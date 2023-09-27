Челси, лоферы, казаки и ботинки: 25 пар женской обуви на осень

Лоферы и мэри джейн
Настоящими звездами этого лета были массивные лоферы и туфли мэри джейн — на небольшом каблуке или с объемной платформой. Они остаются с нами и осенью — по крайней мере, до первых настоящих холодов. Чтобы не мерзнуть, носить такую обувь лучше с носками. Это комбо — главный тренд сезона. Выбирайте фактурные материалы и яркие оттенки трикотажа, а саму обувь — приглушенных и темных цветов. Подсказки, как и с чем носить челси или туфли мэри джейн, ищите в коллекциях Burberry Prorsum, 3.1 Phillip Lim, Proenza Schouler и Eckhaus Latta.
Челси
Сложно представить более универсальную обувь на осень. Кожаные и резиновые челси хорошо защищают от дождя и октябрьской слякоти, а за счет лаконичного фасона уживаются как с нарядными вещами, так и с повседневной базой. В плане фактуры и форм никаких изменений не случилось — дизайнеры по-прежнему создают минималистичные челси на платформе или более классические модели с прорезиненной подошвой. Отлично выглядят высокие челси-сапоги и модели с контрастными вставками в области лодыжки.
Казаки
Про казаки этой осенью тоже вспомнили практически все — классику и экспериментальные модели можно найти как у Zara (или Lime с поправкой на импортозамещение), так и у гранд-марок вроде Khaite, Saint Laurent и Isabel Marant. Важная примета этого сезона — завышенные версии казаков, практически полноценные сапоги и даже ботфорты. Такая обувь хорошо смотрится с юбками любой длины и свободными платьями. Классические модели по щиколотку тоже в наличии — ищите их в «Эконике», Lime и у Vagabond. А носите — с любыми брюками, джинсами, любимым тренчем или уютным пальто.
Сапоги
Дизайнеры активно экспериментируют с формами, материалами и высотой сапог, поэтому в новом сезоне советуем примерить что‑то необычное. Например, сапоги с бахромой или широкой вышивкой во все голенище, с питоновым принтом или контрастными вставками на носке. Среди более классических фасонов и расцветок по-прежнему на коне жокейские сапоги, замшевые ботфорты на небольшом каблуке, гармошки и гладкие модели чуть ниже колена. Советуем поиграть с фактурами — к замшевой обуви выбирайте юбку из гладкой кожи, к кожаным сапогам — наоборот мягкие фактурные материалы вроде шерсти и шенили.
Офисные ботинки
Они же классические мужские ботинки: дерби, монки, оксфорды и броги. Конечно, деления условны, и сегодня всю обувь можно смело считать унисексом и носить с юбками и платьями, бриджами и даже шортами. Достойные подсказки по стилизации ищите в коллекции Thom Browne (гольфы плюс оксфорды и юбка — наш фаворит), Molly Goddard и Henrik Vibskov.