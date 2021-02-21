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Панк-рок-аэробика в новом клипе Green Day «Here Comes The Shock»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:41

Группа Green Day выпустила клип на новую песню «Here Comes The Shock». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Клип представляет собой видеоурок по панк-рок-аэробике, который проводит артистка Хилькен Манчини. Она занимается этим проектом с 2001 года вместе с Маурой Джаспер.

Официальный выход «Here Comes The Shock» состоялся сегодня, но впервые песня публично прозвучала вчера во время состязания по хоккею на открытом воздухе NHL Outdoor Games, трансляцию которого провел телеканал NBC. Это первый релиз музыкантов с тех пор, как вышел их альбом «Father Of All Motherfuckers» в прошлом году.

После выхода пластинки участники Green Day возродили своей сайд-проект The Network и выпустили EP «Thans Am». Этот коллектив не записывал музыку на протяжении 17 лет.

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