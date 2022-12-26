Керамическая ваза в виде кувшина для интерьера в средиземноморском стиле.
Магазин базовой одежды теперь делает и предметы для дома. Полотенце представлено в нескольких цветах и размерах.
Для красивой подачи оливье и других новогодних салатов.
Для тех, кто уже готов встречать весну.
По-другому этот Новый год и не обзовешь.
Плед — всегда хорошая идея для подарка.
Поможет комфортно и надежно транспортировать контейнер с едой.
Изготовлена из прочного льна, поэтому надолго сохранит презентабельный вид.
Чтобы вам было удобно.
Подходит для сушки, смешивания салата, а также для нарезки, измельчения и протирки овощей.
Для ярких чаепитий.
Можно выбрать с разноцветной крошкой, а можно с зелено-фиолетовой.
Помогает удобно разделить задачи на три части: «Повелитель задач», «Мои инсайты», «План завоевания мира».
Компактный контейнер объемом 800 мл с тремя съемными секциями поместится и в детском ранце, и в вашей сумке (ну вдруг вы любитель лисичек).
Пододеяльник из плотного натурального хлопка вызывает приятные тактильные ощущения, сохраняет цвет и свежесть при длительном использовании.