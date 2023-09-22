25 худи, которые согреют вас этой осенью

Худи уже давно стал базовым элементом городского гардероба. Однако его ценность не только в универсальности, но и в сезонности. Ведь в некоторых регионах России худи можно носить круглый год: в холодное время это дополнительный слой, в теплое — опция для утепления во время вечерних прогулок.
Помимо всевозможных однотонных вариантов, бренды регулярно выпускают и более смелые интерпретации силуэта — с необычными паттернами, эффектными принтами и броскими декоративными элементами.
Тем, кому чужды яркие решения, но хочется поэкспериментировать, стоит обратить внимание на худи свободного кроя и модели на молнии. Первые хорошо сочетаются с контрастными водолазками, вторые гармонично смотрятся с расстегнутыми рубашками.
Lime5999 р.
Gloria Jeans4499 р.
Lime4999 р.
Lost Management Cities11 130 р.
Butter Goods10 990 р.
Carhartt WIP19 990 р.
Noon Goons11 070 р.
Pop Trading Company8370 р.
Shu4190 р.
Notsonormal49 900 р.
Heresy14 950 р.
Rave Skateboards8330 р.
The Hundreds6745 р.
A-Cold-Wall*36 800 р.
Sporty & Rich18 950 р.
Noon Goons10 170 р.
Quasi Skateboards6495 р.
Ambush86 600 р.
40s & Shorties6495 р.
Pleasures8495 р.
Sporty & Rich21 950 р.
Maharishi22 170 р.
A-Cold-Wall*44 600 р.
Pleasures19 990 р.
Sci-Fi Fantasy12 990 р.