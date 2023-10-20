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Как проходить в пальто всю осень и зиму? Советуем 11 моделей и варианты утепления для них

Диана Рубаева
Сегодня в 18:11
Пальто лучше всего подходит для осени, но его сезон можно продлить и до конца зимы, используя небольшие хитрости. Рассказываем, в каких мужских пальто можно ходить прямо сейчас, и рекомендуем лайнеры и жилеты, которые позволят пережить холода, не отказываясь от любимой одежды.

В утеплении слоями есть два важных нюанса. Во-первых, нужно правильно подобрать размер, чтобы комфортно чувствовать себя в нескольких элементах одежды. Пальто должно быть либо свободного кроя, либо на размер больше обычного. Поэтому перед покупкой вещь лучше примерить. 

А во-вторых, выбирая цвет, стоит держать в уме потенциальные сочетания с дополнительным слоем: очевидно, что миксовать черное пальто будет гораздо проще, чем модель в пеструю клетку.

Однобортное пальто из шерсти Lime
14 999 р.
Пальто из шерсти United Colors of Benetton
18 999 р.
Пальто из шерсти Harris Wharf London
45 690 р.
Пальто Beach Brains
44 900 р.
Пальто из шерсти Lime
17 999 р.
Пальто в «гусиную лапку» United Colors of Benetton
18 999 р.
Пальто из смешанной шерсти Paul Smith
75 170 р.
Шерстяное пальто Krakatau
24 990 р.
Оверсайз-пальто Gloria Jeans
7999 р.
Оверсайз-пальто Rice
30 000 р.
Шерстяное пальто Uniform Bridge
53 490 р.

Наиболее оптимальный выбор для дополнительного слоя под пальто — лайнерКуртка-подстежка, которую можно носить под верхней одеждой. или тонкий пуховик (привычного силуэта или жилет). Помимо очевидного плюса в виде утепления, такая комбинация позволяет сделать образ интереснее и даст простор для игры на контрасте.

Как и в случае с пальто, при выборе лайнера или тонкого пуховика не стоит забывать о примерке: оба слоя в сочетании не должны сковывать движений.

Лайнер Gramicci
10 850 р.
Ветровка South2 West8
24 410 р.
Куртка Pleasures
18 893 р.
Стеганый жилет-лайнер Rice
11 000 р.
Пуховый жилет Columbia
12 999 р.
Куртка Billabong
11 490 р.
Пуховый жилет Add
40 950 р.
Жилет Colmar
27 990 р.
Куртка-лайнер Stussy
34 990 р.
Куртка-лайнер Alpha Industries
15 050 р.
Городская куртка Shu
5390 р.

Еще одна опция для утепления образов с пальто — пуховые капюшоны и вязаные балаклавы. Достойные варианты можно найти у российских брендов: Gate31, Check Ya Head, Shu или Humanist.

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