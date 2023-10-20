Как проходить в пальто всю осень и зиму? Советуем 11 моделей и варианты утепления для них

Пальто лучше всего подходит для осени, но его сезон можно продлить и до конца зимы, используя небольшие хитрости. Рассказываем, в каких мужских пальто можно ходить прямо сейчас, и рекомендуем лайнеры и жилеты, которые позволят пережить холода, не отказываясь от любимой одежды.