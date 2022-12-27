Стеганые ботинки из нейлона посажены на резиновую подошву и наполнены синтетическим утеплителем.
В праздники комбинируем с нарядными топом, а после — с объемным свитером.
Кашемир в составе делает свое дело и греет даже при большом минусе.
Цветной градиент для поднятия настроения.
Рубашка с фотопринтами художницы Маргариты Смагиной.
Асимметричное бра из коллаборации с актрисой Лукерьей Ильяшенко можно носить как топ под пиджак.
Еще один праздничный предмет гардероба, который потом отлично приживется и в повседневных луках.
Альтернатива уже поднадоевшим однотонным брюкам-парашютам.
Сабо с пушистой подкладкой из овечьей шерсти идеальны для дачного дома.
Атласная сумочка для любителей графичных принтов.
Хорош в паре со свободными брюками.
Для тех, кто даже в холодное время не готов расставаться с кепкой.
Уютные домашние тапочки от датского бренда.
Эффектное кимоно из флиса с нейлоновыми вставками.
Практичный и вместительный рюкзак из прочного рипстопа.
Броский овершот для многослойных образов.