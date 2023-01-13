Зимняя распродажа: 33 акции, на которые стоит обратить внимание

Одежда
Limé
В главном российском массмаркете скидки доходят до 70%. Обратите внимание на вещи из экокожи: это самый практичный выбор на мокрую зимнюю погоду.
Ushatáva
На распродажу к дизайнерскому бренду стоит заглянуть за вязаными изделиями — капорами, брюками и легинсами из экошерсти, косынками и кардиганами. Также на сейл попали культовые оверсайз-пуховики Ushatáva.
Love Republic
Здесь максимальный размер скидки — 60%. В Love Republic стоит идти за нарядными моделями: бренду хорошо удаются секси-платья, топы и юбки.
«Эконика»
На сейле у главного российского бренда обуви представлены не только летние, но и зимние модели, которые пригодятся вам ближайшие пару месяцев: ботинки челси, высокие сапоги на шнуровке и другие всевозможные силуэты на меху или с тракторной подошвой. Размер скидок доходит до 70%.
Aim Clo
Марка, которая делает добротный трикотаж, запустила распродажу. Заглядывайте сюда за поло с длинным рукавом, свитерами свободного кроя, водолазками и легкими джемперами. Максимальная скидка — 40%.
Befree
На осенне-зимнюю коллекцию действуют скидки до 50%. В разделе распродаж можно найти приятный деним, трикотажные изделия, а также верхнюю одежду — от тренчей (с заделом на весну) до легких укороченных пуховиков.
Studio 29
Тут действуют скидки до 60% на новогоднюю коллекцию, аксессуары, верхнюю одежду и другие модели из разных сезонов.
Shu
Петербуржцы запустили специальное предложение в виде скидки до 40%. Действует на куртки, обувь и хлопковые вещи из новой коллекции в магазинах и на сайте.
My812
Со скидками до 60% у My812 можно купить вещи, которые прослужат вам не один сезон: костюмные брюки, приталенные жакеты, демисезонные пальто, белые рубашки и платья в бельевом стиле.
Sorelle
Еще одна марка — эксперт по секси-вещам. На новогоднем сейле представлены майки с надписью «No slut-shaming», кроп-жакеты, корсеты, платья с полупрозрачными вставками, боди и другие модели, за которые мы любим Sorelle.
Zarina
Скидки у Zarina доходят до щедрых 84%. Ищите по выгодной цене дутые пальто, брючные костюмы, рубашки, платья, трикотаж и аксессуары.
Finn Flare
К Finn Flare стоит идти за мужской и женской верхней одеждой — пуховыми пальто, куртками и парками. Максимальные скидки — 70%.
I Am Studio
На сейл I Am Studio ушли самые разные категории товаров: и база вроде оверсайз-футболок и свитшотов, и верхняя одежда, от пальто до пуховиков, и нарядные вещи типа водолазок с пайетками и платьев-жакетов. Размер скидок — до 70%.
Kalmanovich
Sale у нарядного дизайнерского бренда начинается с 30% и распространяется на самые знаковые позиции: коктейльные платья в пайетках, топы и шорты с перьями страуса, платья babydoll ярких цветов, а также вечерние наряды.
ZNY
Стритвир-магазин предлагает приобрести со скидками 20–50% объемные футболки, короткие пуховики, утепленные брюки, бомберы, а также аксессуары — шапки, сумки и чехлы для телефона.
United Colors of Benetton
Редкий для этой подборки зарубежный магазин предлагает скидки на женскую, мужскую и детскую одежду. United Colors of Benetton славится ярким трикотажем, так что сюда идем за свитерами, кардиганами и вязаными аксессуарами.
You Wanna
Со скидками до 70% у You Wanna можно найти все последние тренды: брюки со шнуровкой по бокам, платья с вырезами, серебряные топы и кардиганы с рисунком. Также на распродажу попала новогодняя коллекция.
«KM20»
В разделе распродаж одного из самых концептуальных магазинов страны вас ждут вещи из коллекций прошлых сезонов со скидкой от 30% до 50% — раздел часто обновляется и включает бренды от Marine Serre до Jacquemus. Помимо этого, скидки на некоторые позиции более ранних сезонов вырастают до 70%.
Charuel
Если нужно обновить базу, заходите на распродажу к Charuel. С выгодой до 35% тут можно приобрести платья-футляры, твидовые жакеты, трикотажные костюмы, хлопковые рубашки и брюки со стрелками.
Marc O’Polo
Еще один зарубежный бренд, доступный в России, Marc O’Polo запустил распродажу со скидками до 50%. Сюда также стоит идти за мужской и женской добротной базой: длинными пуховиками, яркими джемперами, мягкими спортивными костюмами, теплой обувью и другими вневременными вещами.
Kixbox
На сейле у мультибрендового магазина ищите худи Stüssy, свитеры Kickers, жилеты Pleasures, бомберы Huf, рубашки Carhartt WIP и другие стритвир-вещи.
Косметика
«Золотое яблоко»
До 31 января со скидками до 50% можно купить парфюмерию, средства для макияжа и ухода за кожей и волосами, также предметы из новых разделов «Золотого яблока» — «Одежда» и «Дом».
Foam
В бьюти-сторе Foam скидки доступны только офлайн — в магазине по адресу 4-я Тверская-Ямская, 26/8. Дарят –15% на все по будням, с 10.00 до 12.00.
«Л’Этуаль»
«Л’Этуаль» обещает скидки до 40% «совершенно на все». Ищите тут средства для лица, тела и волос, а также товары для спорта и дома, уход за полостью рта и даже технику.
«Иль де ботэ»
Парфюмерия, декоративная косметика и уход с выгодой до 50% доступны до 31 января.
«Подружка»
В косметическом магазине массмаркет-сегмента можно получить скидку 25% онлайн, используя промокод JAN23. А если будете оформлять заказ во временном промежутке с 9.00 до 12.00, то получите еще 5% сверху.
Krygina Store
Магазин главной визажистки страны Елены Крыгиной запустил скидки до 50% на самые популярные товары. Среди них, к примеру, крем для лица Erborian, солнцезащитный спрей для тела Coola, маска для волос Davines и другие желанные наименования.
Предметы для дома
Design Boom
Максимальный размер скидки в магазине дизайнерской мебели и товаров для дома — 45%. Ищите тут посуду, текстиль, емкости для хранения, ковры и даже предметы для уборки вроде швабры.
La Redoute
Постельное белье, мебель, декор и товары для сада со скидками до 70%.
Tkano
На сейл к Tkano стоит идти за домашним текстилем: пледами, скатертями, сервировочными салфетками, халатами и постельным бельем. Также тут доступны подушки, ковры, подстилки на стулья и прихватки.
«Стокманн»
На зимней распродаже в «Стокманне» со скидками до 50% можно купить декор, посуду, текстиль, емкости для хранения, средства для уборки и другие полезные в хозяйстве вещи.
Bosco
Со скидками до 30% у Bosco доступны вазы, рамки для фото, подушки, шкатулки, фигурки и другой приятный декор для дома.
Hoff
До 29 января в универмаге проходит акция «Все в дом» — скидки до 50% на предметы для гостиной, спальни, прихожей, кухни и ванной. А также на освещение, ароматы, шторы и средства для уборки.