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Красивые вещи

Челси, лоферы, казаки и ботинки: 25 пар женской обуви на осень

Таня Решетник
Сегодня в 18:10
Понятие сезонности размывается все больше: в осенний гардероб можно встроить не только челси, сапоги и ботинки, но и туфли и босоножки — тут помогут шерстяные носки и плотные колготки. «Афиша Daily» рассказывает, как теперь носить уже имеющуюся обувь, и рекомендует отличные модели, которые стоит купить.

Лоферы и мэри джейн

Настоящими звездами этого лета были массивные лоферы и туфли мэри джейн — на небольшом каблуке или с объемной платформой. Они остаются с нами и осенью — по крайней мере, до первых настоящих холодов. Чтобы не мерзнуть, носить такую обувь лучше с носками. Это комбо — главный тренд сезона. Выбирайте фактурные материалы и яркие оттенки трикотажа, а саму обувь — приглушенных и темных цветов. Подсказки, как и с чем носить челси или туфли мэри джейн, ищите в коллекциях Burberry Prorsum, 3.1 Phillip Lim, Proenza Schouler и Eckhaus Latta.

Razumno
27 000 руб.
12Storeez
19 980 руб.
Lalou
10 900 руб.
Betsy
6 599 руб.
«Эконика»
13 990 руб.

Челси

Сложно представить более универсальную обувь на осень. Кожаные и резиновые челси хорошо защищают от дождя и октябрьской слякоти, а за счет лаконичного фасона уживаются как с нарядными вещами, так и с повседневной базой. В плане фактуры и форм никаких изменений не случилось — дизайнеры по-прежнему создают минималистичные челси на платформе или более классические модели с прорезиненной подошвой. Отлично выглядят высокие челси-сапоги и модели с контрастными вставками в области лодыжки.

Befree
3 999 руб.
Mango
7 650 руб.
Thomas Munz
8 399 руб.
Portal
16 990 руб.
Ecco
15 999 руб.

Казаки

Про казаки этой осенью тоже вспомнили практически все — классику и экспериментальные модели можно найти как у Zara (или Lime с поправкой на импортозамещение), так и у гранд-марок вроде Khaite, Saint Laurent и Isabel Marant. Важная примета этого сезона — завышенные версии казаков, практически полноценные сапоги и даже ботфорты. Такая обувь хорошо смотрится с юбками любой длины и свободными платьями. Классические модели по щиколотку тоже в наличии — ищите их в «Эконике», Lime и у Vagabond. А носите — с любыми брюками, джинсами, любимым тренчем или уютным пальто.

Idol
19 990 руб.
«Эконика»
28 990 руб.
Lime
13 999 руб.
Lalou
14 300 руб.
12Storeez
24 980 руб.

Сапоги

Дизайнеры активно экспериментируют с формами, материалами и высотой сапог, поэтому в новом сезоне советуем примерить что‑то необычное. Например, сапоги с бахромой или широкой вышивкой во все голенище, с питоновым принтом или контрастными вставками на носке. Среди более классических фасонов и расцветок по-прежнему на коне жокейские сапоги, замшевые ботфорты на небольшом каблуке, гармошки и гладкие модели чуть ниже колена. Советуем поиграть с фактурами — к замшевой обуви выбирайте юбку из гладкой кожи, к кожаным сапогам — наоборот мягкие фактурные материалы вроде шерсти и шенили.

12Storeez
44 980 руб.
Lalou
15 700 руб.
«Эконика»
26 990 руб.
Idol
27 990 руб.
Befree
6 799 руб.

Офисные ботинки

Они же классические мужские ботинки: дерби, монки, оксфорды и броги. Конечно, деления условны, и сегодня всю обувь можно смело считать унисексом и носить с юбками и платьями, бриджами и даже шортами. Достойные подсказки по стилизации ищите в коллекции Thom Browne (гольфы плюс оксфорды и юбка — наш фаворит), Molly Goddard и Henrik Vibskov.

Homie
34 000 руб.
«Эконика»
20 990 руб.
Lime
12 999 руб.
Dr. Martens
23 890 руб.
Clarks
22 990 руб.
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