Как носить тренч и не превратиться в мем: 6 идей на осень

Сапоги, мини и водолазка
Что‑то между «Матрицей» и школьной линейкой первого сентября. Кожаный тренч можно заменить обычным тканевым — для пущего эффекта тоже темного оттенка. В остальном все просто: дизайнеры ностальгируют по школьной эстетике и выводят на подиумы моделей в плиссированных мини и аккуратных водолазках. Скорее всего, эти вещи найдутся и у вас в шкафу. Ну а сапоги всех мастей ищите в осенних коллекциях на полках магазинов: это главный хит наступившего сезона.
Шейный платок и лоферы
Добавляем к плащу брюки и рубашку, нарядный шейный платок и лоферы (можно с цветными носками). В результате получаем элегантный унисекс-образ, который будет актуален и десять лет спустя. Если надеть под тренч свитер или пуховую куртку-подстежку, а обычные носки заменить на шерстяные, то проходить так можно и до первых настоящих холодов.
Контрастная сумка, балетки с носками, платье миди
Учитывая, каким серьезным хитом балетки стали этим летом, осенью мы от них тоже никуда не денемся. Поэтому добавляем к любимой паре контрастные носки или гольфы. Тренч со змеиным или леопардовым узором — дань еще одной важной летней тенденции, которая плавно перетекла в осень, — обилию анималистического принта. Дополнить яркий плащ можно такими же акцентными аксессуарами: осенью природа не балует красками, так что пора взять все в свои руки.
Белые джинсы и свитер
Белый деним не самая практичная вещь: осенняя слякоть может быть губительна для светлых джинсов. Тем не менее, пока осень щедра на сухие и солнечные дни, советуем отрываться по полной и носить белое с белым и другими близкими оттенками: это выглядит очень расслабленно, но при этом нескучно. Если погода все же скверная, наряд смогут спасти резиновые сапоги.
Кроп-топ, джинсовая макси
Макси-юбки тоже остаются зимовать, этот летний тренд хорошо приживется в осеннем и даже зимнем гардеробе. Носить длинную юбку можно с высокими сапогами или ботинками на шнуровке, цветными или ажурными колготками. А от непогоды спасет тренч, теплый кардиган и берет.
Джемпер поверх тренча
Микротренд, который этой весной и летом можно было заметить на стритстайлах и в лукбуках множества брендов: небрежно повязанный поверх куртки или платья джемпер. Осенью тенденция обретает еще и практический смысл — как только солнце скроется, толстовку можно надеть под тренч, чтобы не мерзнуть. Советуем попробовать контрастные сочетания или широкую полоску: она будет смотреться эффектно с песочными и темными тренчами или плащами цвета хаки.