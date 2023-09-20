Как носить тренч и не превратиться в мем: 6 идей на осень

Что‑то между «Матрицей» и школьной линейкой первого сентября. Кожаный тренч можно заменить обычным тканевым — для пущего эффекта тоже темного оттенка. В остальном все просто: дизайнеры ностальгируют по школьной эстетике и выводят на подиумы моделей в плиссированных мини и аккуратных водолазках. Скорее всего, эти вещи найдутся и у вас в шкафу. Ну а сапоги всех мастей ищите в осенних коллекциях на полках магазинов: это главный хит наступившего сезона.