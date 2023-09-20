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Красивые вещи

Как носить тренч и не превратиться в мем: 6 идей на осень

Таня Решетник
Сегодня в 18:10
Главная претензия фэшн-снобов к тренчам — чрезмерная растиражированность, в результате по улицам ходят сотни одинаково одетых людей. «Афиша Daily» напоминает, что это все еще идеальный предмет гардероба на первые прохладные недели, и объясняет, как и с чем его носить, чтобы не выглядеть как все.

Сапоги, мини и водолазка

Что‑то между «Матрицей» и школьной линейкой первого сентября. Кожаный тренч можно заменить обычным тканевым — для пущего эффекта тоже темного оттенка. В остальном все просто: дизайнеры ностальгируют по школьной эстетике и выводят на подиумы моделей в плиссированных мини и аккуратных водолазках. Скорее всего, эти вещи найдутся и у вас в шкафу. Ну а сапоги всех мастей ищите в осенних коллекциях на полках магазинов: это главный хит наступившего сезона.

Юбка Lime
2999 р.
Кардиган Benetton
10 999 р.
Топ Petra
6400 р.
Сапоги «Эконика»
30 990 р.
Плащ из экокожи I Am Studio
38 900 р.
Сумка Jenek
36 000 р.

Шейный платок и лоферы

Добавляем к плащу брюки и рубашку, нарядный шейный платок и лоферы (можно с цветными носками). В результате получаем элегантный унисекс-образ, который будет актуален и десять лет спустя. Если надеть под тренч свитер или пуховую куртку-подстежку, а обычные носки заменить на шерстяные, то проходить так можно и до первых настоящих холодов.

Брюки Dickies
8920 р.
Рубашка
18 000 р.
Плащ Lime
16 999 р.
Лоферы Lalou
10 900 р.
Ботинки A Kind of Guise
46 950 р.
Носки Wolee
390 р.
Платок Dolce & Gabbana
28 200 р.

Контрастная сумка, балетки с носками, платье миди

Учитывая, каким серьезным хитом балетки стали этим летом, осенью мы от них тоже никуда не денемся. Поэтому добавляем к любимой паре контрастные носки или гольфы. Тренч со змеиным или леопардовым узором — дань еще одной важной летней тенденции, которая плавно перетекла в осень, — обилию анималистического принта. Дополнить яркий плащ можно такими же акцентными аксессуарами: осенью природа не балует красками, так что пора взять все в свои руки.

Платье Brusnika
13 900 р.
Плащ из экокожи Befree
8599 р.
Носки Sela
399 р.
Балетки Lime
7999 р.
Рюкзак Shelk Bags
28 000 р.

Белые джинсы и свитер

Белый деним не самая практичная вещь: осенняя слякоть может быть губительна для светлых джинсов. Тем не менее, пока осень щедра на сухие и солнечные дни, советуем отрываться по полной и носить белое с белым и другими близкими оттенками: это выглядит очень расслабленно, но при этом нескучно. Если погода все же скверная, наряд смогут спасти резиновые сапоги.

Тренч Studio 29
27 500 р.
Кашемировый свитер Lime
15 999 р.
Джинсы Loulou Studio
18 270 р.
Джинсы Butter Goods
15 990 р.
Замшевые ботильоны Lime
12 999 р.
Сумка 12Storeez
27 980 р.
Ботинки Clarks
24 990 р.

Кроп-топ, джинсовая макси

Макси-юбки тоже остаются зимовать, этот летний тренд хорошо приживется в осеннем и даже зимнем гардеробе. Носить длинную юбку можно с высокими сапогами или ботинками на шнуровке, цветными или ажурными колготками. А от непогоды спасет тренч, теплый кардиган и берет.

Тренч 5 o’Coat
36 000 р.
Джинсовая юбка Lime
3999 р.
Топ Brusnika
9500 р.
Обувь Homies
19 200 р.
Джинсы Pop Trading Company
16 950 р.
Кардиган Studio 29
12 900 р.

Джемпер поверх тренча

Микротренд, который этой весной и летом можно было заметить на стритстайлах и в лукбуках множества брендов: небрежно повязанный поверх куртки или платья джемпер. Осенью тенденция обретает еще и практический смысл — как только солнце скроется, толстовку можно надеть под тренч, чтобы не мерзнуть. Советуем попробовать контрастные сочетания или широкую полоску: она будет смотреться эффектно с песочными и темными тренчами или плащами цвета хаки.

Тренч Shu
8390 р.
Свитер Presidents
28 660 р.
Джинсы Wolee
6990 р.
Рубашка by Parra
6995 р.
Ботинки Suicoke
29 840 р.
Сумка Carhartt WIP
7990 р.
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