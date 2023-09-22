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Мода

25 худи, которые согреют вас этой осенью

Диана Рубаева
Сегодня в 19:10
Настало время худи: советуем двадцать пять моделей, которые помогут согреться и выделиться в толпе. Варианты — на любой бюджет: от 4190 до 44600 рублей

Худи уже давно стал базовым элементом городского гардероба. Однако его ценность не только в универсальности, но и в сезонности. Ведь в некоторых регионах России худи можно носить круглый год: в холодное время это дополнительный слой, в теплое — опция для утепления во время вечерних прогулок.

Помимо всевозможных однотонных вариантов, бренды регулярно выпускают и более смелые интерпретации силуэта — с необычными паттернами, эффектными принтами и броскими декоративными элементами.

Тем, кому чужды яркие решения, но хочется поэкспериментировать, стоит обратить внимание на худи свободного кроя и модели на молнии. Первые хорошо сочетаются с контрастными водолазками, вторые гармонично смотрятся с расстегнутыми рубашками.

Lime
5999 р.
Gloria Jeans
4499 р.
Lime
4999 р.
Lost Management Cities
11 130 р.
Butter Goods
10 990 р.
Carhartt WIP
19 990 р.
Noon Goons
11 070 р.
Pop Trading Company
8370 р.
Shu
4190 р.
Notsonormal
49 900 р.
Heresy
14 950 р.
Rave Skateboards
8330 р.
The Hundreds
6745 р.
A-Cold-Wall*
36 800 р.
Sporty & Rich
18 950 р.
Noon Goons
10 170 р.
Quasi Skateboards
6495 р.
Ambush
86 600 р.
40s & Shorties
6495 р.
Pleasures
8495 р.
Sporty & Rich
21 950 р.
Maharishi
22 170 р.
A-Cold-Wall*
44 600 р.
Pleasures
19 990 р.
Sci-Fi Fantasy
12 990 р.
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