлет за неочевидными духами стоит уже сейчас, но важно помнить, что большинство позиций с особенно большими скидками доступны только для самовывоза.
Секс-игрушки и интимная косметика
В сексшопе с непошлым интерфейсом сейл до 60% — благо есть из чего выбрать: будь то стимуляторы любой формы, всевозможная косметика, которая хороша и вне спальни, или массажные свечи.
Молодой бренд не только делает интимную косметику с минималистичными составами, но и ведет микромедиа о сексе с очень бережным подходом. Такая же человечность сквозит и в играх PurPur на основе карточек-заданий, предназначенных, чтобы лучше узнать партнера. Весь ассортимент сейчас на сейле в «Золотом Яблоке».
В тот же гипермаркет придется дойти, если давно засматриваетесь на эстетские вибропули-подвески, одновременно похожие на таблетницу, флешку и карманный фонарик.