Льняные салфетки можно использовать не только утилитарно, но и для красоты — как дорожку на стол.
Пить игристое из креманок — особый шик (и пусть эксперты утверждают, что в высоких узких бокалах вкус у напитка лучше).
Для тех, кому важна каждая деталь.
И хотя принт называется «Спелая смородина», нам он все же навевает морозные узоры на стекле.
Глубокие чаши идеально подходят для подачи салатов и десертов, а широкие и плоские — для нарезок и бутербродов.
Может быть не только украшением вашего стола, но и идеей для подарка.
Не коптит, горит 30 часов и не требует наличия подсвечника.
Выполнена из майолики — разновидности керамики, которую изготавливают из обожженной глины и глазури.
Сделана из прочного льна и идеально впишется в сервировку в холодных тонах.
И еще один предмет интерьера в категории «морозные узоры».
Вместо блюдечка с голубой каемочкой: стаканы — с красной.
Украшена равномерной фактурной вышивкой по центру.
Выполнен из металла в отделке хром, поэтому выглядит торжественно, но не вычурно.
Цена, может быть, и кусается, зато такой набор можно передавать из поколения в поколение (если его не растерять, конечно).
Украшена ведущим художником завода Татьяной Чариной.
Граненые бокалы ручной работы изготовлены из прочного стекла и вдохновлены миланской рационалистической архитектурой.
Подойдет для подачи снеков, легких закусок, орехов и сладостей.
Выглядит необычно благодаря пузырьковой текстуре.