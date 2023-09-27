Челси, лоферы, казаки и ботинки: 25 пар женской обуви на осень

Про казаки этой осенью тоже вспомнили практически все — классику и экспериментальные модели можно найти как у Zara (или Lime с поправкой на импортозамещение), так и у гранд-марок вроде Khaite, Saint Laurent и Isabel Marant. Важная примета этого сезона — завышенные версии казаков, практически полноценные сапоги и даже ботфорты. Такая обувь хорошо смотрится с юбками любой длины и свободными платьями. Классические модели по щиколотку тоже в наличии — ищите их в «Эконике», Lime и у Vagabond. А носите — с любыми брюками, джинсами, любимым тренчем или уютным пальто.