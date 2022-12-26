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Покупки месяца

16новых предметов для дома

Анна Махорина
Сегодня в 17:15
Мешочек в аистах, ланчбокс в лисичках, тарелка в цветах и другие интерьерные новинки декабря.
Ваза Dantone Home

Керамическая ваза в виде кувшина для интерьера в средиземноморском стиле.

Цена
3200 р.
Полотенце Shu

Магазин базовой одежды теперь делает и предметы для дома. Полотенце представлено в нескольких цветах и размерах.

Цена
1490 р.
Форма для салата O’Kitchen

Для красивой подачи оливье и других новогодних салатов.

Цена
55 р.
Тарелка Odaryadarya

Для тех, кто уже готов встречать весну.

Цена
2930 р.
Свеча The Svechi

По-другому этот Новый год и не обзовешь.

Цена
1790 р.
Плед Paul Smith

Плед — всегда хорошая идея для подарка.

Цена
50 200 р.
Мешочек для ланча Monbento

Поможет комфортно и надежно транспортировать контейнер с едой.

Цена
1500 р.
Скатерть «Крестецкая строчка»

Изготовлена из прочного льна, поэтому надолго сохранит презентабельный вид.

Цена
15 000 р.
Подушка на стул Tkano

Чтобы вам было удобно.

Цена
850 р.
Декоративная бутыль Dantone Home

Еще одна идея для подарка в магическом стиле.

Цена
7300 р.
Сушилка для салата Smart Solutions

Подходит для сушки, смешивания салата, а также для нарезки, измельчения и протирки овощей.

Цена
1990 р.
Набор из чайника и двух чашек Smart Solutions

Для ярких чаепитий.

Цена
4850 р.
Елочная игрушка Recycle Objects

Можно выбрать с разноцветной крошкой, а можно с зелено-фиолетовой.

Цена
400 р.
Настольный планировщик с отрывными листами Spirit of Insight

Помогает удобно разделить задачи на три части: «Повелитель задач», «Мои инсайты», «План завоевания мира».

Цена
466 р.
Ланчбокс Monbento

Компактный контейнер объемом 800 мл с тремя съемными секциями поместится и в детском ранце, и в вашей сумке (ну вдруг вы любитель лисичек).

Цена
2900 р.
Пододеяльник Shu

Пододеяльник из плотного натурального хлопка вызывает приятные тактильные ощущения, сохраняет цвет и свежесть при длительном использовании.

Цена
4490 р.
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