Как проходить в пальто всю осень и зиму? Советуем 11 моделей и варианты утепления для них

В утеплении слоями есть два важных нюанса. Во-первых, нужно правильно подобрать размер, чтобы комфортно чувствовать себя в нескольких элементах одежды. Пальто должно быть либо свободного кроя, либо на размер больше обычного. Поэтому перед покупкой вещь лучше примерить.
А во-вторых, выбирая цвет, стоит держать в уме потенциальные сочетания с дополнительным слоем: очевидно, что миксовать черное пальто будет гораздо проще, чем модель в пеструю клетку.
Наиболее оптимальный выбор для дополнительного слоя под пальто — лайнерКуртка-подстежка, которую можно носить под верхней одеждой. или тонкий пуховик (привычного силуэта или жилет). Помимо очевидного плюса в виде утепления, такая комбинация позволяет сделать образ интереснее и даст простор для игры на контрасте.
Как и в случае с пальто, при выборе лайнера или тонкого пуховика не стоит забывать о примерке: оба слоя в сочетании не должны сковывать движений.
Еще одна опция для утепления образов с пальто — пуховые капюшоны и вязаные балаклавы. Достойные варианты можно найти у российских брендов: Gate31, Check Ya Head, Shu или Humanist.