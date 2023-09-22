25 худи, которые согреют вас этой осенью

Худи уже давно стал базовым элементом городского гардероба. Однако его ценность не только в универсальности, но и в сезонности. Ведь в некоторых регионах России худи можно носить круглый год: в холодное время это дополнительный слой, в теплое — опция для утепления во время вечерних прогулок.