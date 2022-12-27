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Покупки месяца

17вещей декабря

Анна Махорина,Ин Франк
Сегодня в 16:30
Флисовое кимоно, удлиненный топ-сетка, ботинки из стеганого нейлона и другие новинки месяца.
Ботинки Pepper Evab

Стеганые ботинки из нейлона посажены на резиновую подошву и наполнены синтетическим утеплителем.

Цена
26 900 р.
Юбка New Page Saint P

В праздники комбинируем с нарядными топом, а после — с объемным свитером.

Цена
7000 р.
Платье Amántes

Для тех, кого все еще не отпускает стиль Уэнсдэй Аддамс.

Цена
86 000 р.
Шарф Aim Clo

Кашемир в составе делает свое дело и греет даже при большом минусе.

Цена
9950 р.
Носки Socksss

Цветной градиент для поднятия настроения.

Цена
3200 р.
Рубашка Befree х Смагина

Рубашка с фотопринтами художницы Маргариты Смагиной.

Цена
2599 р.
Бюстгальтер Yanchevskaya

Асимметричное бра из коллаборации с актрисой Лукерьей Ильяшенко можно носить как топ под пиджак.

Цена
5490 р.
Балетки Age of Innocence

Еще один праздничный предмет гардероба, который потом отлично приживется и в повседневных луках.

Цена
23 700 р.
Брюки Autentica

Альтернатива уже поднадоевшим однотонным брюкам-парашютам.

Цена
10 900 р.
Сабо Marc O’Polo

Сабо с пушистой подкладкой из овечьей шерсти идеальны для дачного дома.

Цена
16 990 р.
Сумка Studio 29

Атласная сумочка для любителей графичных принтов.

Цена
4900 р.
Удлиненный топ-сетка Golovina Mari

Хорош в паре со свободными брюками.

Цена
12 000 р.
Кепка Grammici

Для тех, кто даже в холодное время не готов расставаться с кепкой.

Цена
5650 р.
Тапочки Ecco

Уютные домашние тапочки от датского бренда.

Цена
10 990 р.
Флиска Maharishi

Эффектное кимоно из флиса с нейлоновыми вставками.

Цена
39 950 р.
Рюкзак And Wander

Практичный и вместительный рюкзак из прочного рипстопа.

Цена
23 950 р.
Куртка-рубашка South2 West8

Броский овершот для многослойных образов.

Цена
26 950 р.
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Лукерья Ильяшенко
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