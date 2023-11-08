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Распродажи

Косметика, парфюм и секс-игрушки: что купить на «черную пятницу» с большой скидкой

Софья Серганова
Сегодня в 13:20
Если вы уже попали в новогодний раж или просто следите за масштабными сейлами, вот 19 идей, куда пойти за подарками себе и всем вокруг на больших распродажах 11 ноября.

Уход

Шампунь для окрашенных волос Grown Alchemist
1618 руб
Защитный парфюмированный спрей для волос Sachajuan
3975 руб.
Термозащитный спрей для волос Balmain
4245 руб.
Сыворотка-детокс Melyon
4950 руб.
Сыворотка с гиалуроновой кислотой Dr. Barbara Sturm
20 250 руб.
Молочко для умывания для сухой и нормальной кожи Laboratorium
455 руб.
Ампулы с Церамидами DOCTOR BABOR
5474 руб.
Суперувлажняющая маска для волос Philip Kingsley
3456 руб.
Гель + крем с кислотами для тела OpenFace
2590 руб.
Увлажняющий мист для лица и волос Authentic Beauty Concept
2380 руб.
Жидкое мыло для тела и рук L:A BRUKET
2244 руб.
Зубная паста Гель пилинг для зубов для выравнивания цвета и придания блеска MontCarotte
1896 руб.
Матирующий и увлажняющий флюид для лица для жирной кожи
329 р.
UFO mini смарт-гаджет для нанесения масок на лицо FOREO
6999 руб.
Ампулы для снятия раздражения и шелушения и быстрой регенерации Babor
2370 руб.
Омолаживающая, питательная сыворотка для лица с растительным аналогом ретинола ART&FACT
413 руб.
Молочко для тела с лимоном и розовым деревом Laboratorium
451 руб.

Cosmotheca

В аутлет Cosmotheca регулярно отправляются духи и косметика со сроками годности «на подходе». Но не стоит бояться заполучить флакон, который испортится через неделю, — на использование в срок обычно остается несколько месяцев. Прямо сейчас советуем бежать за линией Grown Alchemist для волос — сэкономите 35%.

NUSELF

Распродажа на маркетплейсе не привязана к конкретной дате, но некоторые скидки очень приятные — например, до 50% на бренд Dr. Barbara Sturm, которую в сейлах еще надо поймать. Другие хай-энд бренды с классными, но не агрессивными составами, тоже стали чуть доступнее.

FOAM

Напрямую с сайта Foreo знаменитые щетки и распределители масок в Россию больше не заказать, зато на FOAM их пока предостаточно — причем некоторые позиции отдают за полцены.

Laboratorium

Российская марка выпускает, помимо душистых скрабов и гелей для душа, много симпатичных базовых средств: на сейле с фиксированной скидкой 15% можно, например, поймать молочко для умывания или лосьоны для тела. Всё — в эстетских упаковках и с понятными, безопасными и рабочими составами.

CARELY

Не то чтобы скидки на уход от брендов концерна были новостью — кажется, тот же ART&FACT висит на сейлах вообще круглый год — но собрать косметичку с активами не по цене самолета все равно приятно.

Pharmacosmetica

Большинство аптечных брендов сейчас продаются со скидками до 30%, а иногда цифра стремится к 50% — покопаться стоит не только в знакомых названиях, но и в «непрофильных» для приставки «фарма» марках: найдете много профессиональных средств для волос.

BABOR

В первую очередь на сейле успевайте взять ампулы немецкой марки с историей. И без того выгодные наборы для любой задачи — от отшелушивания до снятия покраснений — сейчас стали дешевле на 15-40%.

Openface

Бренд давно выпускает не только персонализованные сыворотки, но и линейку готовых уходовых средств. Скидка 25% и распространяется на набор с кислотами, масло для душа и несколько других продуктов для тех, кому хочется нескучного базового ухода.

Veter Magazine

Концепт-стор при журнале Веры Почуевой собирает модные корейские марки и все тот же вечный Grown Alchemist. Выбор не очень большой — зато попутно докинуть в корзину можно симпатичную канцелярию и аксессуары для кухни или детской.

Authentica.love

Заглавные позиции концепт-стора — например, космецевтика Ultraceuticals — в сейл не попали, зато сюда стоит заглянуть за необязательными, но приятными мелочами вроде ароматизированного мыла, кремов для рук или зубного (!) пилинга. Максимальная скидка — 30%.

Декоративная косметика и аксессуары для макияжа

Набор кистей для глаз BIGICY
3360 руб.
Хайлайтер для лица Rad
384 р.
Гель-фиксатор для бровей Pusy
1028 руб.
Жидкая губная помада MAC
2092 руб.
Гелевые тени-хайлайтер NE BLEDNAYA BY GEV MUA
770 р.
База под макияж с эффектом сияния кожи Clarins
3550 руб.
Тональный кушон с SPF
1725 руб.
Щипцы для завивки ресниц TWEEZERMAN CLASSIC
1186 руб.
Тушь для ресниц Shik
285 руб.
bКарандаш для бровей Vivienne Sabo
500 р.
Румяна в салфетках Mai Couture
700 р.
Карандаш для глаз Caylin
700 р.
Устойчивый тональный крем Estee Lauder
3360 р.
Помада для бровей ANASTASIA BEVERLY HILLS
900 р.
Палетка теней ANASTASIA BEVERLY HILLS
3532 р.
Кисть для макияжа BIBI VAMP
2000 р.

Золотое Яблоко

Громадная распродажа продлится до 11.11, а затем ее сменит такая же, только уже по случаю «черной пятницы». Попадают в них чуть ли не все бренды гипермаркета, так что составление корзины превращается в guilty pleasure на несколько часов. Бежать стоит как за расходниками вроде геля для бровей, так и за остатками марок, ушедших из России.

Ne Blednaya

В проекте визажиста Геворга — большая распродажа на кисти, которым он главным образом и посвящен. Попробовать их тоже будет на чем: скидки до 50% распространяется и на декоративку.

Beautydrugs

В магазине собраны малоизвестные бренды, которые если не задают фору классике в духе MAC, то точно к этому стремятся. Ищите идеальные гелевые карандаши Cailyn и чудаковатые форм-факторы — например, румяна в одноразовых салфетках.

Ароматы

Парфюмерная вода AKRO Bake
13 500 руб.
Парфюмерная вода Molton Brown
11 000 руб.
Парфюмерная вода CARNER
11 250 руб.
Парфюмированное масло Botavikos
329 р.
Парфюмерная вода Vilhelm Parfumerie
13 750 руб.
Парфюмерная вода ROOS & ROOS
11 625 руб.
Парфюмерная вода Hermetica
11 000 руб.
Парфюмерная вода Maison Rebatchi
5 940 руб.
Духи CARON
9999 руб.
Парфюмерное масло Botavikos
320 р.
Духи Chris Collins
6930 руб.
Ароматическое масло Aesop
2035 руб.

Л’Этуаль

Коллекция нишевых марок здесь вполне нешуточная, а скидки до конца месяца — внушительные. Присмотритесь к брендам, которые не продаются в других сетях: Roos & Roos или Carner Barcelona.

Botavikos

Экологичный бренд начал выпускать масляные парфюмы пару лет назад, и о них до сих пор забывают. Зря: за триста с небольшим рублей флакончики потягаются с любыми модными чакрароллерами. Хранить по паре можно хоть в каждой сумке. Небольшой сейл на них стабильно держится на 4fresh.

Molecule

Если сил дождаться «черной пятницы» нет, рвануть в местный аутлет за неочевидными духами стоит уже сейчас, но важно помнить, что большинство позиций с особенно большими скидками доступны только для самовывоза.

Секс-игрушки и интимная косметика

Лубрикант на водной основе PURPUR
847 руб.
Вагинальные шарики Magic Motion
14 490 руб.
Массажный крем Pleasure Lab
1135 руб.
Вибропуля Evolved
5873 руб.
Карточная игра PURPUR «Отношения»
1560 руб.
Лубрикант на водной основе Swiss Navy
2214 руб.
Вибропуля Crave Vesper
16 232 руб.
Вибропуля We-Vibe Tango X
16 000 руб.
Мастурбатор Lola Games
2790 руб.
Вибростимулятор промежности Svakom
12 990 руб.
Вакуумно-волновой стимулятор клитора Womanizer
20 900 руб.
Той-клинер Pjur
3367 руб.

Tizzi

В сексшопе с непошлым интерфейсом сейл до 60% — благо есть из чего выбрать: будь то стимуляторы любой формы, всевозможная косметика, которая хороша и вне спальни, или массажные свечи.

PurPur

Молодой бренд не только делает интимную косметику с минималистичными составами, но и ведет микромедиа о сексе с очень бережным подходом. Такая же человечность сквозит и в играх PurPur на основе карточек-заданий, предназначенных, чтобы лучше узнать партнера. Весь ассортимент сейчас на сейле в «Золотом Яблоке».

Сrave

В тот же гипермаркет придется дойти, если давно засматриваетесь на эстетские вибропули-подвески, одновременно похожие на таблетницу, флешку и карманный фонарик.

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