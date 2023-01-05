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Новый год-2023

18красивых предметов для сервировки стола к Рождеству

Анна Махорина
Сегодня в 10:00
Посуда, текстиль, свечи и другие украшения к праздничному ужину.
Набор салфеток Golovina Mari

Льняные салфетки можно использовать не только утилитарно, но и для красоты — как дорожку на стол.

Цена
1490 р.
Набор бокалов La Redoute Interieurs

Пить игристое из креманок — особый шик (и пусть эксперты утверждают, что в высоких узких бокалах вкус у напитка лучше).

Цена
2824 р.
Набор колец для салфеток La Redoute Interieurs

Для тех, кому важна каждая деталь.

Цена
1439 р.
Скатерть Tkano

И хотя принт называется «Спелая смородина», нам он все же навевает морозные узоры на стекле.

Цена
2250 р.
Набор сервировочных блюд Liberty Jones

Глубокие чаши идеально подходят для подачи салатов и десертов, а широкие и плоские — для нарезок и бутербродов.

Цена
1990 р.
Чайная пара Императорского фарфорового завода

Может быть не только украшением вашего стола, но и идеей для подарка.

Цена
4430 р.
Свеча Tkano

Не коптит, горит 30 часов и не требует наличия подсвечника.

Цена
1480 р.
Тарелка Guzzini

Выполнена из майолики — разновидности керамики, которую изготавливают из обожженной глины и глазури.

Цена
890 р.
Скатерть «Крестецкая строчка»

Сделана из прочного льна и идеально впишется в сервировку в холодных тонах.

Цена
20 000 р.
Декоративная бутыль Dantone Home

И еще один предмет интерьера в категории «морозные узоры».

Цена
4000 р.
Набор стаканов Hay

Вместо блюдечка с голубой каемочкой: стаканы — с красной.

Цена
5100 р.
Салфетка Tkano

Украшена равномерной фактурной вышивкой по центру.

Цена
410 р.
Подсвечник Dantone Home

Выполнен из металла в отделке хром, поэтому выглядит торжественно, но не вычурно.

Цена
9100 р.
Набор столовых приборов Herdmar

Цена, может быть, и кусается, зато такой набор можно передавать из поколения в поколение (если его не растерять, конечно).

Цена
26 390 р.
Тарелка Императорского фарфорового завода

Украшена ведущим художником завода Татьяной Чариной.

Цена
1500 р.
Набор бокалов R+D.LAB

Граненые бокалы ручной работы изготовлены из прочного стекла и вдохновлены миланской рационалистической архитектурой.

Цена
12 200 р.
Менажница Guzzini

Подойдет для подачи снеков, легких закусок, орехов и сладостей.

Цена
1590 р.
Графин La Redoute Interieurs

Выглядит необычно благодаря пузырьковой текстуре.

Цена
2182 р.
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